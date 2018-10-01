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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Октября, 19:41 |
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Почта России и ВТБ создали совместное предприятие в сфере логистики
Со стороны ВТБ документ подписал президент - председатель правления банка Андрей КОСТИН, со стороны Почты России - генеральный директор Николай ПОДГУЗОВ. На церемонии подписания присутствовал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим АКИМОВ.
Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,19 млрд рублей в течение трех лет. Финансирование строительства логистических центров будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.
Как отметил Андрей Костин, новая компания, объединив в себе ключевые сильные стороны ее основателей - Группы ВТБ и Почты России, станет одним из сильнейших игроков на логистическом рынке страны и удовлетворит запросы населения в качественном, доступном и быстром сервисе по доставке товаров по всей России.
Инфраструктура создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Ключевым элементом нового логистического предприятия станет трех- уровневая система из 38 логистических центров общей площадью более 400 тыс. мІ. Запуск данных центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны, и через день - в областных центрах.
Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или в непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.
Второй уровень терминалов (10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий уровень терминалов (21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.
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