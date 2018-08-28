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Ресторанный бизнес с опорой на своих

В Приморье до 90% китайских заведений работают с присутствием иностранного капитала. Нелегальный бизнес крайне негативно отражается на экономике региона

Гастрономический туризм - одна из самых перспективных туристических отраслей Владивостока. По словам экспертов, столице Приморья есть что предложить путешественнику почти из любой точки мира, и ресторанные тренды подхватывают не только российские предприниматели, но и иностранные инвесторы. О том, как присутствие иностранных компаний в сфере общепита приморской столицы отражается на развитии рынка, «Дальневосточному капиталу» рассказали эксперты ресторанного бизнеса.

Ресторанная сфера Владивостока динамично развивается: как минимум раз в квартал столица Приморья получает несколько новых заведений, приветливо открывающих двери гостям, в то время как целая гроздь ресторанных точек безвозвратно покидает нишу. Президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, член Общественного экспертного совета по развитию туризма Приморского края Роман ИВАНИЩЕВ отмечает, что на этом живом и развивающемся рынке присутствуют и иностранные инвестиции. «Для нашего города иностранный капитал в ресторанной сфере - привычная история. По крайней мере, в китайском и корейском сегменте поток таких инвестиций в Приморье имел место всегда, и сегодня только растет, - рассказывает Роман Иванищев. - Помимо представителей стран АТР, во Владивостоке встречаются английские инвесторы (кафе-пекарня Five O’Clock), индийские (кафе Jimmy Jimmy) и другие. Но подобное присутствие еще не является массовым - предприниматели не из стран АТР пока остаются довольно равнодушными к ресторанной сфере Приморского края».

 


 

 

Еда для соотечественников

Эксперты связывают распространение точек общепита, в которых присутствует иностранный капитал, с развитием туристической сферы Приморского края. Туристические потоки ежегодно увеличиваются, и большую их часть составляют гости из стран АТР. Под масштабный поток путешественников подстроилась и сфера ресторации. Ведь даже в поездках за границу многие туристы, ознакомившись с кулинарными специалитетами страны, ищут знакомые вкусовые ощущения и адаптированную к их гастрономическим пристрастиям пищу.

К таким путешественникам можно отнести китайских туристов, составляющих львиную долю туристического потока региона, которые после знакомства с дальневосточными морепродуктами устремляются на поиски ресторанов, предлагающих блюда Поднебесной. Поэтому сегодня кулинарные акценты Китая во Владивостоке можно заметить в нескольких сотнях ресторанов и кафе (из более 900 заведений общественного питания), и многие из них открыты иностранцами, чтобы обслуживать соотечественников.

Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам 2017 года Приморье посетили более 4 млн человек, что на миллион больше, чем в 2016 году. По сравнению с 2016 годом российский туристический поток вырос на 37%, а иностранный - на 12%. По итогам 2017 года Приморский край посетило более 640 тыс. иностранцев. Самым массовым традиционно стал турпоток из Китайской Народной Республики - из этой страны в Приморье приехало около 420 тыс. туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Республики Корея и Японии: за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно, что является рекордным показателем для региона.

Как считает директор ресторана «Молоко и мед», «Пекарни Мишеля», а также ночного клуба «Ку-ку», Павел КУКСОВ, иностранные инвесторы в Приморье приходят на поток, который им понятен, то есть, ориентируясь на своих. «Такие инвесторы могут понимать свою целевую аудиторию лучше российских рестораторов, ведь они - выходцы одной культуры, и осознают, какой сервис и кухню предпочитают гости. Зная эти особенности и имея договоренности с туристическими компаниями, предприимчивые иностранцы могут завернуть большой трафик путешественников в свое заведение», - уверен ресторатор.

Соглашается с этим мнением и директор ресторана Zuma Илья СУХИХ. «Несомненно, культурные традиции накладывают отпечаток на предпочтения в еде и поведение в ресторане. А, например, многие китайские традиции довольно сложно учесть российскому ресторатору: в Китае принято похлопывать себя по животу, чтобы выразить благодарность повару, трогать официантов за руки, и прочее. Именно поэтому я осознаю, что только китайцы могут дать своим соотечественникам то, что им нужно. И они будут оставаться более довольными теми ресторанами, где все сделано с учетом их культурных особенностей», - уверен Илья Сухих.

По словам Димостениса ПАТЕЛОСА, директора ресторанного направления Tigre de Cristal, такая ситуация естественна для туристического города. «Каждый город, который привлекает туристов, должен иметь разнообразие в ресторанах и кухнях, адаптированных для туристов. Некоторые из них в путешествии стараются найти еду, похожую на ту, которую они едят в своей стране, - например, итальянцы стараются найти пиццерию. Но другие туристы стремятся попробовать блюда местных кухонь, экспериментируя с гастрономическими ощущениями. И необходимо обеим категориям путешественников дать возможность выбора, предлагая не только набор блюд, которые можно обнаружить в Москве, Париже или Нью-Йорке, но и аутентичные предложения, которые может обеспечить только Владивосток», - считает Пателос.

Подпольные игры

Роман Иванищев уверен, что присутствие иностранцев на рынке общепита Владивостока - положительное явление, поскольку увеличивает конкуренцию, и у потребителей появляется больший выбор заведений. Но при одной существенной оговорке - если игрок приходит в легальное ресторанное поле. «Сегодня до 90% китайских заведений работают с присутствием в том или ином виде иностранного капитала. Среди них есть и официальные игроки, и представители нелегального поля. И последние крайне негативно отражаются на экономике региона», - уверен эксперт.

Придерживается аналогичного мнения и Павел Куксов. «Туристические потоки увеличивают присутствие иностранцев не только в ресторанной сфере, но и в гостиничной, и в туристической. Они создают для своих сограждан кафе, отели, организуют экскурсии и музеи. И в итоге они же и обслуживают свой поток, не давая заработать региону. При этом хорошо, если российская экономика получает от них новые рабочие места. Но я на практике вижу, что они не работают с россиянами - сотрудники их заведений - также иностранцы: повара, гиды, отельеры. В итоге иностранцы обслуживают иностранцев, либо наших жителей и гостей города, а потом увозят деньги на родину, в лучшем случае создавая минимальную налоговую базу. Поэтому считать, что иностранные инвесторы - это какая-то помощь в развитии экономики, мягко говоря, оптимистично. Нужно понимать, что предприниматели, которые сюда приходят, хотят, в первую очередь, заработать, а тратить полученную прибыль здесь они не собираются», - убежден ресторатор.

При этом Павел Куксов считает, что само по себе присутствие иностранцев не представляет негатива для рынка - было бы странным, наоборот, препятствовать их деятельности. «Это нормальная конкуренция, но необходимо четко контролировать работу таких ресторанов. А это вопрос к регуляторам рынка. Если процесс настроен правильно, и все играют в легальном поле по одним правилам, то в итоге потребитель получает более конкурентные цены. При этом российским игрокам не стоит бояться таких инвесторов - обычно они не приносят в регион ноу-хау и высокие стандарты. С одной стороны, это связано с тем, что ресторанная сфера сама по себе не слишком технологична, с другой - с нежеланием тратить большие деньги на развитие точки. Поэтому задавить российских конкурентов высокими стандартами обслуживания они не могут, а лишь привносят дополнительное разнообразие ресторанной сфере города», - резюмирует директор ресторана «Молоко и мед», «Пекарни Мишеля», а также ночного клуба «Ку-ку».

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: рестораны  гастрономический туризм  индустрия гостеприимства 


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RedTram
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