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Среда| 04 Декабря, 10:13 |
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На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил план реализации Концепции развития острова Русский. Советующее распоряжение опубликовано на официальном портале документов, сообщили журналу "Дальневосточнй капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни», - говорится в сопроводительном письме.
В частности, до конца года в Правительство должен быть внесен доклад, включающий предложения с проектами нормативных правовых актов по приданию острову Русский специального правового статуса для создания и реализации инновационных проектов. Также до конца этого года будет разработана концепция инвестиционного проекта создания центра международного сотрудничества на острове Русский.
В 2020 году подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока предстоит вынести решение по созданию на острове Русский режима ТОР.
Предусмотрены в плане и мероприятия по развитию научно-образовательного кластера на острове. В частности, разработка проекта и строительство второго этапа кампуса ДВФУ, а также создание технопарка.
«За технологии сегодня идет настоящая борьба. Нам нужно концентрировать новые технологии у себя, на Дальнем Востоке. Именно поэтому принято решение о строительстве комплекса современного технопарка на острове Русский в Приморском крае, планируется, что непосредственно строительство начнется в следующем году, пока же идет проектирование. Резиденты техпопарка сейчас работают в помещениях ДВФУ. Но нужен отдельный комплекс. Для ученых, которые сегодня работают в ДВФУ, ДВО РАН необходимо создавать условия для реализации их проектов. Эти проекты уже есть, сформирована своя особая научная среда, будем ее развивать. Так, например, среди резидентов технопарка «Русский» есть те, кто строит суда на воздушной подушке, занимается гидропонным сельским хозяйством – а это очень актуально для северных территорий», - поделился Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Вошли в перечень задач и мероприятия по развитию туристско-рекреационного потенциала острова, создание условий для комфортной жизни населения – планировка для развития жилой застройки, формирование новой маршрутной сети общественного транспорта.
За счет средств частных инвестиций в рамках плана на острове планируется создание рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком, гостиничного комплекса «Новик», сафари-парка «Амурский тигр» и других проектов.
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