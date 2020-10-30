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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Октября, 20:03 |
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Сельское хозяйство: между потерями и обретениями
Уход флагманов прошлых лет
Правда, при всех успехах последнего десятилетия отрасль не обошли серьезные потери - тайфуны почти каждый год несли убытки региональным растениеводам. Например, прошлогодние итоги показали существенное снижение объемов производства - до 89,5% к уровню предыдущего года.
Наиболее тяжелые потери, особенно в последние пять лет, пришлись на животноводство. Край лишился крупнейшего производителя мяса птицы - птицефабрики «Дальневосточная птица», работавшей на базе попавшего под банкротство предприятия «Михайловский бройлер». Только совсем недавно производство мяса птицы удалось частично восстановить - в январе этого года первая готовая продукция поступила на прилавки магазинов. Новое предприятие ООО «Агроптица» сегодня выпускает примерно треть от тех объемов, которые производила «Дальневосточная птица».
Были и другие ощутимые для сельскохозяйственной отрасли края потери, например, исчезновение крупнейшего тепличного хозяйства ФГУП «Дальневосточное», также частично сегодня восстановленное. Запустила производство в отдельных теплицах в этом году компания «ГРИНХАУС». К сожалению, безвозвратно ушло единственное предприятие в крае, производившее мясо говядины, в стабильно тяжелом, так называемом «предбанкротном», состоянии находится в последние годы крупнейшая в регионе птицефабрика яичного направления «Уссурийская».
В лидерах стабильно свиноводство
Впрочем, последнее десятилетие было не только временем потерь, но и обретений. Еще в 2011 году в крае был запущен первый свинокомплекс большого свиноводческого проекта компании «Мерси трейд». Этот проект предполагал поэтапное строительство шести свинокомплексов. В этом году ожидается запуск третьего крупного свинокомплекса. Два других, отстроенных ранее, работают с полной загрузкой своих мощностей, что позволило закрыть проблему с охлажденным мясом свинины в крае. Сейчас на прилавках магазинов приморских городов потребителям предлагается достаточно широкий ассортимент мясных продуктов от местных производителей.
В декабре на местный рынок свинины может выйти еще один крупный производитель - федеральная компания Русагро, которая строит в Михайловском районе несколько свинокомплексов. Большой проект компания реализует в рамках ТОР «Михайловский». Первую партию поголовья это предприятие завезло еще в 2018 году в один из своих свинокомплексов. Но тогда, из-за той же вспышки ящура и уничтожения поголовья, планы запуска производства пришлось скорректировать. И теперь, спустя почти два года, решено запустить производство еще раз.
По словам специалистов, сейчас компания завозит несколькими партиями животных в свои отстроенные фермы. Все они датской селекции. Ожидается, что к концу января общее поголовье будет доведено до 3,6 тысяч животных. Специалисты полагают, что с выходом Русагро на полную мощность примерно через пару лет в Приморском крае будет полностью решена проблема поставок сырья на мясоперерабатывающие предприятия, которым сейчас приходится завозить мясо свинины из других регионов страны. Первые партии продукции этого производителя рынок ждет примерно к следующей осени.
Небыстрый рост
Последнее десятилетие было отмечено успехами и в молочной отрасли. Увеличить поголовье в молочных фермах сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств края не удается уже много лет - оно пока по-прежнему находится на уровне 6 тыс. голов. Зато показатель продуктивности коров заметно вырос - до 18,5 кг на одну корову.
Существенную роль в этом росте сыграли новые проекты модернизации ранее действовавших небольших ферм, а также гранты начинающим фермерам и семейным фермам, стимулирующие создание и развитие малых молочных производств. Но все же ключевую роль в этом сыграл проект строительства молочного комплекса компании «Грин Агро». В результате сейчас общий объем получаемого молока в крае, учитывая деятельность личных подсобных хозяйств, составляет около 124-127 тысяч тонн в год. Уровень обеспеченности края собственным молоком удалось поднять за 5 лет с 21% до 25% от потребности.
