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В возникновении коронавируса подозревают летучих мышей

Эпидемиологи опасаются острой вспышки заболевания после 25 января

Главной новостью недели стало обнаружение коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия возникла в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй. Случаи заболевания были выявлены также в Японии, Таиланде, Южной Корее, Макао, Гонконге, США и на острове Тайвань. В аэропортах усилен эпидемиологический контроль, а из Уханя запрещено выезжать.

Эпидемиологи опасаются острой вспышки заболевания, ведь 25 января в Китае празднуют Новый год по лунному календарю, а это значит, что большинство граждан на каникулах навестят родственников и друзей в других регионах страны.

По мнению китайских экспертов, новый вирус передался людям от животных, которых продавали на оптовом рынке морепродуктов в Ухани. Однако, сами китайцы предполагают, что заражение произошло из-за того, что некоторые жители страны начали есть супы с летучими мышами.

 


 

 

Летучие мыши, согласно исследованиям ученых из некоммерческой научно-исследовательской организации EcoHealth Alliance, переносят заметно больше опасных для человека болезней, чем какой-либо другой отряд млекопитающих, а именно 17. Согласно некоторым недавним исследованиям, именно с летучих мышей началась эпидемия атипичной пневмонии из-за которой погибли 774 человека в 2002 году.

На данный момент лечения от нового вируса не существует, пациенты могут получать только симптоматическую и поддерживающую терапию.

Ситуацию с заболеванием, вызванным китайским коронавирусом, обсудили на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в четверг, 23 января. На данный момент заболевание в Приморье крае не выявлено, санитарно-карантинные мероприятия проводятся во всех пунктах пропуска.

По словам начальника главного регионального управления МЧС России Романа Чурсина, в Петербурге и Хабаровске уже заподозрены первые случаи заражения китайским коронавирусом.

«Но пока они не подтверждены», – уточнил он.

В Приморском крае организованы все необходимые профилактические мероприятия по предупреждению заболевания, в пунктах пропуска – автомобильных, железнодорожных, морских и воздушном – работает карантинный контроль.

«В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию», – сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко подчеркнул, одной из превентивных мер должно стать усиление санитарно-карантинного контроля по завершению празднования китайского Нового года.

«Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства», – обозначил глава региона.

Губернатор также поручил агентству по туризму Приморского края усилить разъяснительную работу в туристических компаниях и гостиницах.

«При выявлении заболеваний нужно сразу информировать соответствующие органы и изолировать больного для выявления причин и его круга общения. Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии», – заявил Олег Кожемяко.

Коронавирус передается от человека к человеку. Возможен летальный исход. Основные симптомы инфицирования – высокая температура, кашель с мокротой, утомление.

Фото: Кадры из видео с супом.

Диана БЕЛАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: коронавирус  эпидемия 


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