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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 30 Января, 08:34 |
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Модернизация оборудования на Хабаровском НПЗ завершится до конца недели
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) заканчивает модернизацию узла установки, которые отвечает за выпуск высокооктанового бензина. Для того минимизировать неудобства для автомобилистов Дальнего Востока, «Независимая нефтегазовая компания», приняла мер, позволяющих обеспечить регион необходимыми объемами бензина.
"Хабаровский НПЗ произвел модернизацию узла установки, отвечающего за выпуск высокооктанового бензина. На время модернизации оборудования, АО "ННК" при содействии Минэнерго России обеспечило дополнительные поставки в регионы присутствия необходимого объема автобензинов для обеспечения повышенного спроса на собственной сети АЗС", - отметили в ННК.
По расчетам специалистов, ХНЗП уже до конца недели выйдет на полную мощность производства нефтепродуктов. По информации компании, кроме того, был проработан вопрос заимствования ресурса из запасов Росрезерва.
Ранее сообщалось, что нехватка бензина на АЗС Хабаровского края будет устранена в ближайшие дни, проблема связана с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ и сбоем поставок топлива.
Дефицит бензина на АЗС отметили многие автомобилисты края. Ситуация широко обсуждается в соцсетях, люди выкладывают фото и видео с закрытыми станциями и очередями к заправкам.
"Производство бензина снизилось, поэтому его реализация шла из остатков, а также за счет закупок на других нефтеперерабатывающих заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. На прошлой неделе заводпроинформировал о закупке требуемых объемов на январь 2021 год. Однако пока по невыясненным причинам приход составов с топливом в срок не состоялся", - отмечал зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Он заверил, что "в результате оперативно принятых мер первый состав с бензином АИ-92 уже сегодня подойдет к городу. В ближайшие два-три дня ситуация нормализуется".
По плану ремонт на заводе должен завершиться 29 января, после чего ХНПЗполностью восстановит объемы производства. Однако правительство края обратилось к руководству предприятия с просьбой ускорить работы.
Также сообщалось, что власти связались с нефтеперерабатывающими заводами в других регионах, поставляющими топливо в Хабаровский край, чтобы проконтролировать поставки, "поэтому сейчас есть уверенность, что проблема будет решена".
ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК - "ННК-Хабаровский НПЗ" (MOEX: HNPZ) мощностью 5 млн тонн нефти в год - расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция реализуется на территории Дальнего Востока.
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