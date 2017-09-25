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25 Сентября 2017, 11:00 | Компании |

Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира

В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.

Главным действующим лицом здесь является ПАО «Русолово» - оловодобывающий дивизион группы компаний «Селигдар», входящеей в топ-10 золотодобывающих предприятий России. Это на сегодня практически единственная организация в стране, специализирующаяся на добыче оловянных руд.

О сегодняшнем дне ПАО «Русолово» и перспективах развития в целом оловодобывающей отрасли «Дальневосточному капиталу» рассказал генеральный директор ПАО «Русолово» Евгений КОЛЕСОВ.

- Евгений Александрович, давайте в начале разговора представим саму компанию. Какова ее структура и какие ресурсы сегодня находятся в разработке?

- ПАО «Русолово» образовано в 2012 году. В него входят два горнодобывающих предприятия: ОАО «Оловянная рудная компания» (ОАО «ОРК») и ООО «Правоурмийское». Организация находится в г. Москве. Филиалы организации расположены в г. Хабаровске и в п. Солнечном Хабаровского края.

Оба предприятия ведут добычу оловосодержащих руд подземным способом, и конечной продукцией являются оловянные, вольфрамовые и медные концентраты. ООО «Правоурмийское» эксплуатирует одноименное месторождение в 117 километрах от железнодорожной станции Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Место дислокации ОАО «Оловянная рудная компания» - Солнечный район Хабаровского края. Предприятие является правопреемником бывшего Солнечного горно-обогатительного комбината, эксплуатирует подземные рудники «Молодежный» и «Перевальный», которые ранее также эксплуатировал Солнечный ГОК.

В свою очередь, ПАО «Русолово» является «дочкой» ПАО «Селигдар» и входит в ГК (группу компаний) «Селигдар».

- Вы возглавляете ПАО «Русолово» с 2014 года. Как вы оцениваете ситуацию того периода и сегодняшнюю? Можно ли говорить о позитивных сдвигах в деятельности компании?

- Речь идет не просто о результатах, а о существенном росте показателей во всех производственных процессах. Если в 2013 году предприятие добыло 165 тонн олова в концентрате, но уже начиная с 2014 года предприятию удалось поднять уровень добычи олова в концентрате почти в 3,5 раза - до 622 тонн в 2016 году, из них большая часть олова в концентрате - 597 тонн - произведена на Правоурмийской опытной обогатительной установке.

Одними из значимых событий прошлого года являются завершение реконструкции Солнечной обогатительной фабрики в поселке Горном и восстановление рудника «Молодежный» на месторождении Фестивальном. Уже осенью 2016 года рудник начал добывать руду, и к концу 2016 года на СОФ было выпущено 77 тонн оловянного концентрата.

- Какова значимость восстановленной фабрики и кто инвестировал в проект?

- Начну с того, что реализация проекта «Реконструкция Солнечной обогатительной фабрики» была одним из пунктов соглашения о совместном сотрудничестве, подписанного в ходе второго Восточного экономического форума между губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ и президентом ПАО «Селигдар» Константином БЕЙРИТОМ.

В рамках соглашения озвучены и другие задачи, поставленные перед ПАО «Русолово»: восстановление и ввод в эксплуатацию рудников «Молодежный» и «Перевальный», а также проектирование и строительство объектов инфраструктуры.

В ближайшей перспективе - строительство Правоурмийского горно-обогатительного комбината с производительностью первой очереди в 400 тыс. тонн руды в год с дальнейшим увеличением переработки до миллиона тонн в год. В числе основных инвесторов реализованных проектов - ПАО «Селигдар».

Чтобы понять значимость увеличения выпуска оловянных концентратов, стоит вернуться в советскую эпоху. Во времена СССР выпуск олова составлял 20 тысяч тонн в год. С развалом Советского Союза в 90-е годы оловорудная промышленность начала приходить в упадок, а к «нулевым» была практически полностью остановлена. Единственный в России Новосибирский оловянный комбинат все это время работал на импортном концентрате.

Сегодня мы пытаемся не только вернуть былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира, но в дальнейшем превзойти результаты советских времен.

- Но хватит ли для этого ресурсов, а также, как говорится, имеющихся мощностей, ГОКов?

