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Пятница| 30 Октября, 20:03 |
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Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху
Несмотря на закрытые границы, внутренний туризм активно развивался и в пандемию, благодаря, в том числе, Госпрограмме «Развитие туризма Приморского края» на 2020-2027 годы. Впрочем, сами предприниматели утверждают, что ажиотаж «сезона-2020» с коронавирусом не связан, наплыв гостей - планируемый и ожидаемый. Где, и в рамках какого бюджета, можно было комфортно отдохнуть этим летом на приморском побережье - в материале журнала «Дальневосточный Капитал».
В Приморском крае насчитывается более 1,2 тысячи туристических баз, а также около 150 детских лагерей и санаториев. Представители индустрии летнего отдыха считают, что спрос на базы отдыха в регионе не зависит от каких-либо внешних ситуаций. Нельзя связывать снятие режима самоизоляции с повышенным ажиотажным спросом и желанием людей отдохнуть на свежем воздухе в комфортных условиях.
Генеральный директор гостиничного комплекса «Теплое море» и аквапарка «Теплое море» Александр ВИЛЬДЕ:
«На количество посетителей базы отдыха могут повлиять, разве что, погодные условия, и то не факт. Этим летом, как и в прошлый сезон, бронирование номеров у нас шло заранее, и в августе свободных мест практически не было. Единственная разница заключается в том, что в этом году за бронь не предусматривалась предоплата, ведь все мы опасались, что открытие сезона будет передвинуто. Но сейчас мы работаем в штатном режиме. И места бронируем уже на следующий год».
От Хабаровска до центральной России
Приморский край - любимое место отдыха туристов, приезжающих со всех уголков России. Но, безусловно, в ежегодном приоритете выделяются потоки из близлежащих регионов.
Управляющая апартаментами «Семь бухт» (с. Витязь) Ирина ПОПЕНКО:
«К нам приезжали люди из всех уголков Приморского края, из Хабаровска, из Еврейской автономной области и других регионов. Небольшой дискомфорт для наших гостей создавали регулярные проверки Роспотребнадзора, но мы понимаем, что это было необходимо. Также, очень печально, что у нас весь летний сезон действовал запрет на использование бассейна, который мы позиционируем как одну из фишек отдыха в апартаментах «Семь бухт». Однако, к нам едут даже просто чтобы насладиться экологически чистой фантастической природой и потрясающими видами».
Докоронавирусные цены
В Приморском крае насчитывается почти два миллиона жителей, из которых не менее 300 тысяч - это люди, имеющие возможность комфортно провести время на море. И это не считая гостей из других регионов страны. Но по-настоящему комфортабельных мест отдыха в регионе на самом деле немного. В этой связи, можно было предположить, что открывшиеся базы, понимая свою востребованность и в условиях незначительной конкуренции, в этом году задерут и так высокие в сезон цены на услуги. «О востребованности летнего отдыха в Приморье говорит то, что, несмотря на коронавирус, бронирование шло уже с марта. Но цены мы поднимать не стали, зная, что повышенный спрос и так даст хорошую годовую прибыль», - рассказал владелец «Пяти домиков у моря».
Утверждения учредителей баз отдыха не расходятся с практикой. Так, например, на «Теплом Море» двухместный однокомнатный номер в гостинице стоил 4,2 тыс рублей в сутки. В то же время, для более обеспеченных гостей предлагался двухэтажный коттедж на берегу моря со всеми удобствами на 8 человек всего за 35 тыс рублей. И стоимость по сравнению с прошлым летом не изменилась.
Популярная база «Белый Лебедь», расположенная на острове Русском, тоже предлагает широкий выбор цен, и также от прошлого сезона они мало отличаются.
Возможно, на относительно доступную ценовую политику приморских баз отдыха повлияло мнение Константина ШЕСТАКОВА, заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, который еще в начале лета «намекнул», что стоимость размещения в глэмпинге (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе,– Прим. ред.) должна составлять не более 4-5 тысяч рублей за номер в сутки.
«В конце прошлого года мы изучали аналитику по различным базам отдыха, в разных сегментах, в том числе и в тех, где стоимость номера составляет от 7-8 тысяч рублей в сутки - они показывали максимальную загрузку, в районе 80 процентов, что для коллективных средств размещения очень неплохо. Так что спрос на «дорогой» отдых есть. В то же время, альтернативой такому размещению может стать размещение туристов в гостевых домах, в том числе в новом для нас формате гэмпинга», - говорил Шестаков.
Новый проект
Этим летом стало известно, что губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО оценил и поддержал предложение о развитии и обустройстве инфраструктуры туристического кластера на «Витязе», который ранее был сформирован естественным образом. В частности, речь идет о строительстве БЭТ (Большая Экологическая Тропа) вокруг горы «Туманной», протяженностью около 20 км, с твердым покрытием. Кроме того, глава региона лично осмотрел марикультурное хозяйство «Эффективная Энергия», которое предложено интегрировать в туристическую сферу. Здесь акцент должен быть перенесен на обеспечение морепродуктами сферы туризма, с демонстрацией марикультурных объектов и технологий производства, а не на валовое промышленное производство.
В целом, ожидания предпринимателей оправдались: после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, поток туристов, уставших от самоизоляции и не имеющих возможность уехать за границу, компенсировал убытки в полном объеме. Ведь, по оценкам участников рынка, в базу отдыха инвестируется в среднем от 5 до 30 млн рублей. И любая остановка деятельности базы отдыха несет колоссальные убытки для владельцев.
«Любой кризис - понятие относительное. Безусловно, коронавирус подорвал экономику региона, опустошил кошельки населения. Но есть такие статьи расходов, на которые люди откладывают заранее - необходимые продукты питания, сезонная одежда и летний отдых. Особенно, когда речь идет о полугодовой вынужденной самоизоляции», - говорит Ирина Попенко.
Лариса Жиронкина
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