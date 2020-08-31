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Приморские Мойдодыры работают ежедневно
В связи со сложившейся санитарно-эпидемической обстановкой в стране все субъекты РФ создали региональные оперативные штабы по предупреждению распространения коронавируса. Их возглавляют губернаторы и главы регионов, в состав входят руководители всех основных ведомств. Полномочия региональных штабов заключаются в координации усилий по борьбе с коронавирусом, подготовке решений и рекомендаций для граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов.
По линии МЧС
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на одном из заседаний регионального оперативного штаба поставил задачу усилить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и по дезинфекции многоквартирных домов, общественных пространств для всех специализированных служб.
Во исполнение распоряжения главы правительства и в целях безопасности граждан специалисты краевого министерства ГО и ЧС постоянно заняты санитарной обработкой общественных территорий в населенных пунктах края. Дезинфекция подъездов, мест массового скопления людей и социальных объектов проводится ежедневно. Работа ведется во всех уголках Приморья. Ежедневно подвергают санитарной обработке десятки тысяч квадратных метров общественных пространств. Площадь территорий, обработанных дезинфицирующими средствами, ежедневно увеличивается.
Тысячи объектов по всей территории Приморского края прошли санитарную обработку в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Общая площадь продезинфицированных пространств составляет более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров. Как рассказали в министерстве ГО и ЧС региона, только за одни сутки было обработано 78 объектов в Дальнегорском и Лесозаводском городских округах, в Хорольском, Ханкайском, Пограничном и Лазовском округах, а также Михайловском, Дальнереченском, Хасанском, Надеждинском и Черниговском муниципальных районах. Общая площадь обработанных территорий составила более 27 тысяч квадратных метров. В работе было задействовано 2797 человек и 912 единиц техники краевых пожарных подразделений. Специалисты обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами парки, автобусные остановки, общественный транспорт, территории детских образовательных учреждений, придомовые территории и детские площадки», - уточнили в ведомстве.
Кроме того, регулярно проводится тщательная санитарная обработка и на пограничных пунктах пропуска. В период борьбы с распространением коронавируса санитарной обработке подвергаются автомобили, пересекающие границу Приморского края. Погранпереходы на границе с Китаем обрабатывают специальным раствором с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Специалисты министерства ГОЧС по Приморскому краю проводят дезинфекцию объектов инфраструктуры и автомобильного транспорта таможенных пунктов «Полтавка» и «Краскино». Борцы с распространением инфекции единовременно в один из дней обработали более 7 тысяч квадратных метров площадей. Подразделениями противопожарной службы была обработана территория и автотранспорт в пункте пропуска «Пограничный».
Как отмечают специалисты, дезинфекция - одно из самых эффективных средств профилактики. Обработка осуществляется специальным дезинфицирующим препаратом, который рекомендован Роспотребнадзором. Он совершенно безопасен для людей и животных.
Управляйки начали наказывать
С введением режима самоизоляции подход к дезинфекции в многоквартирных домах также изменился. Теперь места общего пользования чаще обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обработка включает в себя влажную протирку контактных поверхностей в местах общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (то есть содержащих активные противовирусные компоненты). Дезинфекции подлежат подъездные двери, почтовые ящики, лестничные клетки, перила, лифты, домофоны, холлы первых этажей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обработка осуществляется с помощью специальных хлоросодержащих и спиртосодержащих растворов, которые безопасны для человека.
В ежедневном режиме их работу контролируют и проверяют специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока. Если выявлены факты недобросовестной работы, специалисты составляют материалы и направляют их в соответствующие структуры для привлечения к ответственности. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.
Кстати будет совет специалистов: если в вашем подъезде дезинфекция не проводится или обработка осуществляется не должным образом, первоначально обратитесь в свою УК. На квитанциях по оплате ЖКУ или на информационном стенде дома должен быть указан телефон диспетчерской службы. Если УК не отреагировала на ваше обращение, обратиться с жалобой можно сразу в несколько инстанций.
В Приморье, как указывалось выше, создан оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Можно обращаться туда для более быстрого реагирования. Жалобу также можно подать в региональную жилищную инспекцию, являющуюся органом контроля за деятельностью управляющих организаций.
По словам руководителя Государственной жилищной инспекции Приморья Евгения БАРШАЯ, в крае более 62 тысяч подъездов, и во всех них должна регулярно проводиться санитарная обработка. На особом контроле властей в нынешней ситуации находятся объекты, где были обнаружены зараженные коронавирусной инфекцией, причем делается она двумя стадиями: текущая и заключительная. Важно убить заразу полностью.
«Оперативным штабом по предупреждению коронавируса утвержден график санобработки подъездов, она доведена до всех управляющих компаний, и они обязаны его соблюдать. Мы жестко контролируем исполнение поставленных главой региона задач, так как понимаем, что данные меры противодействуют распространению коронавирусной инфекции в регионе», - заявил корреспонденту «ДК» глава ведомства.
За качеством санитарной обработки подъездов жилых домов также следят сотрудники государственной жилищной инспекции Приморского края. Уже выявлено более 2500 нарушений. Как сообщила заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО, рейды по проверке работы управляющих компаний и ТСЖ проводятся ежедневно. «Каждый день проверяется в среднем более 100 подъездов, уже проверено 11979. Инспекторы выявили более 2500 нарушений требований санобработки, составлено более 300 административных протоколов, 256 передано в суды, 66 из них рассмотрены», - уточнила зампред правительства региона.
Елена Пархоменко отметила, что главная задача, поставленная перед жилинспекцией, - не наказать, а побудить добросовестно работать обслуживающие жилой фонд организации. Так, зачастую выдаются предписания об устранении нарушений, их выдано уже около 1,5 тысяч, а если управляющие компании игнорируют предостережения, тогда они могут получить штраф до 200 тысяч рублей.
«Есть решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которым утвержден порядок уборки мест общего пользования в домах, и он неукоснительно должен соблюдаться управляющими компаниями. Причем дезинфекция подъездов не должна проводиться за счет жильцов. Исключение может составить лишь общее собрание собственников, которые своим решением разрешат использовать средства дома на эти цели», - подчеркнула Елена Пархоменко.
С введением поэтапного снятия ограничений в Приморье продолжает открываться все больше общественных пространств, магазинов, спортзалов. К ним также предъявляются все вышеперечисленные требования безопасности. Регулярная дезинфекция, мытье, обез- зараживание согласно рекомендациям Роспотребнадзора - обязательное условие для функционирования всех этих объектов.
«Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех», - заявил губернатор Приморского края на одном из заседаний оперативного штаба.
Власти напоминают жителям Приморья о необходимости соблюдения «социальной дистанции» - 1,5-2 м, носить маски, тщательно мыть руки, обрабатывать антисептиками и по возможности не посещать места массового скопления людей.
Порядок дополнительной санитарной обработки подъездов:
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю;
влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю;
влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже двух раз в неделю;
профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, с применением специализированного оборудования - не реже одного раза в неделю.
Фото автора.
Юрий РОГОВ.
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