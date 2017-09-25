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25 Сентября 2017, 10:40 | Компании |

Хабаровский НПЗ держит марку

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.

Исторически сложилось, что на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе всегда придерживались принципов социально ответственного бизнеса. Выстраивая рыночную экономику, на предприятии не спешили отказываться от социальных нагрузок, обращая их в конечном счете и в пользу для производства. Создание современных рабочих мест, забота о развитии и здоровье персонала и просто забота о тех, кто в ней особо нуждается, приносят хорошие плоды. Если говорить высокопарно, «люди - особая ценность». И собственники, и руководство ХНПЗ эту позицию разделяют.

Коллектив НПЗ на протяжении всей своей деятельности держит марку передового предприятия, о чем свидетельствуют призовые места в конкурсах среди промышленных предприятий Хабаровского края. Так, по итогам 2016 года завод был признан победителем в номинации «Лучшее промышленное предприятие по основным показателям производственной и финансово-экономической деятельности».

В нынешнем мае, когда Хабаровск отмечал свою 159-ю годовщину, горожане чествовали победителей и призеров конкурса на звание «Лучший по профессии», и среди победителей было немало заводчан.

Модернизация во имя будущего

По большому счету, стабильная работа нефтеперерабатывающего завода - это залог устойчивости не только региональной, но и дальневосточной экономики. Слишком уж велико значение выпускаемой предприятием продукции, любой сбой поставок нефтепродуктов чреват последствиями. Эта огромная ответственность была одним из мотивов в принятии решения о глобальной реконструкции завода, в которую собственники за семь последних лет вложили порядка $2 млрд.

Сегодня завод - это современное предприятие, соответствующее международным стандартам нефтепереработки, выпускающее конкурентную продукцию, которая востребована в Дальневосточном регионе и странах АТР.

Глубокая переработка природного ресурса плюс многократное повышение экологической безопасности производственных процессов - это тоже свидетельство социальной ответственности предприятия, которое за десятилетия по мере роста Хабаровска оказалось в центре городской застройки. И это обстоятельство определяет особую ответственность перед горожанами за сохранение экологии их среды проживания сегодня и для будущих поколений.

Вместе с городом

Хабаровский НПЗ является крупным налогоплательщиком. По итогам 2016 года завод перечислил в бюджеты разных уровней 15 млрд 800 млн рублей. Но не только прямые налоги идут в «общественный карман» города и края, предприятие постоянно участвует в благотворительных акциях, отвечая на особые запросы горожан. К примеру, помогая многодетным и малообеспеченным семьям собрать в школу детей или делая свои взносы в общегородские добрые дела. «Неделя добра» - так называется эта уже традиционная для Хабаровска акция.

Заводчане вообще являются активными участниками общественной жизни Хабаровска. Вместе с другими коллективами краевого центра они шествуют в праздничных колоннах первомайской демонстрации, в День Победы - в «Бессмертном полку». С энтузиазмом участвуют в городских спортивных состязаниях и в театрализованном представлении, посвященном Дню города.

Вклад в благоустройство города - тоже многолетняя традиция для работников завода. В этом году они, к примеру, приняли участие во всероссийской экологической акции «Зеленая весна», высадив около 300 кустарников и молодых деревьев вдоль дороги, проходящей рядом с предприятием, а также на территории подшефного детского сада. Вообще, в поле ответственности заводчан находится парковая зона (городской парк им. В. И. Ленина), примыкающая к территории предприятия, которую работники НПЗ прибирают весной и готовят к зиме осенью.

Как и большинство крупных предприятий Хабаровска, ХНПЗ помогает городским властям справляться с последствиями непогоды, выделяя заводской транспорт для очистки дорог. Не так давно завод оборудовал площадку для сбора мусора в Кировском районе Хабаровска, к которому территориально относится предприятие.

Согласитесь, задачу оптимизации расходов сегодня неизбежно приходится решать любому предприятию, и ХНПЗ тут не исключение. Тем не менее здесь продолжают поддерживать заводской дом культуры, который давно стал частью культурной жизни не только НПЗ, но и краевой столицы.

О подшефном детском саде и говорить не приходится. В то время как большинство предприятий освобождались от непрофильных активов, на НПЗ к этой теме относились осторожно. И оказались правы. В Хабаровске только в последние годы более-менее нормализовалась ситуация с местами в детских садах, а заводские семьи с этим проблем никогда не знали.

