|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 22 Августа, 18:45 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Таможня идет навстречу бизнесу
О том, готовы ли дальневосточные таможенники к увеличению объемов товарооборота в новых условиях и каковы первые успехи, «Дальневосточному капиталу» рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
- В последнее время ДВТУ активно внедряет современные таможенные технологии, которые существенно упрощают и ускоряют совершение таможенных операций. Это автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический выпуск, концентрация декларирования товаров, предварительное информирование на морском транспорте и многое другое. Например, сегодня практически все декларации на товары подаются с применением электронного декларирования.
При автоматической регистрации и автоматическом выпуске деклараций на товары одним из преимуществ является сокращение времени совершения таможенных операций: регистрация декларации на товары составляет 1-2 минуты, а автоматический выпуск - до 10 минут. Пока еще эта технология охватывает небольшой декларационный массив. Но, как показывает практика, она становится все более популярной у участников внешнеэкономической деятельности. Например, в I полугодии 2017 года 20 185 деклараций на товары (61,5% от общего экспортного декларационного объема) зарегистрированы в автоматическом режиме, что вдвое больше, чем по итогам 2016 года.
Таможни Дальнего Востока (за исключением Находкинской) включены в эксперимент по концентрации декларирования товаров, по принципу «одна таможня - один пост декларирования». Эксперимент предполагает разделение таможенных постов одной таможни на таможенный пост, который осуществляет таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском товаров, и таможенные посты, осуществляющие фактический таможенный контроль. Первые итоги показали высокую заинтересованность бизнеса в проводимом эксперименте. Сегодня сконцентрировано 96% декларационного массива (без учета Владивостокской таможни, включенной в эксперимент в мае 2017 года). Лучшие результаты в эксперименте достигнуты Уссурийской и Магаданской таможнями, где сконцентрировано 100% декларационного массива.
В таможенных органах ДВТУ активно развивается технология электронного транзита, то есть совершение таможенными органами таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в электронной форме.
Применение технологии проводится в рамках реализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования», целью которой является сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании. В I полугодии 2017 года доля оформленных электронных транзитных деклараций, подпадающих под условия реализации технологии, составила 94%. В электронном виде оформлено порядка 28 тысяч электронных транзитных деклараций.
Ускоряет работу таможенных органов и предварительное информирование о ввозе товаров. С 1 октября 2016 года в соответствии с федеральным законом «О свободном порте Владивосток» в пунктах пропуска Приморского края, входящих в территорию свободного порта Владивосток, введены обязательное предварительное информирование о прибывающих товарах и транспортных средствах, а также электронный документооборот при проведении государственного контроля в отношении товаров, прибывающих морским транспортом. Для этих целей в морских пунктах пропуска внедрен комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской порт», обеспечивающий электронное взаимодействие всех участников процесса оформления товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска.
К КПС «Портал Морской порт» подключены государственные органы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Пограничная служба), а также администрации морских портов и участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие подачу в таможенный орган предварительной информации. Сегодня оформление прибытия / убытия морских судов и перевозимых ими товаров на таможенных постах Владивостокской и Находкинской таможен осуществляется исключительно с применением КПС «Портал Морской порт». Все документы в отношении прибывающих / убывающих морских судов и перевозимых ими товаров предоставляются перевозчиками в таможенные органы исключительно в электронном виде. По итогам первого полугодия 2017 года доля предварительной информации о товарах, ввозимых морским транспортом, составляет порядка 60%.
И это только начало. В обозримом будущем мы планируем совсем отказаться от бумажного документооборота при взаимодействии бизнес-сообщества и государства.
- В последнее время многое делается для привлечения на Дальний Восток дополнительного турпотока из АТР. Со стороны таможни есть какие-нибудь новшества в этом направлении?
- В таможенных органах началось проведение эксперимента по оформлению в электронном виде пассажирских таможенных деклараций на товары. В Дальневосточном регионе в эксперименте участвуют таможенные посты «Аэропорт Владивосток» и «Первомайский» Владивостокской таможни, «Морской порт Восточный» Находкинской таможни, «Южно-Сахалинский» Сахалинской таможни и «Аэропорт Хабаровск» Хабаровской таможни. В I полугодии 2017 года в электронном виде оформлено более 500 пассажирских таможенных деклараций на товары для личного пользования и более 350 пассажирских таможенных деклараций на валюту.
Электронную таможенную декларацию можно подать на портале ФТС России с помощью сервиса «Пассажирская декларация» в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности «Электронное представление сведений».
- Какие меры принимает ДВТУ для увеличения грузооборота и скорости прохождения грузов по международным транспортным коридорам (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2»?
- Это одна из наших приоритетных задач. За первое полугодие 2017 года по МТК оформлено 442 декларации в отношении товаров общим весом более 63,7 тыс. тонн, перемещаемых как автомобильным, так и железнодорожным видами транспорта. По сравнению с тем же периодом 2016 года вес перевезенных товаров увеличился в 12 раз. По МТК «Приморье-1» перемещены 202 товарные партии весом 60,5 тыс. тонн. По МТК «Приморье-2» перемещено 240 товарных партий весом 3,2 тыс. тонн.
В основном товары перемещались между контрагентами Китая, а также из Китая в Республику Корея и в обратном направлении. Перевозят пиломатериалы хвойных пород, сборные строительные конструкции из древесины, кукурузу, соевые бобы, рис, продукты питания, одежду, моющие и косметические средства.
Среднее время оформления таможенной декларации на товары в 2017 году составило 38 минут, это почти в два раза быстрее, чем в 2016 году. Среднее время завершения таможенной процедуры таможенного транзита составило 21 минуту, в 1,5 раза быстрее, чем в 2016 году.
В целях стимулирования грузоперевозок по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» в июне этого года издано постановление правительства РФ № 732, определяющее пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные в Приморском крае, для прибытия в РФ отдельной категории товаров, ввозимых с территории КНР.
В этой связи ДВТУ провело рабочее совещание с участием руководства таможен региона, администрирующих узловые точки МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», а также с представителями морских портов, ОАО «РЖД», Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В рамках совещания были рассмотрены вопросы реализации постановления правительства РФ.
Олег КЛИМЕНКО.
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013-2030 годы"
- Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100%
- Порт Зарубино ждет инвесторов
- Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена
- Масштаб для инвестиций
- Приморье открывает новую визовую историю
- Таможня идет навстречу бизнесу
- Светлогорье защитили в "Сколково"
- Стройку тормозят земля и регистрация
- Снеговая Падь задает новый стандарт
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.