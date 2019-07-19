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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:13 |
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К порту Суходол построят ЛЭП
Об сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы сайта госзакупок.
Линии протяженностью 44 км предназначены для технического присоединения энергоприни-мающих устройств ООО «Морской порт Суходол» (реализует проект строительства угольного порта).
Подрядчику предстоит выполнить работы по организации подключения проектируемой ПС «Суходол» к Объединенной энергетической системе (ОЭС) Востока. Проектируемые трассы одноцепных ВЛ 220 кВ Владивосток – ПС «Суходол» и ПС «Суходол» – Зеленый угол проходят по территории Артемовского городского округа и Шкотовского района Приморского края. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 495,550 млн рублей (с НДС). Ито-ги конкурса планируется подвести 4 ноября.
Железнодорожная ветка к морскому угольному порту Суходол будет построена к 2020 году.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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