Приморье восстанавливает тепличный бизнес

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 30 Октября, 20:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 78.87 р.
1 EUR 92.6 р.
100 JPY 75.64 р.
10 CNY 11.75 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2020

Регион сегодня
28.10 |
Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
26.10 |
"Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
23.10 |
Выбор очевиден: АЗС ННК – надежные спутники автомобилистов
22.10 |
WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"
19.10 |
Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 15:42
Иностранные инвесторы: все ли планы в силе? Приморский край твердо намерен конкурировать за иностранные инвестиции. Индия, Китай, Корея, Япония реализуют масштабные проекты в регионе
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 14:36
Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху Официальное открытие туристического сезона в этом году на территории Приморского края состоялось в середине июля. Коронавирус "своровал" у населения почти два месяца солнца и моря. Но после снятия ограничительных мер базы отдыха в Приморье захлестнули нескончаемые потоки гостей, уставших от карантинного периода. Туристы в регион приезжали со всей России.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:40
Приморские грани "Дальневосточного гектара" Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 10:10
Местные авиамаршруты: взлет точно по расписанию В Приморском крае в последние годы активно развивается внутреннее авиационное сообщение
статьи раздела
Регион сегодня
02 Сентября 2020, 17:05
В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы Оказавшиеся в сложной ситуации граждане могут рассчитывать на помощь государства
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:03 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Приморье восстанавливает тепличный бизнес

Перекрытие границ во время карантина еще раз показало уязвимые места приморского агропрома, в том числе жизненную необходимость снижения зависимости региона от экспорта свежих овощей. Поэтому для увеличения показателей местными властями запланированы меры поддержки, направленные на техническую модернизацию производства, в том числе на строительство теплиц.

Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа - его использование при теплоснабжении позволяет резко снизить себестоимость овощной продукции.

По поручению правительства России самообеспеченность овощной продукцией в регионах Дальневосточного федерального округа должна достичь среднероссийского уровня - 70% от потребности населения - к 2024 году. По состоянию на конец 2019 года в Приморье этот показатель составлял лишь 40%. Запуск крупных инвестиционных проектов в регионе позволит достичь этих показателей уже к 2024 году.

Точка отсчета

«Начиная с 90-х, в Китае под дальневосточного потребителя были созданы оптово-распределительные центры; существует поддержка для фермеров, экспортирующих овощи. У нас же в тот период отрасль сельского хозяйства находилась в кризисе. Тем не менее, в Приморье удалось сохранить два тепличных комплекса. Главным вопросом остается стоимость тепловой энергии и тарифное регулирование, поскольку в наших условиях выращивание тепличных овощей предполагает значительные энергозатраты. Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа - его использование при теплоснабжении позволит снизить себестоимость овощной продукции», - отмечает министр сельского хозяйства Приморского края Андрей БРОНЦ.

В настоящее время для производителей овощей на федеральном и на краевом уровнях приняты серьезные меры поддержки. Прежде всего, это прямые выплаты за реализованную продукцию - от 3 до 5 тыс. рублей за тонну. Кроме того, проводится возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники, позволяющей уйти от использования ручного труда. Также, с 2020 года субсидируются фермерские теплицы - это позволит закрыть потребность в овощах в межсезонье, постепенно замещая импортную продукцию.

«Что касается диверсификации поставок, то правительством РФ принято решение о «нулевом» тарифе на железнодорожные перевозки для овощной продукции, поставляемой в Приморский край из регионов Южного Урала и Сибири. Для потребителя это, безусловно, плюс, но нашим производителям придется в перспективе конкурировать не только с импортными овощами, но и с отечественными», - продолжает г-н Бронц.

На руинах Суражевки

После банкротства крупнейшего тепличного хозяйства Приморского края ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевка») крупными теплицами в регионе располагали лишь два предприятия из Партизанска - ООО «Лазурный» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП».

В конце апреля 2019 года в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО сообщил, что сложное финансовое положение ФГУП «Дальневосточное» стало следствием формального подхода предыдущей команды администрации края к решению проблем социально значимых предприятий. Губернатор заявил, что ситуация требует срочных мер. Были объявлены поиски инвестора для создания новой сельскохозяйственной компании, которая при содействии руководства региона выведет комбинат из кризиса. А в ноябре 2019 года в село Суражевка Артёмовского городского округа зашла компания «Гринхаус». Инвестор уже вложил не менее 50 млн рублей, чтобы восстановить несколько гектаров теплиц и наладить производство продукции. В начале этого года на прилавках местных магазинов появилась продукция под брендом «Суражевский продукт» - огурцы, помидоры, салаты нескольких видов, мангольд, сельдерей, петрушка, укроп, кинза, редис, мелисса, базилик, руккола.

ТОР «Михайловский»

Сейчас в Приморье появились инвесторы, которые готовы вкладывать в тепличное производство, но для них важно наличие свободных объемов природного газа - его использование при теплоснабжении позволяет резко снизить себестоимость овощной продукции.

