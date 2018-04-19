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15 Мая 2018, 13:37 | Проект ДК |

"Малыши" растут и крепнут

Меры государственной поддержки помогают приморским товарам стать более конкурентоспособными

В своем Послании Федеральному Собранию 1 марта президент России Владимир ПУТИН заявил о необходимости продолжить активную политику привлечения инвестиций, а также формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. По словам президента, для того, чтобы экономика заработала в полную силу, нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высокий уровень предпринимательских свобод и конкуренции, поддержать начинающих предпринимателей. Работа по всем этим направлениям успешно ведется в Приморском крае, и меры поддержки малого и среднего бизнеса становятся доступными все большему числу предпринимателей.

В постоянном диалоге

Согласно социологическим исследованиям, в Приморье процент людей, готовых заниматься бизнесом, выше, чем в среднем по России. Однако предприниматели, особенно начинающие свое дело, вряд ли способны свернуть горы без господдержки и работы власти по улучшению бизнес-климата. Именно поэтому в Приморье сформирован и постоянно совершенствуется комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской инициативы.

- Важно, чтобы мы слышали друг друга, понимали и работали вместе. Край зависит от вас - ведь от того, сколько вы заплатили налогов в бюджет, зависит, сколько средств пойдет на социальные нужды. Мы вместе должны сделать так, чтобы вести бизнес в крае было комфортно и ваши предприятия развивались. Нам важен как крупный бизнес, который заходит в регион, так средний и малый, - подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО во время встречи с бизнес-сообществом края в марте.

Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то время как в среднем по России - 20%. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства трудится более 263 тысяч жителей края, или 26,7% населения, занятого в экономике края. По итогам 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2,5%. На начало 2018 года в Приморском крае было зарегистрировано 101,9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых более 54,2 тысяч - индивидуальные предприниматели. По данным департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, оборот малых и средних предприятий региона составляет более 950 млрд рублей, или 63,2% общего оборота всех организаций Приморья.

Необходимо сказать, что общение руководства региона с представителями местного бизнеса в Приморье носит не эпизодический, а системный характер. Глава региона регулярно встречается с предпринимательским сообществом, чтобы обсудить вопросы, связанные с улучшением инвестиционного климата. Восточный экономический форум, ежегодная краевая конференция предпринимателей, многочисленные отраслевые совещания и выставки, работа общественных экспертных советов - все это позволяет властям региона постоянно получать «обратную связь» от бизнес-сообщества. Кроме того, на площадке администрации Приморья регулярно проводятся обучающие семинары для представителей МСП, посвященные участию бизнеса в госзакупках. Регион является активным участником федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», который реализует АО «Корпорация МСП» совместно с комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

- В Приморье рейтинг женской предпринимательской активности пока ниже, чем в целом по России. Но при этом культура предпринимательства у нас оценивается выше, чем среднероссийский показатель. Наши женщины больше уверены в своих компетенциях, до 80% опрошенных видят себя в бизнесе. Важно помочь женщинам-предпринимателям как в плане доступа к финансированию, так и в плане информирования, - уверена руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства ПКО «Опора России» Лариса БУТЕНКО.


 

Инфраструктура поддержки

Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2020 годы». Через софинансирование аналогичных муниципальных программ приморские бизнесмены получили из краевого бюджета более 77,6 млн рублей - в частности, на начало предпринимательской деятельности, приобретение оборудования в лизинг, возмещение процентов по кредитам. Например, расходы только на субсидии на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей и процентов по кредитам для МСП в 2017 году составили более 17 млн рублей.

- На мой взгляд, для предпринимателей важны не только прямая финансовая поддержка из бюджета - все-таки бизнес должен генерировать прибыль самостоятельно, а развитие институтов поддержки предпринимательства, - уверен руководитель комитета по молодежному предпринимательству ПКО общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Евгений ШКАРУПА. - В этой связи можно отметить меры поддержки, которые предоставляет Центр развития экспорта Приморского края - он помогает приморским предпринимателям выводить их товары на внешние рынки. Востребованными являются продукты Гарантийного фонда Приморского края, значительно облегчающие приморскому бизнесу доступ к кредитным ресурсам.

