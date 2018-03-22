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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Апреля, 16:52 |
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Те, кто идут впереди
Закону о «дальневосточном гектаре» меньше двух лет. При столь масштабных задачах, которые предстоит решить на Дальнем Востоке в ходе реализации этого закона, прошедший период его реализации был хоть и насыщен событиями и новыми решениями, но все же не вышел за рамки начального этапа. Поэтому и рассказы об историях успеха сегодня больше похожи на заявленные планы, чем полученный конкретный результат.
Тем не менее Приморский край, оцененный, судя по количеству поступивших в регион заявок на получение земли, довольно высоко, может в скором времени представить реальные проекты, меняющие в чем-то облик территории и даже репутацию. И хоть сам закон в части бизнес проектов на гектарах рассчитан в первую очередь на малый бизнес, и даже микробизнес, его реализация может внести свой ощутимый вклад в экономику региона.
Большинство получателей гектара, как известно, намерены строить жилье на своей земле. Вторым по популярности видом деятельности оказалось сельское хозяйство, причем для многих получивших землю эти гектары послужили средством не столько для новых начинаний, сколько для развития и расширения уже имеющегося производства. Ведь более 80% обладателей дальневосточного гектара - местные жители. Да и для создания даже малого производства на земле нескольких месяцев, как правило, недостаточно. Не случайно первыми заявителями были пасечники, пожелавшие получить в собственность землю, которой пользовались к тому времени уже несколько лет.
Помог «дальневосточный гектар» и владельцам личных подсобных хозяйств, и крестьянско-фермерским хозяйствам. Фермер из Ханкайского района Ирина ГУРЕНКО, семейная животноводческая ферма которой выросла из личного подсобного хозяйства при помощи полученного в 2013 году гранта «начинающий фермер», теперь благодаря предоставленным трем «дальневосточным гектарам» увеличила ее за счет добавления к своей небольшой молочной ферме маленькой птицефермы.
- Мы используем эти три гектара под пастбище для телят и ягнят, - рассказывает фермер. - До участия в программе «Дальневосточный Гектар» нам отказывали в оформлении этого участка, прямо примыкающего к нашей ферме, потому что через него проходит небольшая речка. Теперь, получив возможность огородить участок, мы не только создали специальное место для выпаса молодняка, но и на той части речки, которая вошла в эти гектары, стали разводить гусей. Нам эти гектары очень пригодились.
«Дальневосточные гектары» помимо развития сельхозпроизводства помогли жителям края и в улучшении жилищных условий, в том числе в сельской местности. У Сергея СЕВАРАКШИ на полученной земле в Михайловском районе сейчас идут строительные работы.
- У нас на участке, который мы брали до «дальневосточного гектара», построены дом и склады для хранения зерна. Но участок небольшой, и нам очень тесно там. Поэтому я решил взять два гектара земли по этой программе для того, чтобы на один участок перенести склады для хранения зерна, а на другом построить новый дом. Землю оформил быстро, поставил забор на этом месте и начал строить. На одном участке нас уже подключили к электроэнергии, на другом - обещали это сделать в ближайшие месяцы.
Строительство рекреационных объектов - популярный и перспективный вид деятельности на «дальневосточных гектарах». Приморье, пожалуй, самый привлекательный для туристов регион на Дальнем Востоке, и здесь уже заявлено несколько проектов создания зон отдыха и строительства туристических объектов на гектарах. Строительство таких объектов сейчас идет в Шкотовском, Хасанском и других районах края. «Дальневосточный гектар» - серьезное подспорье бизнесу, ведь цены на землю в Приморье кусаются, а без земли мало какой проект реализовать можно» - говорит Богдан ДУРКАЛЕЦ, строящий базу отдыха с мини-гостиницей и другими объектами в живописной бухте в Шкотовском районе.
О намерении развивать здесь туризм заявляют и получившие гектар жители западных регионов страны. Оксана ХОРОШЕВА из Воронежской области землю взяла для этих целей в Ханкайском районе. «Хочу построить место для отдыха сначала для себя, а в дальнейшем, возможно, создать небольшую базу отдыха, - поделилась она своими планами.
В окрестностях деревни Тереховка недалеко от Уссурийска петербуржцы намерены воссоздать город-сад, сообщает сайт 78.ru. Здесь будут жить 16 семей, которые уже «сидят на чемоданах». Впрочем, отмечает издание, некоторые из них ехать не планируют - сейчас обсуждается возможность обработки своей земли чужими руками. Закон, как сообщалось ранее, позволяет получившему гектар инвестировать в свою землю деньги, получать с этого дивиденды и приезжать иногда, но уже как турист.
На фото: Строительство рекреационных объектов - популярный и перспективный вид деятельности на «дальневосточных гектарах». Да и есть для этого все основания.
Фото автора.
Елена АБАШЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год.
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