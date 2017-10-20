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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На площадке ТОР "Хабаровск" появится современный AirCity
Гостинично-деловой комплекс будет соответствовать категории 3*-3*+ в международной классификации гостиничной деятельности с развитой бизнес-и конференц-составляющими. Общая площадь объекта составит 11 500 кв. метров, гостиничный фонд - 204 номера. Объем инвестиций - 2 млрд рублей. Срок реализации проекта - 2017-2019 гг.
Выставочный комплекс станет первой на Дальнем Востоке специализированной выставочной площадкой, соответствующей международным стандартам. Его площадь составит 15 000 кв.м. Объем инвестиций - 2 млрд рублей.
На сегодняшний день разработаны технико-экономическое обоснование и концепция объектов AirCity, подготовлена проектно-сметная документация. Проект гостинично-делового комплекса прошел госэкспертизу.
«Благодаря удобному географическому положению Хабаровска и близости аэропорта к центру города, осуществление данного проекта обеспечит превращение аэропорта Хабаровск в важнейший транспортно-логистический и экономический центр активности Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Здесь будут проходить наиболее значимые выставочные мероприятия регионального, федерального и международного масштаба. В перспективе AirСity может стать площадкой для проведения Российско-Китайского ЭКСПО», - обозначает перспективы первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский Аэропорт», реализующего проект, Эльвира ВАНЮШКИНА.
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