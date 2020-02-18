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Четверг| 19 Марта, 17:27 |
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В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
Праздник стал самым многочисленным за четыре года его проведения.
В основу этно-экологического фестиваля «Ва:кчайни» — Дня охотника — легла традиция коренных малочисленных народов праздновать осенью начало, а весной — окончание охотничьего сезона. Возродить обычай провожать и встречать охотников всем селом в 2017 году предложил национальный парк «Бикин», задачей которого является не только сохранение амурского тигра и мест его обитания, но и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Это отразилось и в девизе фестиваля: «Сохраняя традиции, приумножаем наследие».
«Вообще это здорово, что возродили традицию проводить день охотника «Вак:чай», —считает Любовь Пассар, уважаемый житель села Красный Яр, которая вместе с шаманом Василием Дункай провела обряд, с которого начался праздник .— Уходя на сезон, охотники поклоняются нашим богам и духам, просят удачи на охоте, хорошей добычи, чтобы все было безопасно и семьи без них сильно не скучали. А по возвращению нужно поблагодарить богов за то, что было много рыбы, мяса, пушнины и все вернулись домой живы и невредимы».
Национальный парк «Бикин» сохраняет самый крупный массив нетронутых рубками кедрово-широколиственных лесов в Северном полушарии и охватывает свыше 1,16 млн га на Сихотэ-Алине— ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра. Эта ООПТ на серере Приморского края, в бассейне реки Бикин, была создана в ноябре 2015 года, а в марте 2016 года было образовано федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Бикин». Поэтому уже 4-й год празднование «Ва:кчайни» весной совпадает с днем рождения ФГБУ, которое стало градообразующим для села Красный Яр.
«В настоящий момент в штате национального парка 95 человек, из них более 65 –представители коренных малочисленных народов. Они работают на территории парка специалистами и государственными инспекторами в отделе охраны. И это очень правильно. Никто лучше местных жителей, особенно удэгейцев и нанайцев, не знает тайгу. За каждым из коренных жителей остался закрепленным его родовой охотничий участок. Каждый из них пользуется им на совершенно безвозмездной основе. А потому искренне заинтересован в том, чтобы там был порядок, туристы и заезжие охотники не нарушали правил природопользования», — говорит директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.
Зрителями и участниками фестиваля «Ва:кчайни» возле визит-центра национального парка «Бикин» стали более 150 человек, в том числе гости из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лучегорска, а также близлежащих к Красному Яру сел Ясеневое и Соболиное. Основной составляющей праздника стали соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов. В них участвовало 14 детских и взрослых команд — в 2-3 раза больше, чем в прежние годы. Например, туристы Владивостокской лиги ходьбы «Женьшень», которые уже не в первый раз приезжают в Красный Яр, выставили сразу 2 своих команды.
Некоторые из состязаний на фестивальной поляне были опробованы впервые. Например, метание тынзяна на хорей – по-русски говоря, лассо на деревянную опору. Для того чтобы как можно больше людей приобщились к национальным видам спорта, Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края вместе с национальным парком «Бикин» при поддержке Фонда Президентских грантов подготовили и представили на празднике специальное методического пособия. Впервые изданная книжка включает свод правил, по которым проводятся соревнования по национальным видам спорта.
После соревнований всех пригласили на традиционный обед – повара из числа местных жителей сварили охотничий суп из изюбря, чай и выложили на стол свежий хлеб из местной пекарни. На площадке фестиваля работала сувенирная лавка, местные жители представили на суд приглашенных гостей национальные блюда собственного приготовления, сотрудники пекарни — булочки и пирожки. Танцевальный ансамбль «Кэсихи» показал лучшие номера, а ученики ДЮСШ Киокусинкай карате до провели мастер-класс для школьников. Завершением насыщенной программы стала экскурсию по тропе охотника-удэгейца, которую провели для всех желающих сотрудники отдела экопросвещения национального парка «Бикин».
«Фестиваль «Ва:кчайни», как и День Бикина, становится значимым явлением событийного туризма в Красном Яре. Все больше людей приезжает на эти особенные, наполненные большим смыслом праздники и хочет прикоснуться к дикой природе Бикина, — говорит старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Анна Сердюк. — В 2020 году Всемирный фонд дикой природы совместно с национальным парком "Бикин" планирует запустить проект по созданию Школы гидов из числа местных жителей. Настоящие и будущие экскурсоводы национального парка получат информацию, которая поможет им обеспечить комфортное и, главное, безопасное нахождение посетителей на территории. Для гидов будут проведены семинары, на которых они узнают, как вести себя во время экстремальных ситуаций, оказывать первую медицинскую помощь, расскажут о психологии туриста и о том, как правильно подготовить и преподать материал, чтобы он был интересен. Важно, чтобы туристы увозили с собой из национального парка не только прекрасные сувениры, но и идею о сохранении окружающего мира, совместного существования людей с природой, понимание традиционного быта коренных малочисленных народов».
WWF России был одной из природоохранных организаций, стоявших у истоков создания национального парка «Бикин», и продолжает помогать деятельности этой ООПТ.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется государством при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
На фото: Обряд обращения к духам ведут Василий Дункай и Любовь Пасар. Фото - Елена Старостина WWF России
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
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