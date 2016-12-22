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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Полюс" может увеличить акционерный капитал на 15%
В настоящее время уставный капитал «Полюса» состоит из 190 627 747 акций. Таким образом, в результате размещения всех объявленных акций он может быть увеличен на 15%. Акционеры также одобрили соответствующие изменения в уставе компании.
В апреле Московская биржа объявила о переводе акций «Полюса» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Одним из требований биржи к бумагам такого уровня является наличие не менее 10% акций компании в свободном обращении. При этом free float «Полюса» в настоящее время составляет порядка 5%.
Генеральный директор компании Павел ГРАЧЕВ сообщал РИА «Новости» в апреле, что «Полюс» до конца года рассчитывает провести публичное размещение не менее 5% акций на Московской бирже. В качестве одного из источников SPO он называл казначейский пакет акций (на балансе дочернего ООО «Полюс-Инвест» находится около 32% акций «Полюса»). При этом Грачев не исключал, что объем размещения может превысить 5% в зависимости от «спроса и настроения акционеров».
Досье «Дальневосточный капитал»: «Полюс» - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами компании выступают структуры Сулеймана и Саида КЕРИМОВЫХ. В 2015 году общий объем производства золота предприятиями компании составил 1,76 млн унций.
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