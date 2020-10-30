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Пятница| 30 Октября, 20:03 |
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Приморские грани "Дальневосточного гектара"
Но свой гектар в ДФО сегодня может получить буквально каждый житель России, да еще и останется. В августе в ходе рабочей встречи участников программы «Дальневосточный гектар» премьер-министр Михаил МИШУСТИН отметил, что треть территории округа, или около 220 миллионов га, могут быть предоставлены желающим жить и заниматься на них выбранными ими видами деятельности. Кстати, на этом же совещании премьер дал поручение Минвостокразвития подготовить в закон о «Дальневосточном гектаре» поправки, позволяющие успешно освоившим свой гектар выдавать дополнительно землю под развитие.
Почетное лидерство
Особенно высоким спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье, где ее получили уже более 22,4 тысяч человек. Второе место у Республики Саха (Якутия) - 14,8 тысяч, и на третьем Хабаровский край - 12,5 тысяч. Правда, по декларированию использования выданных участков Приморье (1,3 тысячи деклараций на начало сентября) находится на втором месте по ДФО - после Хабаровского края (2,3 тысячи).
В ближайшей перспективе Приморье имеет шанс резко увеличить отрыв от других регионов - участников программы. Причиной этому - решение законодателей Приморья, которые в конце сентября в трех чтениях приняли региональный законопроект, которым разрешили к выдаче земли вблизи Владивостока, Артема и Находки. Теперь стало можно получить ранее закрытые для предоставления участки в Шкотовском, Надеждинском и Партизанском районах. Это в целом еще 22,7 тысяч гектаров на особенно привлекательных территориях. Ранее в крае «буферные зоны» для «Дальневосточного гектара» были уменьшены около Уссурийска и Арсеньева.
А надо отметить, что сегодня желающих получить свой гектар в Приморье и подавших на него заявления - десятки тысяч.
Конечно, и другие регионы ДФО планируют приближать «дальневосточный гектар» к своим крупным городам. Но повышенный спрос на участки в Приморье вне конкуренции - они и перспективнее, и доступнее, и ближе к уже развитой региональной инфраструктуре. «Это самые интересные для граждан участки, которые прилегают к крупнейшим городам края и находятся недалеко от необходимой для жизни и работы инфраструктуры», - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого парламента Евгений ЗОТОВ.
А, как отмечал в конце прошлого года Президент РФ Владимир ПУТИН, основные проблемы при реализации программы «Дальневосточный гектар» связаны именно с отсутствием инфраструктуры около выделяемых участков.
Кстати, сегодня особенно остро стоит проблема развития инфраструктуры «внутри» самого «дальневосточного гектара». Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ считает, что программа стимулирует создание на Дальнем Востоке более 100 новых населенных пунктов - там, где участки оказались наиболее востребованы. И это должно пользоваться поддержкой государства.
Власти Приморья в декабре 2019 года предложили создать федеральную программу поддержки для освоения «дальневосточных гектаров». Тогда отмечалось, что «по предварительным подсчетам органов местного самоуправления края, стоимость создания объектов инфраструктуры на одно скопление выданных по программе земельных участков варьируется от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей в зависимости от географического расположения и рельефа территории». И в крае уже появилось 40 мест скоплений «дальневосточных гектаров», где такая поддержка необходима. Естественно, без помощи из федерального бюджета развивать их инфраструктуру невероятно трудно.
Предложение приморцев было поддержано. И по недавно принятой Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года на Дальнем Востоке в первую очередь обеспечить инфраструктурой планируется 25 агломераций «дальневосточных гектаров». В АРЧК подсчитали, что общая ее стоимость должна составить около 7,6 миллиардов рублей.
Сегодня обеспечение инфраструктурой отдельных скоплений «дальневосточных гектаров» уже начато по модели софинансирования 50/50 за счет федерального и регионального бюджетов.
В дальнейшем федеральная поддержка в этом направлении, судя по словам генерального директора АРЧК Сергея ХОВРАТА, будет увеличена: «Места наибольшего притяжения участников программы, агломерации участков, будут обеспечиваться инфраструктурой. Новые дороги и линии электропередач появятся именно там, где они востребованы, где люди взяли землю и реализуют свои проекты. Ключевой принцип в части развития инфраструктуры - это ориентир на выбор людей.
