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Игорная зона: перезагрузка
Интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) «Приморье», несмотря на незапланированную заминку с пандемией, продолжает поступательное развитие - совсем скоро пройдет открытие первой очереди гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала», проект которого реализует владелец и гендиректор одноименной компании Максим СМОЛЕНЦЕВ. Руководитель АО «Корпорация развития Приморского края» (оператор проекта ИРКЗ) Ольга СУН-ЖАЮ рассказала о работе с инвесторами.
Реализация проекта ИРКЗ «Приморье» началась в 2012 году в бухте Муравьиная рядом с городом Артемом. В настоящий момент на территории курорта осуществляют строительство крупные международные и российские инвесторы, среди которых NagaCorp Ltd. (Камбоджа), Summit Ascent Holdings Ltd./SunCity Group Holdings Ltd. (Китай), ЗАО «Шамбала» (Россия). Общий объем инвестиций на данном этапе составил 16,5 млрд рублей.
Игорная зона входит в состав большого туристического кластера «Приморье», на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты.
Первый блин не комом
Первый успешный проект в игорной зоне «Приморье» реализовала G1 Entertainment («Первая игровая компания»). ООО «Джи1 Интертейнмент» на первом этапе инвестировало 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в ноябре 2015 года развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей.
Ввод в строй второй фазы комплекса Tigre de Cristal планируется в 2022 году. Рядом с существующим комплексом планируется построить гостиницу с казино, четыре ресторана и бары, закрытый пляжный клуб и СПА; это позволит удвоить число игровых столов и автоматов и, как минимум, вдвое увеличить вместимость комплекса.
Благодаря запуску первой очереди гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала» до конца года будет создано 500 новых рабочих мест. Почти 150 человек приедут работать в край из других российских регионов.
Строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м. В строительство первой очереди компания инвестировала около 8 млрд рублей.
Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании «Шамбала» будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно, без учета других налоговых отчислений.
Гольф-клуб мирового уровня
Уже в следующем году «Приморье» начнет оправдывать специфику развлекательной курортной зоны. В марте АО «Корпорация развития Приморского края» (на 100% принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Приморья) заключило генеральное соглашение с южнокорейской компанией «Family Golf» о развитии гольф-курорта в районе игорной зоны.
В стадии проектирования уже находится гольф-поле на 27 лунок, здание общежития персонала и гольф- отель с клубом на 120 номеров. Объем инвестиций первой очереди строительства составит порядка 30 млн. Ожидаемые поступления в бюджеты всех уровней - порядка 100 млн рублей ежегодно.
Предполагаемое количество приморцев, которые смогут получить работу, - порядка 120 человек, сообщила гендиректор АО «КРПК» Ольга Сун-Жаю.
- Как пришла идея создания в Приморье гольф-клуба?
- В основе нашей работы лежит идея о создании комфортных условий для жизни людей на территории Приморского края. Развивая проект игорной зоны «Приморье», мы (КРПК - Прим. автора) совместно с Агентством по туризму Приморского края начали разработку концепции туристического кластера в рамках территории Владивостокской агломерации, непосредственно вблизи казино. В Приморье должны быть места отдыха на свежем воздухе для занятий спортом, развлечений для детей и всей семьи, прогулочные зоны, велосипедные дорожки. Этого не хватает сейчас. Гольф-курорт все это предусматривает, и к тому же это территория красивых архитектурных сооружений и «зеленых полей».
Для многих до сих пор не близка тема гольфа, потому как для Приморья это еще свежий и молодой вид спорта. В центральной России индустрия игры в гольф развивается быстрее, сейчас насчитывается порядка 20 клубов. Есть тренировочные станции для игры в гольф, в стране проводятся чемпионаты по гольфу, есть профессиональные спортсмены.
У нас растят олимпийских чемпионов! На Летних Олимпийских играх Токио-2021 российские гольфисты соревнуются. Медленно, но верно индустрия развивается, как и любой спорт, а гольф считается «королевским» видом спорта, но доступен он будет любому человеку.
- Гольф-поля создаются не только для игроков казино, но и для всех жителей Приморья?
- Я думаю, что найдутся люди, которым станет интересно это занятие, тем более, если ни разу не пробовал. Это отличная возможность попробовать что-то новое. Считается, что это «королевский» спорт, но мировое сообщество называет гольф «самым экологичным, демократичным, семейным» видом спорта. Тем более, если рядом создана сопутствующая инфраструктура, чтобы жены с детьми не скучали. В режиме «все включено» почему бы и не сыграть в гольф? Даже детям.
Гостям должно быть удобно жить в гольф-курорте 4-5 дней, поэтому комплекс будет включать в себя рестораны европейской кухни, СПА-центр и клинику по уходу за телом, комплекс водных аттракционов и все условия для организации встреч и переговоров. Корейские инвесторы приняли за идею для концепции поля в Шотландии и говорят «не нужно будет лететь в Эдинбург, чтобы испытать первое в мире гольф-поле».
- Проект представляет Корпорация, какова ваша роль в его реализации?
- Мы полностью сопровождаем работу инвестора от идеи до ввода в эксплуатацию. Принимаем участие в формировании концепции, для нас важна суть и масштаб, важно, что в итоге будет построено, как будет выглядеть Приморский край в будущем. Будем помогать в позиционировании гольф-поля, так как для нас важно увеличение туристического потока в Приморский край. Помогаем инвестору в целом сориентироваться на территории России: разобраться в законодательстве, знакомим с административными регламентами, в случае необходимости помогаем ускорить административные процессы, а также подобрать персонал и найти партнеров. Оказываем помощь в оформлении земельного участка. Занимаемся обеспечением инвестиционных объектов транспортной и инженерной инфраструктурой. Свой проект полностью финансируют корейские инвесторы, общая сумма инвестиций в строительство гольф-поля - $30 млн.
- Как гольф-клуб повлияет на развитие Приморского края?
- Главное, конечно, - создание новых рабочих мест и налоговых потоков. Ожидаемые поступления в бюджеты всех уровней только от гольф-поля - порядка 100 млн рублей ежегодно. Количество приморцев, которые смогут получить работу, - порядка 120 человек.
Гольф-поле добавит Приморью много плюсов - и вид, и хорошая инфраструктура, красота ландшафта, как минимум. Также это создание новой социо-спортивной зоны, рекреационной зоны, куда можно приезжать всей семьей. Создание дополнительных услуг даст толчок для развития всей территории. Мы сейчас говорим о туристском кластере: это территория игорной зоны «Приморье» и вокруг нее в радиусе нескольких десятков километров. В рамках туркластера наша цель - максимально задействовать неосвоенные территории, которые будут приспособлены под места отдыха жителей края, занятия физической культурой, выращивание зеленых насаждений.
Также гольф-курорт - это дополнительные возможности для увеличения туристического потока, въездного и внутреннего. По статистике, в среднем в странах мира 6-8% людей играют в гольф, - если это будет организовано под пакетные туры, то 100% такие туристические гольф-программы можно было бы продавать.
Александр Салков
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