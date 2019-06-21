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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Июля, 08:28 |
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В 2019 году в Магаданской области восстановят около 400 гектаров леса
«Из них — 13 в лесном фонде, 11 — на землях муниципальных образований. Пожаром уничтожено 1259 га леса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области. На пожаротушение затрачено 4,2 млн рублей. Для сравнения — в прошлом году за аналогичный период зафиксировано 26 лесных пожаров. Из 24 пожаров — 6 в зоне контроля. По каждому из них проведен подробный анализ — материалы лесоустройства, площадь, растительность, наличие преград, угроза населенным пунктам и объектам экономики. Оценивался возможный ущерб и затраты. Тушение двух пожаров — в Северо-Эвенском округе и в 110 км от села Балаганного по распоряжению губернатора проводилось с применением авиации», — отметил руководитель департамента лесного хозяйства.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что вопросы сохранения лесных богатств находятся в приоритете у региональных властей. Глава региона выступил с инициативой подключить к мониторингу за состоянием лесов Колымы общественников из ОНФ.
«Я прошу общественников серьезно включиться в вопрос — если потребуется, облететь и осмотреть места пожаров», — подчеркнул глава региона.
По словам Александра Пронина, в целях недопущения возникновения и распространения лесных пожаров департаментом лесного хозяйства и подведомственным учреждением «Авиалесоохрана» ведётся наземное и авиапатрулирование на самолетах Ан-2, круглосуточный космический мониторинг территории Магаданской области.
При повышении пожарной опасности государственные лесные инспекторы патрулируют места отдыха граждан и проверяют соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах.
Ведется противопожарная пропаганда — вблизи мест массового отдыха, а также вдоль автомобильных дорог установлены аншлаги противопожарного содержания, раздаются тематические листовки, памятки, календари.
В соответствии с планом ведутся работы по устройству и прочистке минерализованных противопожарных полос, созданию и эксплуатации лесных дорог.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» закуплено четыре единицы техники для «Авиалесоохраны». Сэкономленные в результате торгов средства планируется потратить на обновление противопожарного инвентаря.
В соответствии с планом для содействия естественному лесовосстановлению в Магаданской области ежегодно на площади 385 га проводится частичная минерализация почвы. Для реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году будут выполнены работы по лесовосстановлению в Среднеканском городском округе, в объеме 241 га, на эти цели потратят 1,5 млн рублей. Кроме того, в 2019 году дополнительно планируется лесовосстановление на площади 144 га.
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