Надо отметить, в рамках мер региональной поддержки получатели «дальневосточного гектара» в Приморье могут воспользоваться расширенной квотой на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства - это 200 кубометров хвойных и мягких лиственных пород. Под эти цели в крае изначально были выделены 315 га, и по мере востребованности «гектарщиками» леса для ИЖС, будут выделяться новые деляны.
Осваивающие свои участки приморцы пользуются грантовой поддержкой государства на создание своих хозяйств, ферм, собственного бизнеса, микрозаймами и льготным кредитованием. Ими уже воспользовались сотни людей, получивших гектары. Особенно перспективна для них поддержка со стороны программы «Дальневосточная ипотека», позволяющей брать кредиты для ИЖС на «дальневосточном гектаре» под 2% и менее годовых.
Выбирай на вкус
В постановлении, принятом в сентябре этого года, Правительство РФ утвердило критерии использования «дальневосточного гектара» для оформления в собственность или длительную аренду по истечении 5 лет со дня предоставления. Их всего несколько: это - наличие на земельном участке завершенного или же недостроенного объекта капстроительства, подтвержденные средства, вложенные в эту землю (не менее 30 тысяч рублей), выработка на момент подачи заявления на предоставленном участке продукции или получение иного дохода на такую же сумму, и - наличие определенных результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.
Пожалуй, немногие еще «раскусили», что «дальневосточный гектар» можно взять для того, чтобы обустроить на нем свой дачный участок. А ведь маститым дачникам 6-12 соток всегда было мало. Да и нерентабельно. А гектар, если в него дачнику вложиться с душой, конечно, оправдает себя продукцией, не только для себя, но и на рынок.
Сегодня называются десятки видов использования «дальневосточного гектара». По данным АРЧК, 43% получателей ставят своей целью построить на нем свой дом, 37% - заняться сельским хозяйством, 10% берут землю под предпринимательство и 7% - под отдых и рекреацию. Естественно, многие нацелены не на узкое использование своего участка, а на гибкие варианты строительства жилья и того или иного своего дела, поскольку мелкому предпринимателю порой на ходу приходится принимать решение о смене занятия на более перспективное.
Чем же сегодня приморцы занимаются на полученных по программе гектарах?
Предприниматель Эдуард СЕЛЕЗНЕВ из Анучинского района более 30 лет занимается производством лечебных концентратов на натуральной растительной основе, сиропов, чаев и масел из дикоросов. Программа «Дальневосточный гектар» дала ему возможность получить землю под расширение этого производства. За три года участок был облагорожен, подведено электричество, началось выращивание сырья, которого не хватало для производства.
Подобный проект, но еще и с туристским уклоном, воплощает жительница села Новороссия Елена АНДРЕЕВА, которая под дикоросы вместе со своими единомышленниками взяла 30 га. Она уже построила домик. Все вместе весной собрали на участке около 400 литров березового сока, посадили 120 саженцев будущего сада, 45 калин, 35 кустов смородины и 25 - боярышника. Плюс - посадки лип, берез и плакучих ив.
Наталья БУГАЕЦ и ее единомышленники создают на своих «дальневосточных гектарах» «Лесную школу» вблизи популярной у туристов горы Пидан. Школа будет ориентироваться на большой поток туристов, которых манит эта вершина. Она отметила: «Сейчас мы работаем над созданием трех экологических троп для посещающих гору: одна на вершину, и еще две - по окрестностям. Они будут разной категории сложности. В частности, на одной из них предполагается проведение открытых уроков для школьников. Мы уже обратились за помощью по проекту в правительство края, и губернатор Олег КОЖЕМЯКО пошел нам навстречу. Этот проект был показан Михаилу Мишустину, и он его одобрил.
Таким образом программа «Дальневосточный гектар» открывает перед приморцами новые горизонты в жизни и деятельности. Кстати, построившие на своем гектаре дом получили право оформить свой гектар в собственность, не дожидаясь завершения 5-летнего срока. А кто еще не получил свой гектар, легко может это сделать через сайт «НаДальнийВосток.Ру».
Олег Кульгин
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