- Что касается запасов, то только отработки разведанных оловянных месторождений в Хабаровском крае хватит как минимум на 50 лет. Россия - одна из богатейших стран мира по разведанным запасам и прогнозным ресурсам олова, которые простираются практически вдоль всего тихоокеанского побережья - от Приморья до Чукотки.

- Получается, вся надежда на предприятия, входящие в ПАО «Русолово»? Какие перспективы в связи с этим открываются?

- Перспективы громадные. В первую очередь в ближайшее время начнутся проектирование и строительство Правоурмийского горно-обогатительного комбината - на одноименном месторождении, где планируемый объем добычи олова в концентрате составит 4000-5000 тонн в год. В совокупности с ОАО «Оловянная рудная компания» переработка руды будет доведена до миллиона тонн в год.

Таким образом, от деятельности двух обогатительных фабрик и трех рудников ожидаем получать товарную продукцию до 6500-7000 тонн олова в концентрате ежегодно.

В дальнейшем, поскольку мы видим огромную заинтересованность инвесторов, будем наращивать объемы, увеличивать запасы и производственные мощности.

Таким образом, минерально-сырьевая база региона позволяет говорить о создании на территории края крупного промышленного холдинга с выпуском не менее 8-10 тыс. тонн металлического олова.

Досье «Дальневосточного капитала»: Основные месторождения и рудопроявления сосредоточены в Комсомольском и Баджальском рудных районах. В Комсомольском рудном районе по восьми месторождениям подсчитаны и поставлены на баланс запасы: руды - 29,5 млн тонн, олова - 210 тыс. тонн, меди - 217 тыс. тонн, триоксида вольфрама - 16 тыс. тонн, серебра - 900 тонн. В Баджальском рудном районе разведано и поставлено на баланс 84 тыс. тонн олова, разведано, но не поставлено на баланс 28 тыс. тонн олова. Оценено по категории Р1 135 тыс. тонн, по категории P2 - 220 тыс. тонн олова. Только в двух рудных районах Хабаровского края сосредоточены 322 тыс. тонн разведанных запасов и 355 тыс. тонн оцененных ресурсов олова.

- Какие сегодня основные задачи решаются на руднике «Молодежный»?

- Основная задача - завершение проходки и ввод в эксплуатацию наклонного съезда транспортной выработки, позволяющей сократить длину транспортировки руды из очистного блока на поверхность минимум в три раза. Планировали завершить работы в кратчайшие сроки, но столкнулись с неожиданными природными «подарками» - серьезными геотектоническими нарушениями, по характеристикам сильно отличающимися от данных геологической службы ОАО «Оловянная рудная компания». Поначалу специалисты-горняки впали в некоторую растерянность, никто не сталкивался на практике с такими горно-геологическими условиями, но оперативно нашли выход из создавшейся ситуации, и проходка выработки продолжилась с использованием специальных методов. До сбойки осталось немного.

- Все это благодаря современной технической оснащенности предприятий?

- Да, вы правы. Благодаря финансовой поддержке основного инвестора - ПАО «Селигдар» - за последние три года проведено серьезное техническое перевооружение обоих предприятий, в том числе закуплено современное горное и обогатительное оборудование для стабилизации производственных процессов.

- Евгений Александрович, не растеряли ли кадры за годы упадка в отрасли? Как находите специалистов, есть ли на кого опираться в сегодняшней ситуации, когда начался существенный подъем производства?

- Кадровая проблема всегда актуальна. Именно от людей, от профильных специалистов зависит успех или провал любого предприятия. В ПАО «Русолово» действует классическая кадровая работа: объявления, резюме, пополнение кадрового резерва. Но никто не мешает руководителю самому подыскивать специалистов. В команде работают профессионалы, приглашенные из всех уголков нашей страны - от Камчатского края и Чукотки до западных районов России. Приглашены в команду те люди, с которыми ранее работал, видел в них классных специалистов-профессионалов. Сегодня в ПАО «Русолово» сформировалась профессиональная команда. Генеральный директор ОАО «Оловянная рудная компания» Александр СЕМЕНОВ - профессионал, горный инженер с большим опытом подземных горных работ. О таких говорят: человек на своем месте, умело руководит коллективом, правильно расставляет приоритеты.

