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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 16:05 |
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Первый областной туристический слёт пройдёт в октябре в Магадане
5 октября в 11 часов в зоне отдыха "Горняк" пройдет соревнование на пешеходной дистанции 2-го класса. Трасса проложена на пересеченном рельефе и включает спуск и подъем по склону, переправы по бревну и параллельным перилам, а также навесную переправу. Ранг соревнований позволит участникам выполнить нормы 3 и 2 разрядов по спортивному туризму. После прохождения дистанции команды примут участие в конкурсе туристских узлов — претендентам на победу предстоит завязать грейпвайн, встречный, встречную восьмёрку, булинь, двойной и австрийский проводники.
За 15 минут до старта команды, согласно стартовому протоколу, прибудут в зону экипировки, где получат специальное снаряжение — каски, страховочные системы и карабины.
6 октября в 10 часов на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Снежный" пройдет конкурс презентаций походов, также выберут лучшего исполнителя туристской песни.
За неделю до турслёта прошли судейские тренировки, в ходе которых члены жюри проработали на практике правильность прохождения препятствий, отметили какие бывают ошибки и за какие из них стоит штрафовать туристов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Победители соревнований будут награждены кубками и дипломами за I, II и III места, а также ценными призами.
Двухдневные соревнования направлены на популяризацию спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни. Событие приурочено юбилею Магадана.
Организаторы мероприятия — региональное министерство культуры и туризма, комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии Магадана, Магаданское отделение Федерации спортивного туризма России, городской туристский клуб и областной туристский информационный центр.
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