Самый ценный ресурс

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе работает более 1200 человек. По мнению исполняющего обязанности генерального директора Хабаровского НПЗ, назначенного на эту должность в июне этого года, Филиппа КАРПЕКО, кадровая политика на предприятии - это такой же фактор его успешного развития, как и техническое переоснащение.

На самом деле все взаимосвязано: не могло быть успешной модернизации и превращения НПЗ в современное высокотехнологическое предприятие без интеллектуального ресурса - коллектива завода.

Кадровая политика здесь носит системный характер. К примеру, для молодых сотрудников, впервые попадающих в заводскую среду, разработаны специальные программы, позволяющие им быстрее влиться в коллектив, понять специфику работы, овладеть профессиональными навыками и в конечном счете стать полноправными членами команды.

- Заводская программа «Развитие молодого специалиста» обеспечивает особое внимание новым сотрудникам в три первых года работы на предприятии, - рассказывает зам. директора по персоналу и административным вопросам Татьяна Савинова. - За это время новый работник из вчерашнего выпускника вуза или ссуза становится профессионалом.

В арсенале предприятия немало стимулов, способствующих как закреплению сотрудников на производстве, так и росту их профессионального мастерства. К примеру, при получении работником первого высшего образования завод компенсирует 70% затрат на обучение, при получении профильных специальностей, таких как технологи нефтепереработки, механики.

На заводе живут не только сегодняшним днем, но и думают о будущем, о том, кто завтра придет на смену опытным специалистам и ветеранам. И это тоже часть кадровой политики, которая реализуется с помощью заводской программы «Развитие кадрового резерва».

Как и в любом коллективе, на НПЗ делают ставку на молодежь. На заводе создан совет молодежи, который, по сути, является главным инициатором и координатором многих заводских мероприятий. Как и в старые добрые времена, на заводе активно работает и совет ветеранов, который возглавляет Людмила ПОРТНЯГИНА.

- Сегодня в нашу организацию входит 440 пенсионеров, бывших работников НПЗ, - рассказывает Людмила Портнягина. - Все они получают от завода ежемесячные персональные прибавки к пенсиям, а также единовременные выплаты ко Дню Победы, Дню пожилого человека. Им компенсируются затраты на приобретение лекарств, выделяются денежные средства на посещение больных.

Социальная направленность НПЗ подтверждается его победами в городских и краевых конкурсах, посвященных таким номинациям, как развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни, сокращение производственного травматизма, развитие кадрового потенциала. За предприятием прочно закрепился статус одного из лучших работодателей Хабаровска.

На здоровье не экономят

Здоровье заводчан также является ценностью для собственников предприятия. Заводскому здравпункту доверяют.

- Работники завода проживают в разных частях города, но по месту жительства в поликлиниках не обслуживаются, отдают предпочтение заводскому медучреждению, - говорит заведующая Ольга ГРИЦАЕВА. - Завод заботится и о своих ветеранах - все они также прикреплены к нашему здравпункту.

- В год предприятие тратит на содержание собственного медицинского подразделения до 5 млн руб., - говорит зам. генерального директора, начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Владимир Цветков.

По его словам, даже в самые сложные времена, которые НПЗ переживал не раз за свою более чем 80-летнюю историю, вопрос о закрытии здравпункта никогда даже не обсуждался. Кроме этого, каждый работник общества застрахован, имеет полис добровольного медицинского страхования и может обратиться за получением услуг в различные лечебные учреждения в соответствии с программой добровольного медицинского страхования.

Поскольку производство на предприятии достаточно опасное, здесь большое значение отводят санаторно-курортному лечению. В прошлом году, к примеру, более полутора сотен заводчан отдохнули в различных здравницах. Отдых и лечение сотрудников обошлись заводу в 4,5 млн руб.

И еще одна деталь. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод славится и спортивными традициями. Гордость - хоккейная команда «СКА-Нефтяник», в попечительский совет клуба которой наряду с руководством Хабаровского края входит и генеральный директор общества. В 2016 году сборная впервые стала чемпионом России.

Успехи нефтепереработчиков на спортивных аренах разного уровня не случайны. Здесь вообще любят проводить спортивные состязания, традицией стали заводские спартакиады по десяти видам. На заводе не просто поддерживают спортивные начинания, здесь формируют традиции здорового образа жизни. 

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: Хабаровский НПЗ 


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