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Генплан на перекрестке мнений
Но строительство ряда крупных объектов и начало серьезного освоения острова Русский к Саммиту АТЭС 2012 года изменили акценты развития города, и это потребовало переосмыслить его основной градостроительный документ, внести в него ряд новаций и предложений.
Администрация города заказала работу по внесению изменений в генплан, к которой в минувшем году было привлечено выигравшее конкурс Омское ООО «Институт территориального планирования «Град». Ему помогали еще несколько команд профессиональных градостроителей, многие специалисты и представители общественности приняли участие в публичных слушаниях и обсуждениях проекта изменений. Теперь город растет по обновленному документу, но очень вероятно, что уже в скором времени придется вернуться к его новой коррекции.
Обозначены перспективы
Обновленный генплан Владивостока врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО подписал 12 февраля этого года. В него было включено 3 214 объектов, которые могут быть построены, реконструированы или ликвидированы за время действия новой редакции генплана. Предполагается, что должны быть осуществлены такие значительные проекты, как застройка полуострова Саперный на о. Русском, строительство новых дорог и нескольких крупных мостов. Инфраструктура города должна дополниться школами, детскими садами, спортивными сооружениями, современными компактными и вместительными автопарковками и иными объектами, обеспечивающими высокий уровень комфорта городской среды обитания. На о. Русском должны появиться вторая очередь ДВФУ и центр ядерной медицины.
В соответствии с новым зонированием вдоль Уссурийского залива протянется широкая полоса малоэтажной застройки, потеснив зеленую зону. Должны появиться новые скверы.
В соответствии с мастер-планом, разработанным для города японской компанией «Nikken Sekkei», рекомендуется осуществить снос Владивостокской нефтебазы, расширить центральную площадь города до железнодорожного вокзала, сделать капитальную реконструкцию центра, чтобы на долгие годы сохранить его исторический облик.
При этом предполагается, что к концу 2021 года население города достигнет 705 тыс. человек, а к 2037 году - 865 тысяч.
Давая оценку обновленному генплану, Андрей Тарасенко, сказал: «Очень важно, чтобы гармонично развивалась социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, чтобы реализация экономических проектов не ограничивала людей в их желании жить в зеленом городе. Отмечу, что все пожелания администрации Приморского края по региональным объектам в документе учтены».
Однако есть мнения, что с утверждением генплана на несколько месяцев поспешили - надо было дождаться результатов работы над стратегией развития Владивостокской агломерации, более детализированного японского мастер-плана, получения согласований Минэкономразвития РФ и прокуратуры.
Предполагается, что с выходом новых нормативов по стандартному жилью и комплексной застройке городских территорий, над которыми сейчас работают АО «ДОМ.РФ», московское КБ «Стрелка» и Минстрой России, вновь надо будет проверять актуальность решений генплана и в чем-то их подправлять.
Не хватает смелости
Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов:
Для Владивостока надо принимать более амбициозный генплан. Принятый оставляет развитие Владивостока на уровне рядовых губернских российских городов. А надо принимать такой план развития, который бы соответствовал очевидным критериям «города мира», присущим находящимся по соседству зарубежным крупным городам - высокая численность населения, место пребывания головных офисов крупных транснациональных компаний и международных организаций, наличие финансового центра, центра обрабатывающей промышленности. Это должен быть высоко значимый транспортный и коммуникационный узел, хорошая деловая площадка для бизнеса и пр.
- Создание из Владивостока мирового города должно стать ключевой целью нашего государства, - считает он. - И все серьезные задачи относительно региона должны быть подчинены ей. Не важна статистика - сколько проведено ВЭФов и появилось резидентов ТОРов. Важен конечный результат.
В этой связи нужен генплан всей агломерации Владивостока «под соответствующую концепцию, и план стратегического развития этой территории». Надо последовательно выводить из города промышленные предприятия в ТОР «Надеждинская», Уссурийск, Большой Камень и т.д. В рамках агломерации - центр города вывести с юга полуострова Муравьева-Амурского в Артем, построить пару портов с грузооборотом порядка 100 млн. тонн ежегодно каждый.