Решить проблему с овощами призван крупный тепличный комплекс в Михайловском районе. Еще в 2018 году на площадке Восточного экономического форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключили администрация Приморского края, Россельхозбанк и ООО «НК Лотос». Объем частных инвестиций в проект может составить более 4,5 млрд рублей.

Совсем скоро на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» инвестор планирует открыть первые десять гектаров теплиц. Реализация первого этапа проекта позволит выращивать около 7-8 тыс. тонн овощей.

«Только сейчас, когда природный газ пришел в Приморье, появилась возможность выращивать здесь овощи, конкурентоспособные по цене. Только сейчас появились инвесторы, которые готовы инвестировать в тепличное производство при условии наличия объемов свободного газа. Пока что мы нашли свободный газ только на 10 гектаров теплиц», - отмечал Андрей Бронц.

Комплекс, помимо непосредственно теплиц, включит в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. Компания будет круглогодично выращивать томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе предполагается выращивание цветочной продукции.

Спаржа просится в салат

Крупные российские агропредприятия в последнее время активно осваивают приморские земли, заявляя довольно экзотические проекты. Так, ООО «Долина спаржи» (Владикавказ), занимающееся выращиванием и переработкой спаржи в Северной Осетии, заключило соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) о реализации подобного проекта и в Приморье.

Сейчас спаржа на прилавках приморских магазинов представлена в основном импортной продукцией - таиландского, израильского и европейского производства (поставки из Китая приостановлены из-за ковида). Крупнейшая в России плантация спаржи находится в Северной Осетии. Небольшие посадки есть также под Нижним Новгородом и в Подмосковье. Так как овощ этот довольно дорогой, его в основном приобретают рестораны и кафе: из спаржи варят супы, делают муссы, салаты, добавляют в ризотто, предлагают в качестве гарнира.

«Продукцию (выращенную в Приморье - Прим. автора) можно будет продавать в дальневосточных регионах и отправлять в страны АТР. У выращивания спаржи высокая экономическая эффективность использования земли - до 2 млн рублей валовой продукции с 1 гектара. Мы видим высокий спрос на спаржу в России и за рубежом», - отмечает заместитель гендиректора АНО АПИ Алихан ХАШИЕВ.

Выращивание спаржи предполагает достаточно большие первоначальные инвестиции (до 2 млн рублей на 1 га), а получение товарной продукции и, следовательно, доходов возможно только со 2-3 года высадки культуры.

Государственный подход

Отметим, что регионы Дальнего Востока с 2021 года будут получать компенсацию части затрат на строительство и (или) модернизацию тепличных комплексов. Поручение разработать такой механизм господдержки проектов дал глава правительства Михаил МИШУСТИН по итогам своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 13-18 августа.Поручение дано Минсельхозу, Минвостокразвития и Минфину. Проект соответствующего постановления должен быть внесен в правительство до 6 октября 2020 года.

До 5 октября Минсельхозу совместно с Минвостокразвития и органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено представить в правительство предложения по достижению дальневосточными регионами к 2024 году среднероссийского уровня само- обеспеченности овощной продукцией.

Вместе с тем, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме отметил, что «надо четко понимать, что реализуемые на той территории инвестпроекты всегда будут сталкиваться с конкуренцией при поставках овощей из Китая». Он не исключил «определенных проблем» после того, как пандемия закончится и ограничения на перевозку продукции будут сняты. Это связано с тем, что себестоимость овощей из Китая ниже, чем себестоимость производства овощей на Дальнем Востоке.

Александр Салков

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: агропром  сельское хозяйство  теплица  овощи 


Loading...







Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
30 Октября 2020, 12:30
Сельское хозяйство: между потерями и обретениями Среди перспективных отраслей экономики края сельское хозяйство более десяти лет занимает ведущие позиции по объемам привлеченных инвестиций. Итогом такой активности стали появившиеся в регионе новые производства, которые позволили увеличить объемы продуктов питания, выпускаемых приморскими предприятиями, и в целом повысить показатели обеспеченности Приморского края собственной продукцией.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:53
Инвестиции чувствуют перспективы Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:00
Артем принимает вызов На глазах город Артем Приморского края становится все более комфортным для жизни. Есть видимые для глаз перемены - ведется комплексное благоустройство, строятся парки; и есть менее заметные, - во многом изменились отношения местной власти и бизнеса. О том, на каких принципах они строятся, как город содействует привлечению инвестиций, мы говорим с Вячеславом Квоном, главой Артемовского городского округа.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:20
Энергетика Приморья: этапы развития Новые энергообъекты должны обеспечить возросшие потребности бизнеса и решить проблему надежности
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:00
Лесопромышленный комплекс: переработка выходит на первый план Инвестиционные проекты в отрасли поддержаны на федеральном и региональном уровне
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика