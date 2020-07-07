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27 Августа 2020, 18:23 | Регион сегодня |

Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток

Обращенная к главному въезду в город, эта стена хорошо видна автомобилистам, движущимся от Академгородка в направлении остановки "Фабрика "Заря"

«Тигриное» граффити украсит торцевую стену 12-этажного дома по улице Чапаева, 14 во Владивостоке. Работы по нанесению изображения по эскизу московского художника Виктора Гауса по заказу Центра «Амурский тигр» проводят художники из творческой команды «33+1», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Центре "Амурский тигр".

 


 
 

 

 
 
 
Над тигриным портретом работает команда «33+1»: Павел Шугуров, Наталья Плотникова и Фёдор Чичков.
 

В качестве «полотна» под самое масштабное «тигриное» граффити на Дальнем Востоке (почти 700 кв. метров) выбрана торцевая стена многоквартирного дома по улице Чапаева, 14, известного в народе как «дом-самолет» (по причине сходства по форме с крылатой машиной).

«Создание столь масштабного изображения амурского тигра – это подарок нашей организации Владивостоку и его жителям в честь грядущего Дня тигра. Выбранная под размещение «тигриного» граффити стена идеально подходит для такого рисунка: в любую погоду она хорошо видна всем, кто движется в сторону города по федеральной трассе – как жителям, так и гостям города. Нам кажется очень символичным и правильным, что теперь все, кто едет во Владивосток вместо однотонной стены будут видеть красочное изображение главного символа Приморского края и его столицы. Гости нашего края смогут увидеть, какое красивое и благородное животное обитает на юге Дальнего Востока, а наши земляки, для которых тигр – предмет гордости и неотъемлемая часть нашей замечательной природы, возможно, еще раз задумаются о непростой судьбе хищника и важности его сохранения», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Отметим, что это не первое граффити, которое создано во Владивостоке при поддержке Центра «Амурский тигр». Летом 2019 года участники объединения «Проект 72 часа», художники из Индии Винизотио Тасе и Кисавику Крис Сачес нарисовали амурского тигра на стене здания в Сквере городов-побратимов во Владивостоке в рамках фестиваля V-ROX EXPO.

Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» – организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: амурский тигр  граффити 


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