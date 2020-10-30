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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Октября, 20:04 |
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Иностранные инвесторы: все ли планы в силе?
На данный момент активнее всех в экономику Приморья вкладываются представители четырех ключевых партнеров региона - Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии и Индии. Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций рассматриваются сельское хозяйство и рыбоводство, производство пищевых продуктов, гостиничный бизнес, нефтегазохимия, машиностроение, логистические услуги, а также традиционные сектора экономики.
В Приморье работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ), - которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.
Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестиционного климата регионов России за 2019 год. По мнению главы региона Олега КОЖЕМЯКО, такие результаты подтверждают правильность выбранного властями курса по улучшению бизнес-среды, в том числе в работе с иностранными инвесторами.
«Сегодня мы (Приморье - Прим. автора) центр международного сотрудничества и деловой активности на Дальнем Востоке. Этот вектор и будем развивать. Этим словам уже есть конкретные подтверждения: более 100 компаний стали резидентами территорий опережающего развития, более 1,5 тысяч компаний получили статус резидентов Свободного порта Владивосток. Мы заинтересованы, чтобы в наш регион приходил разумный и ответственный бизнес, который будет создавать экологичное современное производство, развивать сферу услуг», - отмечает Олег Кожемяко.
Китай
Китай - один из ведущих иностранных партнеров Приморья. Здесь работают более 200 предприятий с китайскими инвестициями. Статус резидента Свободного порта получили 36 российских компаний с участием китайского капитала, резидента ТОР - пять компаний. Предприятия края осуществляют деловое и инвестиционное сотрудничество с Китаем в различных сферах деятельности, наиболее востребованные среди них - разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие.
«Что касается Китая, то для нас он - один из ведущих иностранных партнеров. С этой страной нас связывает самая протяженная граница, несколько пунктов пропуска, большое количество контактов и увеличивающийся рост инвестиций в экономику нашего региона», - отмечает директор департамента международного сотрудничества Алексей СТАРИЧКОВ.
Приморский край ведет системную работу по увеличению экспорта в Китай товаров и услуг, привлечению прямых иностранных инвестиций из этой страны. В частности, - через реализацию регионального проекта «Экспорт продукции» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Наиболее показательным примером реальных инвестиций Китая в Приморье является сельскохозяйственный проект АО «Легендагро холдинг» (Владивосток, принадлежит китайскому холдингу Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings). Компания планирует инвестировать около 4,7 млрд рублей в строительство в Уссурийском городском округе завода по глубокой переработке сои, мощностью 240 тыс. тонн сырья в год. Предполагается, что ежегодный объем производства составит 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 38 тыс. тонн мелассы и 3,2 тыс. тонн шрота. В рамках реализации проекта планируется создание 330 рабочих мест.
Для начала проектирования завода требуется подтверждение от АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по технической возможности подсоединения земельного участка к газоснабжению и определение возможных затрат для обеспечения такого подключения.
На данный момент предприятия по глубокой переработке сои в Приморье отсутствуют.
Общий объем фактических инвестиций холдинга «Легендагро» в сельскохозяйственные проекты в Приморье по состоянию на 1 июня этого года превысил 912 млн рублей. Проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику, инвестор планирует ежегодно производить 15 тыс. тонн риса, 15 тыс. тонн кукурузы и 100 тыс. тонн сои.
Также холдинг создал собственную логистическую компанию ООО «Легендагро логистик» для организации перевалки зерновых и масличных культур, мощностью до 400 тыс. тонн в год, в портах Приморья.
Япония
Япония - один из основных стратегических партнеров Приморского края в сфере торговли и инвестиций. На сегодняшний день в крае работают около 30 компаний из этой страны.
Самым показательным примером японских инвестиций служит высокоэффективный проект «Соллерс», запущенный девять лет назад, еще до появления в Приморье преференциальных режимов ТОР и Свободного порта. Выпуск cеданов был торжественно начат в дни проведения во Владивостоке саммита АТЭС-2012, а спустя несколько недель сборка автомобилей «Мазда» стартовала в полном объеме.
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. С момента запуска автозавода выпущено более 200 тыс. автомобилей. МСМР входит в структуру предприятий глобальной сети Mazda, расположенных по всему миру, и является единственным производителем Mazda в России.
Японцы вкладываются и в развитие приморской медицины. Например, корпорация «Хокуто» - первое совместное российско-японское медицинское предприятие - открыло свои двери для жителей Приморского края в 2013 году. В мае 2018 года корпорация «Хокуто» в партнерстве с JGC открыли во Владивостоке медицинский реабилитационный центр. Здесь приморцы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, полученными в результате травм или хирургического вмешательства, проходят реабилитацию по современным японским технологиям.
Следующее направление для японских инвестиций - рыбная отрасль. Компания Saraya планирует реализовать в Приморском крае проект создания производства по переработке рыбной продукции. В настоящее время в Приморье нет рыбоперерабатывающих предприятий с японским капиталом. Инвестору переданы на предложение два предприятия, в которые можно инвестировать. Компания рассматривает предложения.
Дошла очередь и до логистического комплекса. Японская Daisei Group Company планирует реализовать во Владивостоке проект по строительству комплексов складских помещений. «Поскольку Владивосток - крупный транспортный и товарно-перевалочный центр, возникла идея сотрудничества по строительству хранилищ товаров и складов», - сообщил директор группы Коити ТАНАКА. У группы уже есть опыт реализации проектов за пределами Японии - в Азии и России.
Корея
Пытаются не отстать от Китая и Японии бизнесмены Республики Корея. На данный момент самым интересным выглядит проект южнокорейской промышленной группы Daelim Corporation по строительству в Приморском крае комплекса по хранению рыбной продукции и зернового терминала. Инвестиции оцениваются в $80-100 млн.
«Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», - сказал директор московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хун.
В качестве потенциальной площадки губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил инвестору рассмотреть Хасанский район, с заводами и отдельными бухтами.
«Район удобно расположен, посмотрите, как можно использовать существующие мощности - заводы, отдельные бухты, чтобы заниматься хранением и переработкой рыбы. Наши специалисты помогут вам, но техническое задание должно исходить от вас», - отметил глава региона.
Планы построить в порту Славянка контейнерный и зерновой терминалы за $450-540 млн ранее озвучила южнокорейская компания Hyein E&C, уже разработавшая предварительное технико-экономическое обоснование развития порта - якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2».
Площадь территории, на которой планируется реализовать проект, составит 131 га. Инициатором проекта с российской стороны выступает компания «Беркут». Проект направлен на развитие многоцелевого терминала, включающего создание контейнерных и зерновых причалов, ремонта верфи судоремонтного завода «Славянка», развитие порта Нерпа, а также для строительства экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа, годовой мощностью 1 млн тонн.
Что касается уже реализованных проектов, то южнокорейская STX Corporation завершила строительство терминала сжиженных углеводородных газов (СУГ) в поселке Краскино Приморского края. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего - начале следующего года. Проект был реализован с помощью преференциального режима Свободного порта Владивосток. Инвестиции в проект составили порядка 0,6 млрд рублей. Было создано 50 рабочих мест.
Строительство терминала началось в начале 2019 года. Терминал будет специализироваться на поставках сжиженного газа с российских НПЗ на рынок Китая. В настоящее время подобных объектов в Приморье нет.
Жидкий пропан с терминала предполагается транспортировать автомобильным грузовым транспортом через автомобильный пограничный переход Краскино. Мощность терминала составит около 150 тыс. тонн сжиженного газа в год, объемы продажи - порядка $100 млн в год.
Инвестор отмечал, что успешность проекта зависит от пропускной способности автомобильного грузового транспорта через пограничный пункт пропуска Краскино. В настоящее время потребность инвестора составляет 24 автомобиля в день.
Индия
Среди успешных примеров инвестиций Индии в Приморский край - фабрики огранки алмазов, упаковки и расфасовки чая, медицинское обслуживание. Также индийский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества в горнодобывающем секторе, нефтехимии, глубокой лесопереработке, в сфере туризма и других перспективных направлениях.
В настоящее время во Владивостоке ограночные фабрики для производства бриллиантов открыли ООО «КГК ДВ» (российская «дочка» индийской КGK Group, одного из крупнейших потребителей алмазов «АЛРОСА») и ООО «М.Суреш Владивосток», структура индийской группы компаний M.Suresh (входит в состав конгломерата De Beers). Возможность создания алмазогранильного предприятия также рассматривают Laxmi Diamonds, Ankit Gems, Asian Star Ltd. и другие.
Отметим, что при поддержке правительства Приморья уже запущена программа по подготовке квалифицированных рабочих кадров для алмазной отрасли на базе краевого Промышленного колледжа энергетики и связи.
В сентябре прошлого года губернатор Олег Кожемяко сообщил, что власти Приморья и компания KGK договорились об открытии во Владивостоке Алмазного центра с алмазной биржей.
«Я и генеральный директор компании «КГК ДВ» Рамани ВИТХАЛБХАЙ договорились об открытии во Владивостоке Алмазного центра на базе действующей алмазной фабрики. Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания «АЛРОСА», Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера», - сказал г-н Кожемяко в интервью ТАСС.
В январе этого года «М.Суреш Владивосток» открыла во Владивостоке производство бриллиантов из необработанных алмазов «АЛРОСА». Инвестиционный проект стоимостью 314 млн рублей также реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток. На предприятии создано более 70 рабочих мест, в будущем предполагается расширить его до 200 мест.
По информации инвестора, выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит сырьем его собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров.
В дальнейшем «М.Суреш Владивосток» планирует поэтапно увеличивать объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию.
«Индийский бизнес имеет все шансы на встраивание в экономическую систему российского Дальнего Востока, отмечает заместитель директора Экспертно- аналитического центра ДВФУ Дмитрий ШЕЛЕСТ. - Положительный аспект возможного участия предпринимателей из Индии заключается не только в конкретных инвестициях. Индийцы достаточно активно действуют во многих экономических сферах по всему миру. Это происходит и в масштабах правительственных соглашений, и в рамках взаимодействия с разветвленной сетью диаспор, и в виде частной инициативы. Можно сказать, что участие индийской стороны, наравне с региональными игроками из Китая, Республики Корея и Японии, позволит формировать более открытый деловой климат».
В начале этого года планировались визиты бизнес-миссий индийских компаний в Приморье. На данный момент они отложены на более поздний период после стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В настоящее время индийские ArcelorMittal (крупнейшая в мире металлургическая компания), Steel Authority of India Limited и Torrent Power ведут переговоры об организации поставок угля с Дальнего Востока РФ, в том числе через порты Приморья. Экспортные поставки угля готовы осуществлять УК «Колмар», «Мечел» (его структуры владеют АО «Торговый порт Посьет» в Приморье), ООО «ЭльгаУголь», Evraz (переваливает уголь через Находкинский морской торговый порт), группа «Сибантрацит», Tigers Realm Coal (разрабатывает месторождение Фандюшкинское поле на Чукотке) и др.
Олег Кульгин
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