Генплан Владивостокской агломерации, по мнению ученого, надо ориентировать на создание комфортной и экономически выгодной среды обитания для населения, сопоставимого по численности с проживающим сегодня в Москве. Но для начала надо суметь вырастить эффективный город-миллионник. Под задачу-максимум имеется достаточная территория - около 9000 кв. километров. Однако этой территории надо придать больше привлекательности, чтобы люди не уезжали отсюда, а наоборот больше приезжали. Стоит сделать агломерацию Владивостока отдельным субъектом РФ, включая прилегающую акваторию.
Генплан агломерации должен учесть не только ее развитие как «города мира», но и своеобразное разделение миссий с соседним Хабаровском.
- Эти два города совершенно спокойно могут развести свои функции, у каждого из них есть своя собственная миссия, - считает он. - Если Хабаровск действительно сегодня столица ДФО - есть постпредство, командование Дальневосточного военного округа и другие признаки, то Владивосток - международный центр, где происходит взаимодействие России и стран Европы со странами АТР. И еще миссии Владивостока должна подкрепляться миссией региона - это освоение мирового океана, космос и интеграция культур. С использованием перспективных режимов Свободного порта, ТОРов, и даже - дальневосточного гектара.
По мнению Юрия Авдеева, на сегодня важна даже не масштабность генплана, а его осуществимость. То есть, поставленные задачи должны выполняться. Но в этом наибольшая роль - за федеральным центром. Плюс деятельность крупнейших инвесторов и определенное согласие властей края и города, которое сегодня вроде бы появилось.
Нужны продуманные действия
Валентин АНИКЕЕВ, профессор ДВФУ, член-корреспондент РААСН:
- Губернатор Приморья Андрей Тарасенко и мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО сегодня проявляют большую энергию в решении самых насущных для города вопросов, но они пока далеко не разобрались в ситуации с генеральным планом города, поддались на красивые картинки, которые предложили японцы, КБ «Стрелка» и другие. И они, на мой взгляд, сделали несколько непродуманных заявлений о том, что в ближайшее время решат те или иные градостроительные проблемы. Им надо внимательно разобраться с ситуацией, и только после этого, трезво взвесив свои возможности и возможности федерального центра, без которых нам не обойтись, что-либо предпринимать.
Ведь благодаря чему у нас были рывки в развитии города!? Во-первых, это визит сюда руководителя страны Никиты ХРУЩЕВА и генплан 1961 года. Во-вторых, генплан 1984-89 годов, когда город строился на полную катушку. И, в-третьих, спасибо президенту Владимиру ПУТИНУ, - Саммит АТЭС. Именно в эти три периода Владивостоку очень помогал федеральный центр, и решались самые серьезные вопросы.
И сегодня такие возможности ускоренного развития города есть. Они связаны с концепцией и решением развития острова Русский. Есть целый ряд других документов, которые работают на то, чтобы Владивостоку придать федеральные функции и федеральную поддержку. Эти вещи надо четко оценивать. И не стоит делать широковещательных заявлений о возможном переносе центра города. Это вопрос спорный.
Наталья Воробьева:
«Процесс внесения Изменений в генплан состоялся. На сегодняшний день - это точка, которая завтра превратится в запятую, потому что изменения так и остались не завершены».
Изменения не завершены
Наталья ВОРОБЬЕВА, член правления Ассоциация СРО «Проектировщики Приморского края»:
- Внесенные в генплан города «Изменения» - вещь совершенно необходимая, имеющая своей целью снятие скопившихся за последние годы противоречий, как законодательного характера, так и текущих, обычных, свойственных любому территориальному пространству, используемому человеком.
Получилось ли авторам, ИТП «Град», снять их вовсе? Не думаю. Особенность - это серьезное участие в генерировании идей для генплана Владивостока крупных дополнительных творческих сил - КБ «Стрелка» и японской компании «Никкен Сиккей». Они нашли новые существующие противоречия, и еще добавили - своих новых...
Я считаю, что противоположные мнения непримиримы до тех пор, пока не будут выработаны и не войдут в силу правила, регулирующие застройку. Что и сделали омские проектировщики. Они завершили свою работу. Процесс внесения Изменений в генплан состоялся. На сегодняшний день - это точка, которая завтра превратится в запятую, потому что изменения так и остались не завершены.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ
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