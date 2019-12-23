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Четверг| 30 Января, 07:17 |
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Амурские каюры примут участие в соревнованиях Кубка России по ездовому спорту
Трое амурчан вместе со своими питомцами поборются за медали чемпионата и первенства Хабаровского края. Помимо этого турнира, состоится III-IV этап Кубка России. Лучшие каюры получат разряды, а некоторые станут кандидатами или мастерами спорта.
«Опыт проведения подобных соревнований у нас большой. «Амурская метель» пройдет уже в десятый раз. Каждый год к нам приезжают около 150 участников с разных регионов России: Камчатка, Сахалин, Приморье, Амурская область, Иркутск и, конечно, много местных. Кроме того, в заездах с удовольствием выступают дети. В этом году заявлено около 30 маленьких каюров, каждого будет тянуть одна собака. Среди детей у нас все победители. Детская и взрослая трасса общей длиной 10 километров уже готова. Снега достаточно, ждем всех», - рассказал координатор соревнований «Амурская метель-2020» Станислав Маев (г. Хабаровск).
Пока в соревнованиях участвуют только взрослые амурчане. Но возможно в будущем школьники из Приамурья также смогут попробовать свои силы в заездах чемпионата. В этом году в Благовещенске впервые открылась смена «зимняя школа туризма». На базе Центра активного отдыха «ЮниорЭкстрим» детей учат ориентироваться в зимнем лесу, кататься на лыжах и управлять собачьими упряжками.
«Школьникам очень нравится участвовать в таких сменах. Для них это что-то необычное. А для региона - новое направление в развитии детского туризма. Мы не только учим детей ездить на нартах, но и даем возможность пообщаться с собаками, рассказываем про особенности ездовых пород. К сожалению, в нашей области подобные соревнования не проводят. Пока приходится ездить в соседний регион. Добираться до Хабаровска мы будем на грузовом автомобиле, куда погрузим наших лаек, маламутов, хаски и всё снаряжение», - рассказал руководитель Центра активного отдыха «ЮниорЭкстрим», участник Чемпионата «Амурская метель-2020» Эдуард Маканников.
В Приамурье ездовой спорт пропагандируют более ста амурчан. Пока для местных каюров катание на нартах - одно из увлечений в свободное от работы время. Покататься на собачьих упряжках могут все желающие. Контакты подскажут сотрудники Туристско-информационного центра Амурской области.
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Журнал "Дальневосточный капитал"
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