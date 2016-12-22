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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 21:59 |
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Логистический центр в ТОР "Хабаровск" начнут строить через год
- Главный вопрос в подведении необходимой инфраструктуры к площадке под производственно-логистический центр. Учитывая, что с этим пока не спешат, возведение объектов начнется в лучшем случае только к этому сроку, - сказал Юрий Егоров по итогам заседания коллегии комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.
По планам инициаторов проекта, на уже оформленном земельном участке площадью 50 га планируется разместить склады сухого хранения на 40 тыс. кв. метров, режимного хранения на 10 тыс. кв. метров, глубокой заморозки на 5 тыс. кв. метров, овощехранилище на 10 тыс. кв. метров и фруктохранилище на 5 тыс. кв. метров. Помимо этого, предполагается строительство цехов по производству мясных и рыбных полуфабрикатов, хлеба и кондитерских изделий, по фасовке и предпродажной подготовке продукции.
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