Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 06 Ноября, 18:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.25 р.
1 EUR 70.42 р.
100 JPY 58.11 р.
10 CNY 90.37 р.
Тема номера
Государство нам в помощь
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2019

Регион сегодня
06.11 |
Владивосток стал первооткрывателем нового вида туризма на Дальнем Востоке
06.11 |
В Якутии строят канатную дорогу для горнолыжников
06.11 |
Жителям Камчатки предлагают принять участие в судьбе "Берингии-2020"
06.11 |
В Приморье более 3000 бухгалтеров ищут работу
06.11 |
В Амурской области появятся новые туристические маршруты
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Ноября 2019, 15:54 | Регион сегодня |

Владивосток стал первооткрывателем нового вида туризма на Дальнем Востоке

Это направление приносит реальный и быстрый эффект

Ежегодно Приморский край становится все более привлекательным для иностранных гостей, которые приезжают в регион с туристическими целями – это вновь доказала статистика за 9 месяцев текущего года. Развиваются как традиционные виды путешествий, так и совершенно новые направления. Одно из таких – шоу-бизнес-туризм.

В краевом департаменте туризма отмечают, что Приморье все чаще становится точкой притяжения для зарубежных звезд: одни приезжают сюда отдохнуть и увидеть «частичку Европы в Азии», другие же, занимаясь своей работой, снимают клипы и проводят фотосессии в исторических местах столицы Дальнего Востока. Специалисты акцентируют внимание на том, что все это способствует активному продвижению бренда территории на иностранных туристических рынках, сообщили журналу "Дальневосточный капиталу" в администрации Приморья.

«Первооткрывателем этого нового для региона направления стал Владивосток, который пользуется большим интересом у звезд зарубежного шоу-бизнеса, преимущественно стран Азии. “Прорывным” в этом виде туризма стал 2019 год благодаря приезду мировых звезд Южной Кореи и Японии. Город стал популярным местом для съемок, локацией для фотосессий, точкой отдыха для pop-индустрии, площадкой для создания выпусков популярных телепередач. Все эти направления Владивосток как туристская дестинация удерживает и развивает в течение последних нескольких лет», – рассказала директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева.

Специалисты профильного ведомства подчеркивают, что даже один приезд популярного артиста предоставляет территории ряд возможностей для развития индустрии туризма в целом. Так, за своим кумиром, следуя тенденциям его путешествий, через некоторое время приезжают большое число поклонников. Представители культуры азиатских стран не только показывают и знакомят свою аудиторию с городом, но и формируют бренды мест и объектов посещений в программах будущих туристов.

Рост интереса к Владивостоку у звезд k-pop и j-pop индустрии объясняется близостью расположением города к странам Азии (2-3 часа летного времени), разной направленностью активностей и отдыха на территории. Расширяется маршрутная сеть, увеличивается количество рейсов регулярного авиасообщения, что также дает импульс к развитию такого направления.

Всего за текущий туристический сезон Владивосток посетили более 20 представителей культурной индустрии стран Азии. Например, в качестве туриста осенью прибыл участник популярной корейской группы, вокалист бойбенда BTS Пак Чимин, что вызвало небывалый интерес к городу, и не только среди фанатов звезды. А актер японской озвучки сей-ю Кенн и певица Милет в рамках своих программ пребывания устроили фотосессию, приуроченную к выходу фотокниги и нового альбома звезды. На снимках представлены «топовые» места центра столицы Дальнего Востока: исторические районы, памятники и достопримечательности.

«Название нового альбома певицы переводится как “Путешествие в неизведанное”. По концепции для фото нужны были европейские пейзажи, а благодаря близости Азии к нашему региону нет необходимости ехать куда-то далеко, ведь во Владивостоке есть похожая архитектура. Весь съемочный процесс проходил в феврале этого года. Основные локации – это железнодорожный вокзал, Миллионка и Арбат, а также набережная.  Продюсеры отметили, что раньше они летали на Гуам и Сайпан за красивыми кадрами, а теперь будут возвращаться к нам, так как в регионе еще много не открытых локаций. Что касается проекта Кенн, то в эксклюзивную фотокнигу тиражом 3 тысячи экземпляров вошли кадры из нашего города. На нее уже составлен лист ожидания для поклонников и всех заинтересованных», – рассказали в ТИЦ.

Отметим, по мнению врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, привлечение на территорию лидеров общественного мнения – новая эффективная форма работы по продвижению Приморского края за рубежом. Это касается как приезда иностранных звезд, так и посещение региона популярными блогерами в рамках ознакомительных фам-туров.

«Это направление приносит реальный и быстрый эффект: мы видим рост посещаемости кафе или ресторанов иностранными туристами после того, как о них рассказали, например, блогеры из этой страны. Надо помнить, что из таких стран, как Республика Корея к нам приезжают в основном индивидуальные туристы, и для них доверие к той информации, которая сегодня есть в интернете, должно быть безусловным. Естественно, что рассказы соотечественников, которые делятся собственным опытом, вызовут наибольшее доверие. Новые медиа дают возможность передать впечатления о регионе максимально близким для целевой аудитории способом», – сказал замглавы региона ранее.

Фото предоставлено ТИЦ Приморья

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Владивосток  туристические маршруты  туризм  тиц 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика