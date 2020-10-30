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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Октября, 20:03 |
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Артем принимает вызов
- Вячеслав Васильевич, каковы реальные результаты деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе АГО?
- Совет был создан в конце прошлого года, в составе которого 2/3 - это предприниматели, представляющие различные отрасли экономики города Артема: торговля, сельское хозяйство, бытовое обслуживание, гостиницы, производство продуктов питания, строительство, электросетевая и управляющая компании, пассажирские перевозки и так далее. Такое широкое представительство позволяет решать в комплексе весь спектр возникающих вопросов у предпринимательского сообщества нашего города. Члены Совета участвуют в проведении экспертизы муниципальных правовых актов, оценке регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Все изменения в законы всех уровней доводятся до сведения членов Совета.
В связи с введением ограничительных мер в период самоизоляции, на Совет выносились вопросы о мерах поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях для наиболее пострадавших отраслей экономики. Многие члены Совета смогли воспользоваться мерами поддержки для своего бизнеса. По инициативе предпринимателей на Совете рассматривались вопросы о размещении рекламных конструкций, перспективе благоустройства центральной части города, законности размещения лотков розничной торговли в районе ГУМа, правовой оценке размещения павильона по сбору отходов и многие другие вопросы.
- Предоставляет ли город субсидии субъектам МСП?
- В рамках действующей программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа на 2020-2022 годы» в текущем году предусмотрено предоставление субсидии МСП в размере 600 тысяч рублей. На Совете рассматривалась возможность увеличения финансирования программы. На сегодняшний день по решению Думы АГО финансирование увеличено на 900 тысяч руб.
- На каких принципах строится взаимодействие администрации АГО с местным бизнесом?
- На территории города Артема на протяжении многих лет выстроены конструктивные взаимоотношения администрации и бизнес-сообщества. В городе предпринимателям предоставляются все меры поддержки: и имущественная, и финансовая, и консультационная.
В рамках предоставления имущественной поддержки ведется и пополняется перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП. На льготных условиях имущественная поддержка предоставляется управляющим компаниям, предпринимателям, оказывающим бытовые услуги населению в поселках и селах. На безвозмездной основе - одному предпринимателю для развития физической культуры и спорта сроком на 15 лет, а также 5 предпринимателям, осуществляющим организацию питания школьникам. В городе создано автономное муниципальное учреждение «Центр зимних видов спорта», которое ведет деятельность совместно с инвесторами.
- Какие значимые бизнес-сообщества существуют в городе Артеме, и как строится взаимодействие с ними?
- Несомненно, это Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе АГО. В городе также работает Артемовское местное отделение Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», кроме этого есть представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей по Приморскому краю.
- В чем состоят особенности бизнес-климата города Артема?
- Сегодня в России от кризиса, связанного с само- изоляцией, пострадали все отрасли, но в большей степени - малый бизнес, различные виды услуг, которые в большей мере зависят от спроса населения.
По данным Росстата, реальные доходы граждан по итогам первого полугодия 2020 года снизились на 3.7%. У малого бизнеса нет достаточных прибылей и накоплений, чтобы удерживать свои позиции в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По данным единого реестра МСП по ФНС, в городе Артеме по состоянию на 15 сентября количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 3% по сравнению с началом текущего года.
Предприниматели отмечают, что сложившаяся ситуация оказывает существенное влияние на бизнес, но некоторые воспринимают сложившееся как вызов и ищут новые пути развития. Основным заявленным видом деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства является торговля и бытовое обслуживание. Транспорт и связь составляют более 11%, строительство - более 10%, обрабатывающие производства - свыше 5%. В Артемовском городском округе достаточно благоприятный, комфортный климат для развития малого и среднего предпринимательства. Во многом становлению комфортного климата способствуют меры поддержки, которые оказываются бизнесу. В период пандемии на местном уровне внесены изменения в нормативно правовые акты, способствующие снижению налоговых и арендных платежей для субъектов МСП.
– Использует ли администрация города в качестве связи с представителями бизнеса социальные сети? Какие яркие примеры успешного взаимодействия по этим каналам вы могли бы привести?
– В мессенджере WhatsApp созданы группы: «Совет» и «Предприниматели», посредством которых налажена прямая связь с бизнес-сообществом города. Через соцсети предприниматели могут оперативно получить информацию по всему спектру изменений в НПА, проектам постановлений АГО, проведению обучающих семинаров и тренингов с указанием ссылок, проведению анкетирования бизнеса и так далее. Последний пример - это проведение очередного заседания Совета, которое мы планируем 21 сентября. В связи с неоднократными жалобами жителей города на нарушения правил магазинной торговли алкогольной продукцией, в ОМВД РФ по городу Артему направлен запрос о предоставлении информации о количестве проведенных проверок, выявленных нарушениях, принятых мерах. Данная информация будет, в том числе, размещена в группах WhatsApp, и, при возникновении у членов Совета вопросов и предложений по улучшению работы торговых предприятий в данной сфере деятельности, они будут направлены в ОМВД.
- Участвуют ли местные бизнесмены в социальных проектах города?
- Безусловно. Необходимо отметить, что местные предприниматели занимают активную жизненную позицию. Так, в период карантина на безвозмездной основе были сформированы продовольственные наборы, молочная продукция и хлебобулочные изделия для социально-незащищенных слоев населения, организовано горячее питание для работников скорой помощи и для нуждающегося населения, для станции «Скорая помощь» была осуществлена поставка средств индивидуальной защиты. По первому обращению предприниматели предоставляли упаковочные материалы для продовольственных товаров, рефрижератор для перевозки свежемороженой рыбы, холодильники для хранения и другое оборудование.
Действия администрации АГО находят поддержку и понимание у предпринимателей. К примеру, в результате циклона «Майсак», у ИП Галстян - единственного поставщика хлебобулочной продукции в селе Береговое - было остановлено производство хлеба из-за отсутствия электроэнергии. По нашей просьбе предприниматель закупил хлеб у другого производителя и оперативно доставил в село. Сегодня предприниматели нашего города оказывают помощь жителям Хорольского района, которые остались без жилья.
Лариса Жиронкина
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