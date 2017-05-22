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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Медаль за успех
Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы - одно из приоритетных направлений стратегического развития для страны. В Приморском крае, где предпринимательство наиболее активно, помимо многочисленных мер поддержки этого эшелона бизнеса, немало делают для того, чтобы рос авторитет инициативных людей, а их созидательная деятельность была по достоинству оценена жителями края.
В апреле в крае состоялось вручение общественной бизнес-премии «Компания года» и «Менеджер года» в Приморском крае. Наряду с лидерами экономики региона жители края и экспертное сообщество отмечали большой вклад в развитие края и компаний малого и среднего бизнеса. А в конце мая в администрации края прошло еще одно значимое для предпринимателей мероприятие. Были подведены итоги конкурса «Золотой мост - 2017», в котором приняли участие около 200 компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Корреспондент журнала «Дальневосточный капитал» пообщался с компаниями-победителями в ходе церемонии награждения и выяснил, насколько важно бизнесу быть отмеченным.
Фундамент для бизнес-среды
Деловые форумы, конкурсы, бизнес-премии и другие события, которые проводятся сегодня в Приморском крае в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, - это не столько возможность для компаний получить награду и стать более заметными на рынке Приморья, сколько еще один важный шаг в процессе формирования в регионе бизнес-среды, уверен учредитель ООО «Проект Видеосервиc» Александр БУРЧАК:
- Конечно же, победа в бизнес-премиях мотивирует компанию на дальнейшую плодотворную работу. - Мы уже создали мобильное приложение Tingly по монтажу, обработке и распространению видео, которое работает не только в Приморье, но и во всем мире. Будем идти вперед и дальше. Однако для меня важнее, чтобы в нашем регионе развивалась бизнес-среда, в которой предприниматели смогут знакомиться, делиться опытом, делать совместные проекты, а не вариться в собственном соку. На западе страны такая среда сформирована давно, у нас же к ее созданию только приступили. Я советую молодым предпринимателям выходить в свет и участвовать в деловых событиях, рассказывать о себе.
Компания «Акцент», ставшая первой в номинации «Бизнес для бизнеса», и сама уже многие годы выступает партнером подобных мероприятий, в частности поддерживает бизнес-премию, которую проводят администрация Приморского края и издательская компания «Золотой Рог».
- Участие в социальных проектах, общественных рейтингах - это наша философия, - говорит коммерческий директор «Акцента» Константин ВОРОБЬЕВ. - Предпринимателям, и нам в их числе, важна внешняя экспертная оценка компании, необходимо понимание собственной конкурентоспособности. Помимо этого, нам было интересно посмотреть - кто рядом с нами на рынке, каков отраслевой, профессиональный, возрастной срез. «Акцент» - открытая компания, мы с удовольствием подаем свои данные на конкурс и готовы рассказывать о себе, считаем, что таким образом устанавливаются более доверительные отношения с бизнес-сообществом края.
Знаете, чем особенно приятно был удивлен на этот раз? В конкурсе в массе своей преобладали молодые предприниматели, не с точки зрения стажа компаний на рынке, а по возрасту. Когда в обществе незримо присутствует ощущение некой апатии, горящие глаза и энтузиазм молодых предпринимателей вселяют оптимизм. Ну и еще: ты понимаешь, что в бизнесе расслабляться нельзя, завтра первые места займут другие, если не двигаться вперед, не подстраиваться под изменяющуюся деловую среду.
Никаких рецептов успеха при построении бизнеса нет, считает генеральный директор компании по организации квестов в реальности «Пандорум» Павел ХАБИБУЛЛИН.
- Нужно просто брать и делать, несмотря на все страхи и желание избежать неудачи, - добавил Павел Хабибуллин. - Именно такой стратегии мы придерживаемся, и, возможно, она помогла нам стать компанией, достойной приза победителя. Для меня награды важны: они в какой-то мере означают признание того, что все приложенные нами усилия не были напрасны, что людям нравится то, что мы делаем для них. Я уверен: участвовать в деловых мероприятиях нужно и полезно, а формирование предпринимательской среды - важный вопрос. Однако я считаю все же, что слишком увлекаться этим и расслабляться в случае каких-либо побед не стоит: зазнайство и самолюбование может отвлечь от главной цели - делать хороший продукт.
Не все приморские компании, достойные наград, участвуют в деловых конкурсах и бизнес-премиях, отметил представитель компании ООО «Центр ремонтных технологий» Сергей ТАРАСОВ.
