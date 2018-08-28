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Приморье складывает нефтехимию в кластер
Приморский край стремится диверсифицировать экономику региона, основу которой сегодня формируют портовые мощности, рыбодобывающий и сельскохозяйственный бизнес, за счет реализации проектов по созданию перерабатывающих мощностей в нефтехимии и производстве минеральных удобрений. Помимо близости к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), дополнительным плюсом для создания новых производств является наличие в регионе территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.
Озвученные планы по созданию в Приморье нефтехимического кластера сразу же вызвали интерес со стороны китайских и южнокорейских инвесторов, которые готовы предложить, в первую очередь, компетенции. Так, генеральный директор китайской корпорации Sinomec (North) ТАНЬ Чжунъи в июне заявил, что на IV Восточном экономическом форуме китайская корпорация планирует подписать соглашения по участию в проектах в рамках ТОР «Нефтехимический».
На данный момент главными действующими лицами ТОР «Нефтехимический» являются АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), реализующее проект строительства нефтехимического комплекса, и ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ), в конце прошлого года приступившее к реализации проекта строительства газохимического предприятия.
ВНХК: процесс пошел
Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района Приморского края южнее п. Новолитовск, в 4 км от г. Находки, в районе пади Елизарова.
В марте председатель правления «Роснефти» Игорь СЕЧИН заявил, что компания ближе к осени окончательно определится с конфигурацией ВНХК. Согласно последней версии, первая очередь мощностью 12 млн тонн переработки нефти должна быть запущена в 2020 году. Вторая - с производством 3,4 млн тонн продуктов нефтехимии в год - в 2022 году. Третья - с 12 млн тонн нефти и 3,4 млн тонн продуктов нефтехимии - в четвертом квартале 2028 года. Предполагается, что нефтеперерабатывающий комплекс в Приморье будет производить бензины, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо. Создание нефтехимического комплекса на втором этапе строительства позволит выпускать более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов для рынка АТР.
«Дальний Восток является стратегическим регионом для компании («Роснефть» - Прим. авт.), за прошлый год мы через морской терминал экспортировали 6 млн тонн нефти. В регионе реализуются такие инвестиционные проекты, как «Звезда», ВНХК. (Мы) завершаем переработку проекта в связи с изменением макроэкономических условий. Суммарные инвестиции только в «Звезду» составляют 200 млрд рублей, по ВНХК, конечно, в разы больше - до 800 млрд рублей», - сказал г-н Сечин.
Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Общая площадь территории составляет 1,3 тыс. гектаров. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). В сентябре 2016 года «Роснефть» даже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Однако далее планы поменялись.
Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, - около 1,5 трлн рублей (из них в первую и вторую очереди - около 800 млрд рублей). «Роснефть» уже приобрела у американской General Electric пять газотурбинных установок и генераторов для ВНКХ.
Потребности ВНХК в газе оцениваются в 2,3 млрд кубометров в год. По последним данным, «Газпром» согласился поставлять эти объемы в обмен на сырье для развития проекта «Сахалин-2».
В мае генеральный директор АО «ВНХК» Виктор ГРЕБЕНЮКОВ доложил, что работа ведется в плановом режиме. «На сегодняшний день мы завершили разработку рабочей документации по инфраструктуре. Начало строительства объектов запланировано на следующий год, после прохождения государственной экспертизы», - сказал он.
Планируется, что в районе, где будут размещены основные производства ВНХК, будет построен жилой микрорайон. «Проект строительства микрорайона мы разрабатываем самостоятельно, включая его подключение к инженерным сетям», - пояснил г-н Гребенюков.
Дополнительные потребности в электроэнергии по проекту будут покрываться за счет строительства собственной электростанции мощностью 520 мегаватт.
В районе планируются к постройке школа на 825 мест, детский сад на 170 мест. Также в планах - строительство поликлиники и подстанции скорой медицинской помощи. Все эти социальные объекты планируется строить за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.
НЗМУ пока на старте
Вторым, пусть и менее громким проектом ТОР «Нефтехимический», может стать строительство Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в Находкинском городском округе. Здесь четко прослеживается интерес корейского бизнеса, по крайней мере, структуры Hyundai Corporation уже прощупывают почву для вхождения в проект.
Проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений и метанола реализуется с 2012 года. Завод будет построен вблизи крупного морского порта Находка, близко к целевому рынку сбыта - Азиатско-Тихоокеанскому региону. Индия и Латинская Америка также будут доступны с логистической точки зрения.
Последняя доступная «версия» Находкинского завода минеральных удобрений была представлена на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Общая стоимость проекта тогда оценивалась российской стороной в $6,3 млрд. «Проект поддерживается российскими государственными банками, а также региональным и федеральным правительством», - отмечалось в презентации.
АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в г. Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд.
Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в 2017 году г-н Оболенский представил новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства.
Первый этап строительства завода предусматривает вывод его на производство 1,8 млн тонн метанола и 1,8 млн тонн аммиака в год. На втором этапе, в зависимости от конфигурации завода, скорее всего будет производиться метанол или азотные удобрения. Проектирование и начало строительства запланированы на 2019 год. Пусконаладка и запуск производства - на 2021 год, выход на полную мощность - на 2022 год.
Строительство завода планируется вести в рамках EPC-контракта с ведущими международными подрядчиками. Строительство НЗМУ планируется финансировать на 75% - 80% из заемных средств и на 20% - 25% из собственного капитала.
Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянутой от газовых месторождений на Сахалине. Еще в 2015 году НЗМУ заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставки природного газа в объеме до 3,15 млрд кубометров в год.
Гендиректор АО «НЗМУ» Николай САБИТОВ в декабре 2017 года сообщил, что компания планирует ввести в эксплуатацию установку метанола в третьем квартале 2021 года, а в первом квартале 2022 года - установку аммиака.
В качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино Приморского края будет использоваться природный газ, как источник водоснабжения - морская вода.
Руководство НЗМУ обратилось к врио губернатора Приморья Андрею ТАРАСЕНКО с просьбой помочь решить вопрос о включении земельных участков, выделенных под завод, в границы ТОР «Нефтехимический».
Предполагается, что совокупный объем налоговых поступлений в федеральный и краевой бюджеты составит 28,3 млрд рублей в течение 10 лет с начала реализации проекта.
«На строительстве будут задействованы местные компании, стоимость работ которых составит свыше 25 млрд рублей, с них также будут произведены налоговые отчисления», - сказал г-н Сабитов.
Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ уже заявил, что поддерживает проект. «Я недавно встречался с Николаем Сабитовым, руководителем компании, которая планируют в Находке построить завод минеральных удобрений. В ближайшее время все необходимые вопросы по реализации этого проекта будут решены. Мы совершенно точно будем создавать там ТОР. Объем инвестиций в проект составит около $2 млрд», - сказал г-н Трутнев в марте в интервью ТАСС.
«Проект пользуется поддержкой со стороны российских государственных банков, местных властей и федерального правительства. Планируется, что затраты НЗМУ на строительство социальной инфраструктуры будут покрыты из бюджета, а затраты на единицу мощности будут одними из самых конкурентоспособных в мире», - отмечают в компании.
Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР «Нефтехимический» создана постановлением правительства РФ № 272 от 7 марта 2017 года, находится в Партизанском районе Приморского края. Общая площадь территории - 39 тыс. гектаров. Совокупный объем заявленных частный инвестиций на данный момент составляет 658,7 млрд рублей. В мае 2017 года Главгосэкспертиза рассмотрела и одобрила проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ВНХК.
Олег КЛИМЕНКО.
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