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16 Марта 2017, 14:40 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях

2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".

Но жизнь, как известно, всегда готова вносить коррективы в любые планы, выдвигая на первые позиции вопросы, которые требуют первоочередного решения. Хотя, надо признать, в российской практике нередки случаи, когда, пережив острую фазу проблемы, ее задвигают на дальний план, чтобы вновь вернуться к нерешенным вопросам на новом витке, когда ситуация еще больше усугубляется. Для Дальнего Востока и Приморского края такой проблемой является угольная пыль, от которой сегодня задыхаются жители портовых городов, где неспециализированные причалы завалены горами угля, а технологии для безопасной или хотя бы щадящей для окружающей среды его перегрузки нет.

Еще несколько лет назад губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ своим распоряжением ограничивал строительство новых угольных причалов открытого типа. Этому требованию бизнес, казалось, внял. Но, похоже, ненадолго. Этой зимой в Приморье вновь накалилась обстановка в Находке, угольная пыль стала поводом для протестов населения. Не меньше озабочены этой проблемой жители еще одного порта - Посьета, что в Хасанском районе на границе с единственным в России морским заповедником.

Ответственный бизнес обязан не только отвечать за последствия работы своих предприятий, но и инвестировать в экологическую составляющую проектов - и на этапе проектирования и строительства, и на этапе эксплуатации уже действующих предприятий. Таково требование краевой власти, это позиция жителей Приморья, интересы которых призван защищать Общественный совет по экологической безопасности и воспроизводству природных ресурсов при губернаторе Приморского края.

«Дальневосточный капитал» разговаривал с членом экспертного совета, председателем координационного совета по проблемам экологии края, главным научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктором биологических наук Владимиром РАКОВЫМ.

- Владимир Александрович, вы известны как человек, имеющий принципиальную позицию в вопросах экологии Приморья, как профессионал в этой теме. Как считаете, сегодня действительно пришло время обострять вопрос загрязнения приморских портовых городов угольной пылью?

- Эта тема сама вышла на обострение. Причем я хотел бы, чтобы на сегодняшнюю ситуацию, когда жители Находки и Посьета, расположенных, пожалуй, в самых живописных местах Приморья, задыхаются от угольный пыли, и власть, и общественность, и, самое главное, бизнес посмотрели гораздо глубже, чем на сезонную проблему. Именно так мы пытаемся ставить вопрос на заседаниях экспертного совета. Уголь - конечный ресурс, если его извлекли из недр, то он уже не нарастет. Что будет потом с той «грязью», которую бизнес, спешащий, пока есть спрос, быстрее вывезти уголь за границу, оставит в приморских портах и акваториях?

Сегодня нет единой стратегии развития угольных портов на Дальнем Востоке. В Приморье специализированным и, может быть, наименее травматичным для населения является Восточный порт, поскольку расположен на значительном расстоянии от населенного пункта. Остальные - в Находке, Владивостоке, Посьете - изначально не были приспособлены для перевалки таких опасных грузов. Сегодня уголь грузят везде: на причале бывшей Находкинской ЖДФ, который был предназначен для отгрузки картонной тары и банок, на территории Находкинского судоремонтного завода и так далее.

Порт Посьет когда-то был основным перевалочным пунктом для экспорта древесины. Перейдя в руки «Мечела», порт не просто оброс угольными терриконами, его владельцы всеми правдами и неправдами пытаются менять статус памятника природы, каким объявлены бухты Рейд Паллада, Посьет, Новгородская. И им это удается. Так, администрация порта подготовит проект об изменении границы памятника природы, хотя в законе написано, что сделать это может только тот, кто его создавал. Если Институт биологии моря ДВО РАН создал морской заповедник, то только он может, проведя исследования, изменить его границы, если есть на это основания. Серьезный ущерб сложившейся экосистеме может нанести и реализация проекта по отсыпке территории для расширения причала и строительству новой площадки для увеличения мощностей по перегрузке угля.