По данным администрации Приморья, в 2017 году Гарантийный фонд предоставил более 180 поручительств на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, причем с 1 марта 2017 года Фонд выдает поручительства малым и средним предприятиям по кредитным договорам суммой до 5 млн рублей при отсутствии собственного обеспечения. «В минувшем году регион занял шестое место среди 85 регионов РФ по объему предоставленных поручительств на единицу субъекта малого и среднего предпринимательства», - рассказывает исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР. Кроме того, в 2017 году Приморье стало лидером среди регионов по объему кредитования малого и среднего бизнеса в рамках программы Фонда развития Дальнего Востока и банков: субъекты МСП в нашем крае получили кредиты на 2,4 млрд рублей.

Консультационную поддержку осуществляют Центр поддержки МСП и Центр развития экспорта (ЦРЭ) Приморского края. Как заявил недавно вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, в работе краевого Центра развития предпринимательства планируется сделать акцент на стимулирование развития МСП вокруг «больших» компаний, начинающих проекты в регионе.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье является одним из самых реальных путей закрепления населения, создания таких условий, когда никому не нужно было бы отсюда уезжать. Вокруг крупных предприятий образуются большие кластеры, где сконцентрирован малый и средний бизнес, обеспечивающий высокую степень локализации производства «большой» компании. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для этого, - подчеркнул Константин Богданенко.

Отметим, что Приморский край остается основной площадкой для реализации принятого в 2015 году федерального закона «О Свободном порте Владивосток». Документ гарантирует предоставление налоговых, таможенных и иных льгот бизнесу, действующему на территории более половины муниципальных образований Приморья. Резидентами СПВ становятся не только крупные, но также средние и малые предприятия. Общее число резидентов, по данным Минвостокразвития РФ, в апреле превысило 600. Большие возможности открывает и режим территорий опережающего развития.

Повышая конкурентоспособность

Близость Приморского края к огромным, динамично развивающимся рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона также не может не влиять на стратегию развития экономики региона. И в этой связи крайне важно помочь местным производителям не только создать конкурентоспособный товар, но и вывести его на внешние рынки. Эти задачи решает Центр развития экспорта Приморского края, который помогает экспортерам довести информацию о товаре до целевых групп потребителей за рубежом, организовать общение с потенциальными покупателями либо дистрибьюторами. По итогам 2017 года Центр поддержал 852 субъекта малого и среднего предпринимательства. По результатам оказанных центром услуг 24 субъекта МСП Приморья заключили 50 экспортных контрактов общим объемом $48,19 млн.

Эффективно работает аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае - с 2014 года должность бизнес-омбудсмена занимает Марина ШЕМИЛИНА. В задачи Уполномоченного входит защита прав и законных интересов бизнесменов, популяризация предпринимательской деятельности, содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Приморье, а также информирование общественности о соблюдении прав и интересов предпринимателей.

Частью системной работы по улучшению делового климата в крае и повышению конкурентоспособности приморских товаров стало формирование понятных и прозрачных тарифов для приморского бизнеса. По поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 2018 года для МСП установлены долгосрочные тарифы и единые стандарты ставок за технологическое присоединение к электросетям, в результате чего стоимость этой услуги для отдельных категорий потребителей снизилась в несколько раз. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц на территории Приморского края также снижены на 5-10%, в зависимости от категории потребления и потребляемой мощности. Тарифы для крупных промышленных потребителей, в зависимости от типа потребляемого напряжения - высокого, среднего или низкого, - в Приморье остаются ниже, чем в других субъектах Дальнего Востока. По категории «среднее напряжение» тариф в Приморье снижен на 7%, по категории «низкое потребление» с мощностью потребления до 150 киловатт - на 12%, что также является самым низким показателем на территории ДФО.

Фото автора.

Александр САЛКОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: инвестиции  Опора России  экономика  производство 


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