- В Приморье много достойных компаний, которые могли бы составить конкуренцию в том числе и нам, - добавил Сергей Тарасов, - несмотря на то, что на рынке Приморья мы уже 17 лет и являемся одной из немногих компаний, которые производят ремонтные технологии. Тем не менее наши конкуренты, возможно, не хотят вращаться в бизнес-среде и не заявляют о себе. Особенно это касается различных конкурсов и бизнес-премий: компании могут считать, как и мы считали раньше, что места на подобных мероприятиях уже заранее распределены. Однако с высоты своего опыта я могу сказать, что это не так и что «игра» может быть честной. Я уверен, что участие компаний в подобных мероприятиях - важное дело, ведь это возможность заявить о себе, что тоже является оказанием поддержки бизнесу.
- Как руководитель, я очень ценю тот факт, что работу нашей компании отмечают наградами, - прокомментировала заместитель руководителя Центра английского языка Priority Center Ксения ТЕРЛЕЦКАЯ. - Это значит, что мы выбрали верный вектор развития. Образование сегодня имеет важное значение для людей всех возрастов, и именно в него мы стараемся вкладывать лучшее.
- В швейном деле очень много трудностей, но, несмотря на это, наша компания развивается, - отметила основатель бренда женских рубашек Настасья ФАСОНОВА. - Победы в подобных мероприятиях - еще один стимул роста. Мы создаем качественный продукт - рубашки специально для российских женщин под брендом «Настасья Фасонова». Их красоту и качество уже успели оценить многие клиентки. А ведь именно качество лежит в основе всех побед.
По словам молодых предпринимателей, они, как никто другой, отлично понимают, насколько важно налаживать связи и объединяться.
- Многие приходят на форумы, бизнес-премии и деловые события именно с этой целью - чтобы наладить связи, - комментирует Илья КОМЛЕВ, коммерческий директор TECHNOSTAFF. - Получение знаний и наград - это не основная цель посещения подобных событий, хотя и без этого никак. Я, в свою очередь, посещаю деловые события, чтобы послушать опытных людей, которые интересны мне в первую очередь как личности, познакомиться с ними.
Прибыль - главная награда
Как отметил первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, приморские предприниматели - самые активные предприниматели на всем Дальнем Востоке, и публичные краевые меры поддержки, в том числе бизнес-премии, призваны популяризировать деятельность приморских предприятий и внести вклад в развитие благоприятного бизнес-климата в Приморье.
- Одно из ключевых условий обновления экономики - это развитие малого и среднего предпринимательства. Мы прилагаем большие усилия для поддержки этого направления в Приморье, в том числе организуя и публичные мероприятия для бизнеса. Их основная задача - создать площадку, где предприниматели смогут заявить о себе, поделиться лучшими практиками, определить векторы развития своего дела, - комментирует Василий Усольцев.
Досье «Дальневосточногно капитала»: По статистике, Приморский край среди регионов ДФО на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции по основным показателям развития МСП - на него приходится около трети малых предприятий всего Дальнего Востока, 31% работников малых предприятий и 37% оборота малого бизнеса ДФО. МСП - около 100 тысяч компаний - обеспечивают около 30% валового регионального продукта. К 2030 году доля малого и среднего бизнеса в ВРП края должна быть увеличена до 35%.
Конкурсы предпринимателей позволяют увидеть срез меняющихся интересов регионального бизнеса, зафиксировать появление новых сфер его деятельности. Так, заметным явлением, по мнению руководителя представительства АСИ в ДФО Ольги КУРИЛОВОЙ, становятся детские проекты.
- О необходимости создавать детские проекты в Приморье говорится очень много, - добавила Курилова. - Однако сделать что-то реальное в этой отрасли очень сложно. В Приморье не много предпринимателей, которые смогли добиться хороших результатов в этом деле, но они есть, и награждать их особенно важно.
Поддержка женских проектов - как никогда важная инициатива, которую нужно развивать в Приморье, отметила заместитель руководителя «Опоры России» в Приморском крае Лариса БУТЕНКО.
- Важно, чтобы на публичных деловых мероприятиях отмечались женские проекты и руководители-женщины, ведь 48% предпринимателей в нашем деловом сообществе - именно женщины, - добавила Бутенко. - Я призываю всех дам ни в коем случае не игнорировать подобные мероприятия и принимать в них участие. Это очень важно, ведь когда вы отправляете заявку на участие в конкурсе или бизнес-премии, вы начинаете смотреть на свое дело со стороны, думать о том, как лучше его презентовать.
- Бизнес-премии необходимы для того, чтобы помочь бизнесу коммерциализироваться, - отметил руководитель Дальневосточного представительства фонда «Сколково» Илья МИРИН. - Компании обретают известность, их начинают оценивать на уровне субъекта Федерации. С точки зрения поддержки МСП это полезная мера, ведь основная награда для бизнеса - это все-таки прибыль.
На фото: Победа в бизнес-премиях мотивирует компанию на дальнейшую плодотворную работу.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
Фото PrimaMedia.ru.
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