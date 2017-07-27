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Таможня идет навстречу бизнесу

Внешняя торговля Дальнего Востока начала демонстрировать признаки оживления. В этом году впервые за последние три года наблюдается рост по большинству показателей. Так, товарооборот через таможенные органы Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) в первом полугодии 2017 года составил $10,6 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года стоимость товарооборота увеличилась на 23%, физический объем товарооборота увеличился на 2,1%, до 15,6 млн тонн.

О том, готовы ли дальневосточные таможенники к увеличению объемов товарооборота в новых условиях и каковы первые успехи, «Дальневосточному капиталу» рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.

- В последнее время ДВТУ активно внедряет современные таможенные технологии, которые существенно упрощают и ускоряют совершение таможенных операций. Это автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический выпуск, концентрация декларирования товаров, предварительное информирование на морском транспорте и многое другое. Например, сегодня практически все декларации на товары подаются с применением электронного декларирования.

При автоматической регистрации и автоматическом выпуске деклараций на товары одним из преимуществ является сокращение времени совершения таможенных операций: регистрация декларации на товары составляет 1-2 минуты, а автоматический выпуск - до 10 минут. Пока еще эта технология охватывает небольшой декларационный массив. Но, как показывает практика, она становится все более популярной у участников внешнеэкономической деятельности. Например, в I полугодии 2017 года 20 185 деклараций на товары (61,5% от общего экспортного декларационного объема) зарегистрированы в автоматическом режиме, что вдвое больше, чем по итогам 2016 года.

Таможни Дальнего Востока (за исключением Находкинской) включены в эксперимент по концентрации декларирования товаров, по принципу «одна таможня - один пост декларирования». Эксперимент предполагает разделение таможенных постов одной таможни на таможенный пост, который осуществляет таможенные операции, связанные с декларированием и выпуском товаров, и таможенные посты, осуществляющие фактический таможенный контроль. Первые итоги показали высокую заинтересованность бизнеса в проводимом эксперименте. Сегодня сконцентрировано 96% декларационного массива (без учета Владивостокской таможни, включенной в эксперимент в мае 2017 года). Лучшие результаты в эксперименте достигнуты Уссурийской и Магаданской таможнями, где сконцентрировано 100% декларационного массива.

В таможенных органах ДВТУ активно развивается технология электронного транзита, то есть совершение таможенными органами таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в электронной форме.

Применение технологии проводится в рамках реализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования», целью которой является сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании. В I полугодии 2017 года доля оформленных электронных транзитных деклараций, подпадающих под условия реализации технологии, составила 94%. В электронном виде оформлено порядка 28 тысяч электронных транзитных деклараций.

Ускоряет работу таможенных органов и предварительное информирование о ввозе товаров. С 1 октября 2016 года в соответствии с федеральным законом «О свободном порте Владивосток» в пунктах пропуска Приморского края, входящих в территорию свободного порта Владивосток, введены обязательное предварительное информирование о прибывающих товарах и транспортных средствах, а также электронный документооборот при проведении государственного контроля в отношении товаров, прибывающих морским транспортом. Для этих целей в морских пунктах пропуска внедрен комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской порт», обеспечивающий электронное взаимодействие всех участников процесса оформления товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска.

К КПС «Портал Морской порт» подключены государственные органы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Пограничная служба), а также администрации морских портов и участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие подачу в таможенный орган предварительной информации. Сегодня оформление прибытия / убытия морских судов и перевозимых ими товаров на таможенных постах Владивостокской и Находкинской таможен осуществляется исключительно с применением КПС «Портал Морской порт». Все документы в отношении прибывающих / убывающих морских судов и перевозимых ими товаров предоставляются перевозчиками в таможенные органы исключительно в электронном виде. По итогам первого полугодия 2017 года доля предварительной информации о товарах, ввозимых морским транспортом, составляет порядка 60%.

И это только начало. В обозримом будущем мы планируем совсем отказаться от бумажного документооборота при взаимодействии бизнес-сообщества и государства.

- В последнее время многое делается для привлечения на Дальний Восток дополнительного турпотока из АТР. Со стороны таможни есть какие-нибудь новшества в этом направлении?

- В таможенных органах началось проведение эксперимента по оформлению в электронном виде пассажирских таможенных деклараций на товары. В Дальневосточном регионе в эксперименте участвуют таможенные посты «Аэропорт Владивосток» и «Первомайский» Владивостокской таможни, «Морской порт Восточный» Находкинской таможни, «Южно-Сахалинский» Сахалинской таможни и «Аэропорт Хабаровск» Хабаровской таможни. В I полугодии 2017 года в электронном виде оформлено более 500 пассажирских таможенных деклараций на товары для личного пользования и более 350 пассажирских таможенных деклараций на валюту.

Электронную таможенную декларацию можно подать на портале ФТС России с помощью сервиса «Пассажирская декларация» в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности «Электронное представление сведений».

- Какие меры принимает ДВТУ для увеличения грузооборота и скорости прохождения грузов по международным транспортным коридорам (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2»?

- Это одна из наших приоритетных задач. За первое полугодие 2017 года по МТК оформлено 442 декларации в отношении товаров общим весом более 63,7 тыс. тонн, перемещаемых как автомобильным, так и железнодорожным видами транспорта. По сравнению с тем же периодом 2016 года вес перевезенных товаров увеличился в 12 раз. По МТК «Приморье-1» перемещены 202 товарные партии весом 60,5 тыс. тонн. По МТК «Приморье-2» перемещено 240 товарных партий весом 3,2 тыс. тонн.

В основном товары перемещались между контрагентами Китая, а также из Китая в Республику Корея и в обратном направлении. Перевозят пиломатериалы хвойных пород, сборные строительные конструкции из древесины, кукурузу, соевые бобы, рис, продукты питания, одежду, моющие и косметические средства.

Среднее время оформления таможенной декларации на товары в 2017 году составило 38 минут, это почти в два раза быстрее, чем в 2016 году. Среднее время завершения таможенной процедуры таможенного транзита составило 21 минуту, в 1,5 раза быстрее, чем в 2016 году.

В целях стимулирования грузоперевозок по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» в июне этого года издано постановление правительства РФ № 732, определяющее пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные в Приморском крае, для прибытия в РФ отдельной категории товаров, ввозимых с территории КНР.

В этой связи ДВТУ провело рабочее совещание с участием руководства таможен региона, администрирующих узловые точки МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», а также с представителями морских портов, ОАО «РЖД», Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В рамках совещания были рассмотрены вопросы реализации постановления правительства РФ. 

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: ДВТУ  товарооборот  таможня 


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