ООО «Правоурмийское» руководит Дмитрий ЦЫБА. Два года назад я его рекомендовал акционерам и доверил руководить предприятием. С его назначением многие высокие производственные показатели достигаются впервые за всю историю разработки Правоурмийского месторождения. Любое достижение, которое происходило в течение последних двух лет на Правоурмийском: увеличение производства олова в концентрате, значительное повышение качества оловянных концентратов, увеличение добычи руды, зимние перевозки грузов, реконструкция фабрики, техническое перевооружение подземного рудника - все это произошло после назначения на должность действующего руководителя ООО «Правоурмийское». Недавно он перевез семью из Казахстана в пос. Солнечный, где ему предоставлено благоустроенное жилье.

Немало в компании людей, с которыми я работал в далекие 90-е. Никогда не думал, что вновь окажусь в местах, где начинал работать на линейных должностях. Почти десять лет я отработал на Солнечном ГОКе, на рудниках «Молодежный» и «Перевальный». Там же, в Солнечном, в моей семье родились трое детей.

В начале 2000-х уехал в Магаданскую область на добычу драгоценных металлов. И вот спустя годы вернулся в родные места, теперь уже в новом качестве. Мне было приятно встретить тех людей, с которыми работал 20 лет назад. Это рабочие и специалисты, а также представители контролирующих органов федеральной исполнительной власти.

Кроме того, в компании немало приглашенных специалистов с Камчатки, из Казахстана, Киргизии. В последнее время немало людей приезжает с Украины. Недавно 16 человек - высококлассных проходчиков - приехали из Кривого Рога и трудятся, показывая высокое мастерство и профессионализм, на руднике «Молодежный». И без политики: отношения между людьми остались прежними, как при СССР.

- Они просто работают…

- Они не просто работают - приходят со смены и падают от усталости в буквальном смысле слова, как во времена СССР, они работают с полной отдачей. За техникой следят, осуществляя своевременно текущий и капремонты, относятся бережно, потому что знают: техника работает - у них высокий уровень заработной платы. Оплата сдельно-премиальная, план выполнили и перевыполнили - соответственно пошла «прогрессивка».

Сегодня штат оловодобывающего дивизиона около 500 человек, при увеличении производства и выходе ГОКов на полную мощность численность составит не менее 1000-1200 человек.

- Нет ли планов о вхождении в ТОСЭР?

- Сегодня ПАО «Русолово» проводит активную работу в этом направлении, и мы стремимся стать резидентами ТОСЭР.

В целом наша стратегия такова: в недалеком будущем стать резидентами ТОСЭР, построить и вывести на полную проектную мощность два горно-обогатительных комбината, выполнить программу импортозамещения в полном объеме, иначе говоря - насытить внутренний рынок своим, отечественным оловом.

- Как складываются отношения с госорганами края?

- Надо отдать должное губернатору Хабаровского края Вячеславу Ивановичу Шпорту, который вместе с другими руководителями субъектов ДФО занял активную позицию в работе по пролонгации нулевой ставки налогообложения на добычу полезных ископаемых в части оловосодержащих руд до 2022 года.

Администрация края помогает в решении юридических и организационных вопросов, мы очень тесно взаимодействуем с краевыми министерствами и территориальными органами федерального надзора. Все понимают: экономика края, помимо добычи золота и действующих в крае отраслей промышленности, сможет прирасти и добычей цветных металлов.

- Говоря о соглашении, вы назвали обязательством со стороны ПАО «Русолово» строительство инфраструктурных объектов. Как в этом направлении идут дела?

- Почти два года с Фондом развития Дальнего Востока и Забайкальского края идет диалог по выделению возвратных денежных средств на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры Правоурмийского ГОКа - проектирование ЛЭП 220 кВ протяженностью 60 км и автомобильной дороги Сулук - Правоурмийский ГОК протяженностью 117 км. Запрашиваемая сумма - 400 млн рублей. Работа проведена, прошло заседание совета директоров Фонда, ждем решения. Если выделяются государственные средства через Фонд - мы начинаем проектирование двух объектов инфраструктуры с дальнейшим их строительством.

Будет инфраструктура - будет и Правоурмийский ГОК.

- Каковы объемы инвестиций?

- Предварительный расчет - не менее 10 млрд рублей.

Планируемый срок окупаемости строительства Правоурмийского ГОКа - 5,5 лет.

- Ваши ожидания?

- Думаю, 2017 год должен стать переломным: строить ГОКи необходимо, развивать отрасль нужно - это соответствует Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и, естественно, очень важно для развития всей оловодобывающей отрасли России в целом. 

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: русолово  инвестиции 


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