Это только один пример. Те порты, которые сегодня еще в проектах, - Суходол, порт «Вера» - несут в себе ту же самую опасность - разрушения водной экосистемы приморского побережья. Для бизнеса главное - «привязаться» к свободной площадке, где недалеко есть инфраструктура - дороги, энергетика. Это понятно с точки зрения эффективности бизнес-проектов, но я считаю, что принципиально важным аспектом будущих предприятий должна стать экологическая составляющая для территории и населения, иначе мы все здесь временщики, не думающие о будущих поколениях. Именно такую позицию должна занимать и власть, не допуская в этой теме компромиссов.

- Любое производство несет в себе потенциальную опасность для экологии. Но мы не можем остановить развитие, и именно на это направлены сегодня усилия региональной власти, федерального центра, предложившего Дальнему Востоку новые механизмы хозяйствования.

- Никто и не предлагает законсервироваться и ничего не строить. Но инвесторы, которые извлекают или планируют извлекать большие прибыли от проектов, должны следовать общемировым стандартам. Зарубежная практика: порядка 20-30% стоимости проекта - это инвестиции в его экологическую составляющую. Даже транспортировка и перегрузка угля могут и должны быть более безопасными. Начнем с того, что в России уголь перевозится в открытых вагонах, а Транссиб из космоса - это широкая черная полоса. Порядка 5% угля теряется по дороге. Есть технологии, которые могут предотвратить эти потери и снизить загрязнение окружающей среды. Уголь можно транспортировать в закрытых вагонах, накрывать его пленкой, в конце концов обрабатывать специальными жидкостями. Вся транспортировка, от погрузки в вагоны до перевалки на суда, может осуществляться в закрытом режиме. К этому нужно стремиться.

 


 

"Мы же пока по большому счету даже не имеем
в портах сооружений, которые препятствовали бы
пылению. Если бизнес и идет на их установку,
то не из личной инициативы, а под давлением
общественности и власти, экономя на здоровье
своих сотрудников и жителей близлежащих
микрорайонов.

 

Посьетский порт гордится тем, что у него есть закрытое помещение для опрокидывания и отогревания в зимний период вагонов. Но сам Посьет задыхается от пыли. Значит, нужны совсем другие инвестиции, которые бы действительно искореняли причину экологического бедствия для населения. Не нужно вкладываться в развитие марикультуры или воспроизводство рыбы, лучше сделайте так, чтобы экосистема сама была способна обеспечить свою жизнестойкость. Это должно быть главным.

- Это идеальная практика, но мы, увы, пока имеем то, что имеем. Сегодня существует обширное законодательство, которое должно защищать человека от экологических угроз. Вопрос, наверное, в его соблюдении?

- Во-первых, речь идет о нарушении самого главного закона - Конституции РФ, которая каждому гражданину гарантирует право на благоприятную окружающую среду. Есть обширный закон «Об охране окружающей среды», есть Водный кодекс, Земельный кодекс, закон «Об экологической экспертизе» и проч., вплоть до закона «Об охране памятников культурного наследия». Тот же порт Посьет разрушил несколько археологических памятников.

До последнего времени штрафы за нарушения экологического законодательства были мизерными, сегодня они значительно выросли. Но нигилизм у бизнеса в отношении сохранения окружающей среды еще очень силен. И нам, дальневосточникам, необходимо самим отстаивать свое право жить в благоприятной окружающей среде, население не должно быть заложником бизнеса, главная цель которого - получение прибыли.

Приморские порты еще долгие годы будут оставаться перевалочными пунктами кузбасского угля на экспорт, будут давать работу тысячам приморцев, обеспечивать налоги. Значит, бизнес, власть и население должны находить устраивающий всех консенсус. Очевидно, что добиться полностью закрытой перевалки угля уже сегодня вряд ли возможно, но есть вещи, которые нужно сделать как можно быстрее, к примеру - запретить грейферную разгрузку-погрузку, обязать бизнес применять эффективные системы пылеулавливания и пылеподавления. И двигаться дальше, внедряя новые технологии. 

Надежда Оковитая.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: экология  уголь  Восточный порт  год экологии  порты 


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