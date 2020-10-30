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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье восстанавливает тепличный бизнес
Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа - его использование при теплоснабжении позволяет резко снизить себестоимость овощной продукции.
По поручению правительства России самообеспеченность овощной продукцией в регионах Дальневосточного федерального округа должна достичь среднероссийского уровня - 70% от потребности населения - к 2024 году. По состоянию на конец 2019 года в Приморье этот показатель составлял лишь 40%. Запуск крупных инвестиционных проектов в регионе позволит достичь этих показателей уже к 2024 году.
Точка отсчета
«Начиная с 90-х, в Китае под дальневосточного потребителя были созданы оптово-распределительные центры; существует поддержка для фермеров, экспортирующих овощи. У нас же в тот период отрасль сельского хозяйства находилась в кризисе. Тем не менее, в Приморье удалось сохранить два тепличных комплекса. Главным вопросом остается стоимость тепловой энергии и тарифное регулирование, поскольку в наших условиях выращивание тепличных овощей предполагает значительные энергозатраты. Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа - его использование при теплоснабжении позволит снизить себестоимость овощной продукции», - отмечает министр сельского хозяйства Приморского края Андрей БРОНЦ.
В настоящее время для производителей овощей на федеральном и на краевом уровнях приняты серьезные меры поддержки. Прежде всего, это прямые выплаты за реализованную продукцию - от 3 до 5 тыс. рублей за тонну. Кроме того, проводится возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники, позволяющей уйти от использования ручного труда. Также, с 2020 года субсидируются фермерские теплицы - это позволит закрыть потребность в овощах в межсезонье, постепенно замещая импортную продукцию.
«Что касается диверсификации поставок, то правительством РФ принято решение о «нулевом» тарифе на железнодорожные перевозки для овощной продукции, поставляемой в Приморский край из регионов Южного Урала и Сибири. Для потребителя это, безусловно, плюс, но нашим производителям придется в перспективе конкурировать не только с импортными овощами, но и с отечественными», - продолжает г-н Бронц.
На руинах Суражевки
После банкротства крупнейшего тепличного хозяйства Приморского края ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевка») крупными теплицами в регионе располагали лишь два предприятия из Партизанска - ООО «Лазурный» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП».
В конце апреля 2019 года в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО сообщил, что сложное финансовое положение ФГУП «Дальневосточное» стало следствием формального подхода предыдущей команды администрации края к решению проблем социально значимых предприятий. Губернатор заявил, что ситуация требует срочных мер. Были объявлены поиски инвестора для создания новой сельскохозяйственной компании, которая при содействии руководства региона выведет комбинат из кризиса. А в ноябре 2019 года в село Суражевка Артёмовского городского округа зашла компания «Гринхаус». Инвестор уже вложил не менее 50 млн рублей, чтобы восстановить несколько гектаров теплиц и наладить производство продукции. В начале этого года на прилавках местных магазинов появилась продукция под брендом «Суражевский продукт» - огурцы, помидоры, салаты нескольких видов, мангольд, сельдерей, петрушка, укроп, кинза, редис, мелисса, базилик, руккола.
ТОР «Михайловский»
Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа - его использование при теплоснабжении позволяет резко снизить себестоимость овощной продукции.
Решить проблему с овощами призван крупный тепличный комплекс в Михайловском районе. Еще в 2018 году на площадке Восточного экономического форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключили администрация Приморского края, Россельхозбанк и ООО «НК Лотос». Объем частных инвестиций в проект может составить более 4,5 млрд рублей.
Совсем скоро на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» инвестор планирует открыть первые десять гектаров теплиц. Реализация первого этапа проекта позволит выращивать около 7-8 тыс. тонн овощей.
«Только сейчас, когда природный газ пришел в Приморье, появилась возможность выращивать здесь овощи, конкурентоспособные по цене. Только сейчас появились инвесторы, которые готовы инвестировать в тепличное производство при условии наличия объемов свободного газа. Пока что мы нашли свободный газ только на 10 гектаров теплиц», - отмечал Андрей Бронц.
Комплекс, помимо непосредственно теплиц, включит в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. Компания будет круглогодично выращивать томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе предполагается выращивание цветочной продукции.
Спаржа просится в салат
Крупные российские агропредприятия в последнее время активно осваивают приморские земли, заявляя довольно экзотические проекты. Так, ООО «Долина спаржи» (Владикавказ), занимающееся выращиванием и переработкой спаржи в Северной Осетии, заключило соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) о реализации подобного проекта и в Приморье.
Сейчас спаржа на прилавках приморских магазинов представлена в основном импортной продукцией - таиландского, израильского и европейского производства (поставки из Китая приостановлены из-за ковида). Крупнейшая в России плантация спаржи находится в Северной Осетии. Небольшие посадки есть также под Нижним Новгородом и в Подмосковье. Так как овощ этот довольно дорогой, его в основном приобретают рестораны и кафе: из спаржи варят супы, делают муссы, салаты, добавляют в ризотто, предлагают в качестве гарнира.
«Продукцию (выращенную в Приморье - Прим. автора) можно будет продавать в дальневосточных регионах и отправлять в страны АТР. У выращивания спаржи высокая экономическая эффективность использования земли - до 2 млн рублей валовой продукции с 1 гектара. Мы видим высокий спрос на спаржу в России и за рубежом», - отмечает заместитель гендиректора АНО АПИ Алихан ХАШИЕВ.
Выращивание спаржи предполагает достаточно большие первоначальные инвестиции (до 2 млн рублей на 1 га), а получение товарной продукции и, следовательно, доходов возможно только со 2-3 года высадки культуры.
Государственный подход
Отметим, что регионы Дальнего Востока с 2021 года будут получать компенсацию части затрат на строительство и (или) модернизацию тепличных комплексов. Поручение разработать такой механизм господдержки проектов дал глава правительства Михаил МИШУСТИН по итогам своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 13-18 августа.Поручение дано Минсельхозу, Минвостокразвития и Минфину. Проект соответствующего постановления должен быть внесен в правительство до 6 октября 2020 года.
До 5 октября Минсельхозу совместно с Минвостокразвития и органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено представить в правительство предложения по достижению дальневосточными регионами к 2024 году среднероссийского уровня само- обеспеченности овощной продукцией.
Вместе с тем, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме отметил, что «надо четко понимать, что реализуемые на той территории инвестпроекты всегда будут сталкиваться с конкуренцией при поставках овощей из Китая». Он не исключил «определенных проблем» после того, как пандемия закончится и ограничения на перевозку продукции будут сняты. Это связано с тем, что себестоимость овощей из Китая ниже, чем себестоимость производства овощей на Дальнем Востоке.
Александр Салков
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