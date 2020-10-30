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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Нацпроекты определяют рост
В Приморском крае на основе Указа президента РФ Владимира ПУТИНА от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» губернатором Олегом КОЖЕМЯКО утверждены 52 региональных проекта, по каждому из которых определены целевые показатели и разработаны мероприятия для их достижения. Ответственность за выполнение поставленных задач по региональным нацпроектам возложена на их руководителей и подобранные ими команды. Большинство из этих проектов включают строительство значимых для региона и его населения приоритетных объектов.
Жилье - на острие задач
Региональными проектами в составе национального проекта «Жилье и городская среда» к 2024 году в Приморье предусмотрено построить не менее 3 205 000 кв. метров жилья, сократить аварийный жилищный фонд почти на 103 000 кв. метров и расселить из него более 6 000 человек.
По данным на конец сентября ввод жилья по этому нацпроекту успешно выполняется. Минстрой региона сообщил, что с начала этого года было введено 304 тысячи кв. метров жилья, включая 145 тысяч мало- этажного, построенного населением.
Хотя из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, сдача по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась более чем на 5%, по итогам года уверенно прогнозируется выполнение показателей ввода, установленных нацпроектом.
В целом в этом году в Приморье намечено построить около 510 тысяч «квадратов». Только в ТОР «Большой Камень» по итогам года планируется сдать в эксплуатацию 1586 новых квартир для судостроителей завода «Звезда». В рамках решения проблемы обманутых дольщиков намечено завершить строительство 10 многоквартирных жилых домов, в основном во Владивостоке. Часть из них уже сдана.
Хорошие темпы ввода позволили ускорить обеспечение жильем детей-сирот. За 9 месяцев этого года из них квартиры получили 746 очередников, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в этом году в крае было направлено более 1,5 миллиарда рублей. До конца года ключи от квартир получат еще более 250 человек, относящихся к этой льготной категории.
Комфортная социалка
Особенно ценно, что строительство нового жилья сопровождается строительством и вводом объектов социальной инфраструктуры. Так, в конце сентября в Надеждинском районе в новом микрорайоне «Надеждинское полесье» открылся детский сад №19 «Солнышко» на 120 мест. Присутствовавший при этом Олег Кожемяко отметил: «Мы открываем этот детский сад с уютными помещениями для занятий музыкой, спортивным залом, современной инфраструктурой. Всего в текущем году начинают работать шесть новых дошкольных учреждений, в них пойдут в общей сложности 750 ребят. В следующем - откроем еще четыре. Таким образом поручение президента РФ по ликвидации очереди в детские сады в Приморском крае будет выполнено».
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в Приморье продолжается масштабное строительство спортивной инфраструктуры. В этом году только на обустройство 62 новых спортивных площадок было выделено более 400 миллионов рублей. Они возводятся нескольких видов: универсальные, крытые, для игровых видов спорта и комбинированные спорткомплексы. Три таких объекта в этом году будут введены в Уссурийске, шесть - в Черниговском районе.
В 14 муниципальных образованиях края по нацпроекту «Здравоохранение» будет построено 15 фельдшерско- акушерских пунктов, четыре врачебных амбулатории и две модульные поликлиники - в Шкотово и Зарубино. На их строительство выделено более 300 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов.
Недавно министр труда и социальной политики Приморья Светлана КРАСИЦКАЯ сообщила, что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в центре Владивостока в здании бывшего клуба им. Дзержинского после его ремонта будет открыт центр активного долголетия для организации досуга пенсионеров.
Благоустройство
Уже к началу сентября муниципалитеты сообщили, что работы по благоустройству городов и поселков края по нацпроектам и по краевой программе «1000 дворов», намеченные на этот год, уже завершаются. Только по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» было запланировано благоустроить около 70 общественных и дворовых территорий.
Если в начале этого года во Владивостоке планировали благоустроить немногим более чем 100 дворов, то затем список расширился - сначала до 119, а затем - до 150 дворов. Причем их обустройство определено собраниями жильцов, которые сами решали: какие виды работ надо провести и что сделать. С учетом их мнений управляющие компании заказывали дизайн-проекты, определяли сметы и заключали договоры с подрядными организациями.
Активно в рамках нацпроектов в дальневосточной столице ведется и благоустройство общественных территорий. С начала года были реконструированы скверы на ул. Лермонтова в поселке Трудовое, «Жариковский», «Надибаидзе» и «Игнатьевский». Еще пять-шесть таких территорий будут обновлены до конца года.
Дороги
Успешно уже второй год подряд в крае осуществляются мероприятия по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей ШИРШОВ отмечает, что многие объекты краевой дорожной инфраструктуры ремонтируются, реконструируются и вводятся с опережением сроков. В частности, опережение по вводу ремонтируемого участка на дороге Осиновка - Рудная Пристань в Яковлевском районе составило две недели.
В Артеме к середине сентября в рамках «БКАД» было выполнено 80% объемов ремонта по участкам городских дорог, запланированным на этот год. Кроме того, за счет экономии от конкурсных процедур будет введен еще один дополнительно ремонтируемый участок и светофор на одном из самых напряженных городских перекрестков.
Несмотря на большие объемы дорожно-ремонтных работ, ведущихся в крае, отмечается, что их надо наращивать, и добавлять на эти цели финансирование. По нацпроекту к 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет намеченных мероприятий нацпроекта запланировано довести до 50%, а по Владивостокской агломерации - до 85%, и на 10% по сравнению с 2017 годом снизить долю дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки.
На особом контроле
Председатель Правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА считает, что при реализации нацпроектов в регионе одной из лучших практик показало себя применение проекта «Общественные наблюдатели», который был запущен в прошлом году. Механизм нового типа народного контроля оказался очень эффективным, потому что в наблюдатели пошли и молодые активисты, и люди с большим профессиональным и жизненным опытом.
В настоящее время 187 общественных наблюдателей контролируют реализацию по всему краю 270 объектов, строящихся по нацпроектам. И этот общественный контроль сконцентрировал усилия на девяти региональных проектах: «Спорт - норма жизни», «Дорожная сеть», «Современная школа», «Содействие занятости женщин», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Старшее поколение». Только в течение минувшего лета общественные наблюдатели совершили более 270 выездов на строящиеся спортплощадки, ФАПы, ремонтируемые школы и дворы, объекты благоустройства.
Деятельность контролеров высоко оценил губернатор, отметив, что этот общественный институт содействует формированию доверительных отношений между жителями и властью и помогает оценить эффективность работы чиновников в муниципалитетах. А руководитель агентства проектного управления Приморья Николай СТЕЦКО отмечает: «Предложений от общественных наблюдателей много. И не было ни одного объекта из 270, где бы мнения от них не учли».
В целом общественные наблюдатели дают хорошие оценки выполнению национальных проектов в регионе, считая, что благодаря им качество жизни в Приморье в ближайшие годы должно существенно улучшиться.
Фото автора: жилье в Приморье остается главным приоритетом
Лариса Жиронкина
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