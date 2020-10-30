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30 Октября 2020, 11:53 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Инвестиции чувствуют перспективы

Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:

Резиденты - в приоритете

- Денис Владимирович, сколько на сегодня у нас резидентов ТОР и СПВ, и какую занятость они уже обеспечивают населению?

- Согласно актуальным данным, на территории Свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на конец сентября этого года действовали уже 2054 резидента.

В перспективе у резидентов СПВ - создание 100 тысяч рабочих мест. Сегодня 211 резидентов СВП свои инвестиционные проекты уже реализовали. На новых предприятиях, введенных ими, трудятся уже около 16 тысяч дальневосточников.

Что касается территорий опережающего развития, то в настоящее время по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность ведет 461 резидент. Реализация их проектов должна создать около 79 тысяч рабочих мест. Из начатых проектов 123 уже запущены, и, благодаря им, трудоустроено около 27 тысяч человек.

Эти цифры говорят о том, что резиденты заинтересованы в трудоустройстве соискателей и обеспечивают высокую занятость жителям Приморского края и Дальнего Востока.

- Какой реальный вклад резиденты уже сегодня вносят в нашу экономику?

- По официальным данным Минвостокразвития России, резиденты СПВ и ТОР в свои инвестиционные проекты вложили фактически уже более 958,3 миллиардов рублей частных инвестиций по всему Дальнему Востоку.

- И какой объем инвестиций они наметили освоить в ближайшее время и в длительной перспективе?

- Резиденты ТОР и СПВ планируют вложить в свои проекты более 4,6 триллионов рублей в течение десяти лет. Что касается краткосрочного периода, то здесь все будет зависеть от скорости работы чиновников по предоставлению земельных участков и прохождения других, необходимых для начала строительства, административных процедур.

- Что можно сказать о ходе реализации наиболее значимых проектов резидентов, по которым у них заключены соглашения с правительством Приморья?

- Одним из таких проектов является строительство современного комплекса для круглогодичного отдыха, с развитой инфраструктурой в бухте Шамора, которое реализует член нашей Ассоциации - компания ООО «Мыс Крутой». В прошлом году инвестиционный совет при губернаторе Приморского края присвоил ему статус приоритетного инвестиционного проекта. По словам представителей ООО «Мыс Крутой», правительство Приморья всячески способствует в реализации их проекта, и при необходимости проводятся рабочие совещания для решения вопросов с участием компетентных лиц.

В августе на заседании инвестиционного совета при губернаторе Приморского края была поддержана реализация проекта члена Ассоциации, резидента СПВ - ООО Яхт-клуб «Семь Футов». Правительство края выразило большую заинтересованность в создании во Владивостоке на берегу Амурского залива в бухте Федорова современного яхтенного порта.

Еще один знаковый для Владивостока проект, который был поддержан правительством Приморья - это строительство ООО «Бизнес групп АГТРК» первого в крае административно-гостиничного комплекса с аквапарком. Он должен появиться в Первореченском районе вдоль Некрасовского путепровода. Планируется, что пропускная способность его водяных горок составит около 50 тысяч человек в день. В состав этого проекта также входит торговый центр, который обещает стать самым крупным во Владивостоке.

- Что дает инвесторам такое внимание к этим идеям?

- Статус приоритетных проектов для данных компаний очень важен, поскольку в их реализации задействованы различные структуры и органы власти. Начиная от муниципальных органов, заканчивая федеральными структурами и организациями - сетевыми держателями.

- Отстают ли сроки реализации проектов резидентами, и по каким причинам? С какими трудностями они сталкиваются в своей работе?

- Пока редко кому получается осуществить инвестиционный проект согласно изначально разработанному сценарию. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются резиденты, - это некачественно подготовленные документы.

Резидент также может столкнуться с проблемой оформления разрешения на строительство, если желаемый земельный участок находится в зоне КУРТ (комплексное устойчивое развитие территории), которые были закреплены генеральным планом и касаются планов развития большей части Владивостока.

Кроме того, желаемый земельный участок может входить в зону военных лесничеств, которая накрывает значительные территории городского округа, что создает трудности для реализации проектов резидентов.

- Насколько резиденты чувствуют индивидуальный подход к ним и к их проектам?

- С каждым месяцем резидентов становится все больше и больше. По этой причине АО «Корпорация развития Дальнего Востока» становится все труднее контролировать каждый инвестиционный проект в отдельности и обеспечивать его индивидуальным подходом. Для этой цели есть наша Ассоциация резидентов ТОР и СПВ. Она работает с каждым резидентом индивидуально, учитывая все нюансы реализации проекта. Одним из главных приоритетов Ассоциации является объединение усилий всех предпринимателей по вопросам решения проблем, с которыми сталкиваются инвесторы.

- Какие значимые объекты, производства и мощности резиденты планируют ввести в Приморье до конца этого года?

- По причине случившейся пандемии в этом году и последовавшего кризиса в экономике, многие наши проекты замедлили темпы реализации.

Тем не менее, мы ожидаем, что в следующем году завершат реализацию своих проектов такие члены нашей Ассоциации, как компания ООО «Комкон-2», занимающаяся строительством крупного многофункционального бизнес-центра во Владивостоке. Объем инвестиций этого проекта составляет 2,4 миллиарда рублей, компания ООО «Дубки Восток», которая осуществляет строительство крупной комплексной зоны отдыха во Владивостоке, и компания ООО «Ренессанс», запускающая в городе новую гостиницу.

Всего, по официальным данным, до конца этого года на Дальнем Востоке планируется ввести в строй 137 предприятий. И 51 из них уже в эксплуатации.

Поддержка дает плоды

По данным правительства Приморского края, за последние пять лет работы резиденты ТОР и СПВ вложили в экономику региона более 257 миллиардов рублей, и благодаря осуществлению их проектов в регионе появилось свыше 20 тысяч рабочих мест.

Сейчас на Приморье приходится около половины всех заявленных частных инвестиций и рабочих мест от всего объема соглашений с резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке, активно развиваются три территории опережающего развития - «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень». В границы СПВ входят 16 муниципальных образований края.

Исполняющий обязанности министра экономического развития Приморья Сергей ДМИТРИЕНКО недавно заявил: «Для дальнейшего успешного применения мер поддержки инвесторов на всех уровнях власти необходимо регулярно получать обратную связь от участников рынка. Специалисты министерства экономического развития Приморского края во взаимодействии с коллегами из Министерства по развитию Дальнего Востока и других государственных структур регулярно анализируют эти данные и вырабатывают рекомендации по улучшению режима преференций, нормативной базы».

То, что меры поддержки показывают высокую эффективность, говорит факт, отмеченный на заседании с руководством Главгосэкспертизы России при участии губернатора края Олега КОЖЕМЯКО в конце сентября - из более чем 2000 объектов, готовящихся к строительству на Дальнем Востоке и прошедших с начала этого года госэкспертизу, половина были приморскими. Не менее примечательно и то, что по итогам национального рейтинга Приморский край улучшил в нем свою позицию, поднявшись в этом году по сравнению с прошлым на 21 ступень и заняв 34 место. Принимаемые новые меры поддержки резидентов ТОР и СПВ - надежная гарантия, что в ближайшие годы регион сможет приблизиться к лидерам национального инвестрейтинга. 

Лариса Жиронкина

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

 

Теги: инвестиции  ТОР  Гарин  СПВ  ассоциация резидентов ТОР и СПВ 


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Инвестиции чувствуют перспективы Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:
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