Такого масштаба проект в молочном животноводстве края пока единственный. Первая производственная линия молочного комплекса «Грин Агро» в селе Алексеевка была запущена лет десять тому назад. И до сих пор не нашлось ни одного другого крупного инвестора, который решился бы вкладывать деньги в крупный рогатый скот - ни в молочное производство, ни в мясное (мясо говядины). Даже иностранные инвесторы, о намерениях которых строить здесь молочные фермы в разные годы рассказывали на различных площадках, в том числе Восточном экономическом форуме, пока не вложили ни рубля в подобное производство. В этом смысле проект компании «Грин Агро» для Приморья уникальный. И роль его в показателях обеспеченности региона молочными продуктами собственного производства - ключевая.
Некоторое время тому назад было объявлено о строительстве компанией еще одного молочного комплекса в той же Алексеевке. Первая линия нового молочного комплекса уже построена, туда даже завезли в сентябре первую партию племенных телок из Дании. Завершение строительства всех запланированных линий ожидается в следующем году. В итоге общее количество поголовья в двух молочных комплексах вырастет до 4300 голов, которые будут производить порядка 130 тонн молока в сутки.
Кардинальный поворот
Среди отраслей сельского хозяйства края, не затронутых большими проектами, пока остается овощеводство. Вместе с тем эта отрасль оказалась едва ли не в самом уязвимом положении в этом году. Пандемия с последовавшими карантинными ограничениями не позволила в этот сезон приехать на полевые работы большей части китайских рабочих. Ежегодно в регион на сельхозработы привлекалось до 7 тысяч человек из Китая. До пандемии, в конце февраля-начале марта, в этом году успели заехать порядка 25% из них. Рынки края сразу отреагировали в период первого урожая на это обстоятельство подскочившими ценами на картофель и некоторые овощи. Позже ценовую ситуацию удалось стабилизировать. Но перед отраслью со всей очевидности встала задача поиска овощеводов, как агрономов, так и рабочих, на овощные поля.
Решить эту задачу, как и предполагалась ранее, оказалось очень сложно - ведь с ней не смогли справиться даже в советское время, когда в самих селах проживало много работников. Но даже тогда для работ на овощных полях привлекали горожан - от студентов до солдат. В этом году удалось справиться с уборкой урожая, привлекая обитателей учреждений ФСИН.
Это дало основание говорить о необходимости реформирования овощеводства Приморского края. Министр сельского хозяйства региона Андрей БРОНЦ считает, что «кардинально решить вопрос позволит только механизированный сбор, а также создание условий для местных жителей, чтобы они приходили работать». Иначе говоря, отрасли предстоит осуществить дорогостоящее техническое переоснащение, что само по себе сложно выполнить в условиях, мягко говоря, не самого высокорентабельного производства. Впрочем, тут может помочь государство. Но вот вторая задача - привлечение местных жителей к этим работам - пока представляется вообще невыполнимой. С одной стороны, в селах осталось мало людей трудоспособного возраста, с другой - уровень оплаты труда в овощеводстве является едва ли не самым низким из всех сельскохозяйственных отраслей. В то же время, любое повышение зарплат неизбежно приведет к росту цены на готовый продукт. А овощи в Приморье даже в летнее время не бывают дешевыми, что и показал последний сезон.
Несколько благополучнее обстоят дела с овощами закрытого грунта. Ожидается запуск производства на 10 гектарах в теплицах НК «Лотос», реализующего свой проект на площадке ТОР «Михайловский». Вероятно, уже этой зимой на прилавки магазинов города поступят первые овощи производителя. В целом же реализация проекта позволит выращивать порядка 7-8 тысяч тонн овощей. Кроме того, в крае работают несколько небольших тепличных хозяйств, продукция которых традиционно успешно конкурирует с импортными овощами на приморских прилавках.
Олег Кульгин
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