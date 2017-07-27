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Среда| 23 Августа, 15:35 |
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Масштаб для инвестиций
Наиболее масштабные проекты учитывают приморскую специфику, прежде всего это логистика, развитие портовых мощностей. АО «Восточный Порт» реализует инвестиционный проект по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса, который позволит увеличить мощности перевалки в два раза - до 40 млн тонн в 2019 году. Инвесторы делают акцент на обеспечении экологичности перевалки угольного груза.
Рост объемов грузооборота АО «Восточный Порт» позволит укрепить энергетическое сотрудничество между Россией и странами АТР, прежде всего с Китаем и Японией. Проект стоимостью 31 млрд рублей осуществляется исключительно на средства частного инвестора, в настоящее время уже инвестировано 24 млрд рублей, а его готовность составляет 90%. В декабре прошлого года АО «Восточный Порт» получило статус резидента свободного порта Владивосток.
Важными аспектами проекта являются синхронное развитие железнодорожной федеральной инфраструктуры ст. Находка-Восточная и внедрение новейших цифровых систем централизации, сигнализации и путевой блокировки. Реализуя комплексную программу по модернизации действующего терминала и выстраивая долгосрочное эффективное взаимодействие с ОАО «РЖД», «Восточный Порт» уже по итогам 2016 года смог достигнуть рекордных показателей грузооборота - 23,5 млн тонн.
Участникам ВЭФ будет представлен проект реконструкции и модернизации Находкинского морского рыбного порта (НМРП), цель которого - увеличение мощности порта с 1 млн до 3 млн тонн грузов в год, повышение его конкурентоспособности. В порту планируется создание современного многофункционального перегрузочного комплекса, в том числе холодильно-морозильного, с передовым оборудованием, организацией рефрижераторных контейнерных поездов.
НМРП входит в международные транспортные коридоры «Приморье-1», «Севморпуть», «Новый шелковый путь». Увеличение мощности перевалки позволит значительно расширить номенклатуру грузов - не только рыбопродукция, но и уголь, глинозем, зерно, рефрижераторные контейнеры. Общий объем инвестиций - 3,9 млрд руб. Инициатор, являющийся резидентом СПВ, сегодня приглашает в проект партнеров, в том числе иностранных.
Но не только логистика. В Приморье уже в скором времени может появиться новая отрасль экономики - нефтехимическая. Этому будет способствовать создание ТОР «Нефтехимический», где якорным должен стать проект «Восточной нефтехимической компании». Проект строительства крупного, современного, высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по производству минеральных удобрений в Находкинском городском округе на ВЭФ намерено представить ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ), обозначая объем инвестиций в 402 млрд руб.
По данным инициатора проекта, валовые производственные мощности проектируемого комплекса составляют 2,2 млн тонн аммиака (1,1 млн тонн в год товарного аммиака), 2 млн тонн карбамида и до 2 млн тонн метанола в год. Учитывая масштабность проекта, предполагается его поэтапная реализация. Весь комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.
Сегодня НЗМУ ведет переговоры с инвесторами и финансовыми институтами о возможном участии в проекте. В сентябре 2016 г. на площадке ВЭФ НЗМУ подписал EPC - контракт с подрядчиком на строительство Находкинского завода минеральных удобрений на условиях «под ключ» с фиксированной ценой. Проект полностью обеспечен основным сырьем - природным газом: подписан 20-летний контракт с «Газпромом» о поставках газа в необходимых для максимальной загрузки завода объемах.
Приморье рассматривается инвесторами и как удобное место для газовой логистики. ООО «Восток ЛПГ» презентует участникам ВЭФ проект строительства транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в бухте Перевозной Хасанского района. Планируется, что сжиженный углеводородный газ будет доставляться от производителей по железной дороге в вагонах-цистернах и автоцистернами, закачиваться в резервуарный парк временного хранения, а потом суднами-газовозами транспортироваться потребителям в страны АТР. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,6 млрд руб.
Традиционно Приморье представит на ВЭФ и свои проекты в сфере развития туризма. Это туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», который уже несколько лет создается в пригороде Владивостока группой компаний «Сумотори». «Приморское кольцо» - это уникальный проект в сфере туризма, отдыха и спорта, который создан с привлечением известных мировых консультантов. Он ориентирован не только на внутренний спрос, но и на привлечение туристических потоков из динамично развивающихся стран АТР, прежде всего КНР, Южной Кореи, Японии.
Общий объем инвестиций в проект составляет 2 млрд руб. Часть из них уже инвестированы собственниками, которые намерены дополнительно привлечь еще 1,4 млрд рублей. Проект реализуется в рамках режима СПВ.
В общей сложности Приморский край подготовил для подписания с инвесторами в ходе третьего Восточного экономического форума около 30 проектов. И как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, общая сумма уже подготовленных проектов соглашений для подписания на полях ВЭФ-2017 составляет более 73 млрд рублей.
В числе уже заявленных к подписанию проектов - соглашения о сотрудничестве в создании производства бриллиантов, модульных домов, текстиля, жестяной тары, по добыче и переработке природного мрамора, переработке женьшеня, золошлаковых отходов.
Также Приморский край планирует подписать в ходе третьего Восточного экономического форума соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром, ПАО «Почта Банк», вьетнамским городом Хайфоном, китайскими компаниями «Юй Пэн» и «Гуанда» - по реализации проектов строительства жилья экономкласса и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» соответственно - и другими.
Готовящие проекты соглашений предусматривают также мероприятия в сфере развития проектного управления, информационно-телекоммуникационной культуры, спорта, создания центра ядерной медицины, подключения школ и лечебно-профилактических учреждений к оптоволоконным сетям связи, внедрения систем общественной безопасности и весогабаритного контроля.
По мнению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, Восточный экономический форум - это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье - это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».
Глава Приморья уверен, что представление уже действующих проектов необходимо для дальнейшего привлечения инвестиций в регион.
«Почему это важно? Потому что многие иностранные инвесторы смотрят, как идут дела у «пионеров». Если они видят, что проект реализуется успешно, власти помогают, рынок есть, то они сразу заходят и начинают свои проекты. А те, кто первыми зашли, хотят к следующей фазе переходить», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Некоторые проекты будут представлены участникам третьего Восточного экономического форума в виде выставочных образцов, что должно наглядно продемонстрировать потенциальным инвесторам их возможности. Так, на выставочной площадке отраслевого строительного института «ДальНИИС» открылась выставка малоэтажного домостроения, которая дополнит уже имеющуюся в городе экспозицию перспективной малоэтажки. В числе компаний, представляющих свои дома на выставке, резидент свободного порта Владивосток «Ферст вуд Приморье», являющаяся дочерней компанией японской компании «Иида», специализирующейся на малоэтажном строительстве экологичного, комфортного и доступного жилья. Японский бизнес предполагает, что дома по их технологиям будут пользоваться у приморцев определенным спросом.
В настоящее время японский застройщик подыскивает подходящий участок для будущего строительства и занимается вопросами организации в крае своего производства строительных материалов с применением местных пород деревьев. В этом компании содействуют консульство Японии во Владивостоке и профильные департаменты администрации Приморья. Таким образом, начинает раскучиваться одно из направлений совместной деятельности, о чем была достигнута договоренность в прошлом году на втором ВЭФ между президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ.
Отметим, в прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого ВЭФ и составила около 200 млрд рублей.
Фото Юрия ШУБИНА.
Ирина ПЕТРОВА.
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