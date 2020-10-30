Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 30 Октября, 20:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 78.87 р.
1 EUR 92.6 р.
100 JPY 75.64 р.
10 CNY 11.75 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2020

Регион сегодня
28.10 |
Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
26.10 |
"Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
23.10 |
Выбор очевиден: АЗС ННК – надежные спутники автомобилистов
22.10 |
WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"
19.10 |
Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 15:42
Иностранные инвесторы: все ли планы в силе? Приморский край твердо намерен конкурировать за иностранные инвестиции. Индия, Китай, Корея, Япония реализуют масштабные проекты в регионе
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 14:36
Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху Официальное открытие туристического сезона в этом году на территории Приморского края состоялось в середине июля. Коронавирус "своровал" у населения почти два месяца солнца и моря. Но после снятия ограничительных мер базы отдыха в Приморье захлестнули нескончаемые потоки гостей, уставших от карантинного периода. Туристы в регион приезжали со всей России.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:40
Приморские грани "Дальневосточного гектара" Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 10:10
Местные авиамаршруты: взлет точно по расписанию В Приморском крае в последние годы активно развивается внутреннее авиационное сообщение
статьи раздела
Регион сегодня
02 Сентября 2020, 17:05
В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы Оказавшиеся в сложной ситуации граждане могут рассчитывать на помощь государства
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:40 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Приморские грани "Дальневосточного гектара"

Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.

Но свой гектар в ДФО сегодня может получить буквально каждый житель России, да еще и останется. В августе в ходе рабочей встречи участников программы «Дальневосточный гектар» премьер-министр Михаил МИШУСТИН отметил, что треть территории округа, или около 220 миллионов га, могут быть предоставлены желающим жить и заниматься на них выбранными ими видами деятельности. Кстати, на этом же совещании премьер дал поручение Минвостокразвития подготовить в закон о «Дальневосточном гектаре» поправки, позволяющие успешно освоившим свой гектар выдавать дополнительно землю под развитие.

Почетное лидерство

Особенно высоким спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье, где ее получили уже более 22,4 тысяч человек. Второе место у Республики Саха (Якутия) - 14,8 тысяч, и на третьем Хабаровский край - 12,5 тысяч. Правда, по декларированию использования выданных участков Приморье (1,3 тысячи деклараций на начало сентября) находится на втором месте по ДФО - после Хабаровского края (2,3 тысячи).

В ближайшей перспективе Приморье имеет шанс резко увеличить отрыв от других регионов - участников программы. Причиной этому - решение законодателей Приморья, которые в конце сентября в трех чтениях приняли региональный законопроект, которым разрешили к выдаче земли вблизи Владивостока, Артема и Находки. Теперь стало можно получить ранее закрытые для предоставления участки в Шкотовском, Надеждинском и Партизанском районах. Это в целом еще 22,7 тысяч гектаров на особенно привлекательных территориях. Ранее в крае «буферные зоны» для «Дальневосточного гектара» были уменьшены около Уссурийска и Арсеньева.

А надо отметить, что сегодня желающих получить свой гектар в Приморье и подавших на него заявления - десятки тысяч.

Конечно, и другие регионы ДФО планируют приближать «дальневосточный гектар» к своим крупным городам. Но повышенный спрос на участки в Приморье вне конкуренции - они и перспективнее, и доступнее, и ближе к уже развитой региональной инфраструктуре. «Это самые интересные для граждан участки, которые прилегают к крупнейшим городам края и находятся недалеко от необходимой для жизни и работы инфраструктуры», - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого парламента Евгений ЗОТОВ.

А, как отмечал в конце прошлого года Президент РФ Владимир ПУТИН, основные проблемы при реализации программы «Дальневосточный гектар» связаны именно с отсутствием инфраструктуры около выделяемых участков.

Кстати, сегодня особенно остро стоит проблема развития инфраструктуры «внутри» самого «дальневосточного гектара». Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ считает, что программа стимулирует создание на Дальнем Востоке более 100 новых населенных пунктов - там, где участки оказались наиболее востребованы. И это должно пользоваться поддержкой государства.

Власти Приморья в декабре 2019 года предложили создать федеральную программу поддержки для освоения «дальневосточных гектаров». Тогда отмечалось, что «по предварительным подсчетам органов местного самоуправления края, стоимость создания объектов инфраструктуры на одно скопление выданных по программе земельных участков варьируется от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей в зависимости от географического расположения и рельефа территории». И в крае уже появилось 40 мест скоплений «дальневосточных гектаров», где такая поддержка необходима. Естественно, без помощи из федерального бюджета развивать их инфраструктуру невероятно трудно.

Предложение приморцев было поддержано. И по недавно принятой Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года на Дальнем Востоке в первую очередь обеспечить инфраструктурой планируется 25 агломераций «дальневосточных гектаров». В АРЧК подсчитали, что общая ее стоимость должна составить около 7,6 миллиардов рублей.

Сегодня обеспечение инфраструктурой отдельных скоплений «дальневосточных гектаров» уже начато по модели софинансирования 50/50 за счет федерального и регионального бюджетов.

В дальнейшем федеральная поддержка в этом направлении, судя по словам генерального директора АРЧК Сергея ХОВРАТА, будет увеличена: «Места наибольшего притяжения участников программы, агломерации участков, будут обеспечиваться инфраструктурой. Новые дороги и линии электропередач появятся именно там, где они востребованы, где люди взяли землю и реализуют свои проекты. Ключевой принцип в части развития инфраструктуры - это ориентир на выбор людей.

Надо отметить, в рамках мер региональной поддержки получатели «дальневосточного гектара» в Приморье могут воспользоваться расширенной квотой на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства - это 200 кубометров хвойных и мягких лиственных пород. Под эти цели в крае изначально были выделены 315 га, и по мере востребованности «гектарщиками» леса для ИЖС, будут выделяться новые деляны.

Осваивающие свои участки приморцы пользуются грантовой поддержкой государства на создание своих хозяйств, ферм, собственного бизнеса, микрозаймами и льготным кредитованием. Ими уже воспользовались сотни людей, получивших гектары. Особенно перспективна для них поддержка со стороны программы «Дальневосточная ипотека», позволяющей брать кредиты для ИЖС на «дальневосточном гектаре» под 2% и менее годовых.

Выбирай на вкус

В постановлении, принятом в сентябре этого года, Правительство РФ утвердило критерии использования «дальневосточного гектара» для оформления в собственность или длительную аренду по истечении 5 лет со дня предоставления. Их всего несколько: это - наличие на земельном участке завершенного или же недостроенного объекта капстроительства, подтвержденные средства, вложенные в эту землю (не менее 30 тысяч рублей), выработка на момент подачи заявления на предоставленном участке продукции или получение иного дохода на такую же сумму, и - наличие определенных результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.

Пожалуй, немногие еще «раскусили», что «дальневосточный гектар» можно взять для того, чтобы обустроить на нем свой дачный участок. А ведь маститым дачникам 6-12 соток всегда было мало. Да и нерентабельно. А гектар, если в него дачнику вложиться с душой, конечно, оправдает себя продукцией, не только для себя, но и на рынок.

Сегодня называются десятки видов использования «дальневосточного гектара». По данным АРЧК, 43% получателей ставят своей целью построить на нем свой дом, 37% - заняться сельским хозяйством, 10% берут землю под предпринимательство и 7% - под отдых и рекреацию. Естественно, многие нацелены не на узкое использование своего участка, а на гибкие варианты строительства жилья и того или иного своего дела, поскольку мелкому предпринимателю порой на ходу приходится принимать решение о смене занятия на более перспективное.

Чем же сегодня приморцы занимаются на полученных по программе гектарах?

Предприниматель Эдуард СЕЛЕЗНЕВ из Анучинского района более 30 лет занимается производством лечебных концентратов на натуральной растительной основе, сиропов, чаев и масел из дикоросов. Программа «Дальневосточный гектар» дала ему возможность получить землю под расширение этого производства. За три года участок был облагорожен, подведено электричество, началось выращивание сырья, которого не хватало для производства.

Подобный проект, но еще и с туристским уклоном, воплощает жительница села Новороссия Елена АНДРЕЕВА, которая под дикоросы вместе со своими единомышленниками взяла 30 га. Она уже построила домик. Все вместе весной собрали на участке около 400 литров березового сока, посадили 120 саженцев будущего сада, 45 калин, 35 кустов смородины и 25 - боярышника. Плюс - посадки лип, берез и плакучих ив.

Наталья БУГАЕЦ и ее единомышленники создают на своих «дальневосточных гектарах» «Лесную школу» вблизи популярной у туристов горы Пидан. Школа будет ориентироваться на большой поток туристов, которых манит эта вершина. Она отметила: «Сейчас мы работаем над созданием трех экологических троп для посещающих гору: одна на вершину, и еще две - по окрестностям. Они будут разной категории сложности. В частности, на одной из них предполагается проведение открытых уроков для школьников. Мы уже обратились за помощью по проекту в правительство края, и губернатор Олег КОЖЕМЯКО пошел нам навстречу. Этот проект был показан Михаилу Мишустину, и он его одобрил.

Таким образом программа «Дальневосточный гектар» открывает перед приморцами новые горизонты в жизни и деятельности. Кстати, построившие на своем гектаре дом получили право оформить свой гектар в собственность, не дожидаясь завершения 5-летнего срока. А кто еще не получил свой гектар, легко может это сделать через сайт «НаДальнийВосток.Ру».

Олег Кульгин

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: дальневосточный гектар  Мишустин  арчк 


Loading...







Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
30 Октября 2020, 12:30
Сельское хозяйство: между потерями и обретениями Среди перспективных отраслей экономики края сельское хозяйство более десяти лет занимает ведущие позиции по объемам привлеченных инвестиций. Итогом такой активности стали появившиеся в регионе новые производства, которые позволили увеличить объемы продуктов питания, выпускаемых приморскими предприятиями, и в целом повысить показатели обеспеченности Приморского края собственной продукцией.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:53
Инвестиции чувствуют перспективы Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:00
Артем принимает вызов На глазах город Артем Приморского края становится все более комфортным для жизни. Есть видимые для глаз перемены - ведется комплексное благоустройство, строятся парки; и есть менее заметные, - во многом изменились отношения местной власти и бизнеса. О том, на каких принципах они строятся, как город содействует привлечению инвестиций, мы говорим с Вячеславом Квоном, главой Артемовского городского округа.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:20
Энергетика Приморья: этапы развития Новые энергообъекты должны обеспечить возросшие потребности бизнеса и решить проблему надежности
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:00
Лесопромышленный комплекс: переработка выходит на первый план Инвестиционные проекты в отрасли поддержаны на федеральном и региональном уровне
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика