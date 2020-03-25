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04 Июля 2020, 18:06 | Финансы |
Сбербанк в новом формате
Сбербанк стал лидером и маркетмейкером IT-технологий не только в финансовой сфере России - это очевидный факт. Сегодня под его крылом развиваются десятки технологических компаний, которые прочно ассоциируются со Сбербанком и радикально меняют представление о банковских услугах для бизнеса.
Их суть - рассчетно-кассовое обслуживание, кредитование, инвестиционные продукты - остается, а вот форма предоставления, круг возможностей, которые получают клиенты Сбера, устремлены в будущее.
В конкуренции побеждает тот, кто может обеспечить оперативность, удобство, безопасность. Но и этого уже мало. Возможность найти и «просчитать» партнера, решить проблемы, не связанные напрямую с банковским обслуживанием, получить своевременный совет, в конце концов, даже справиться с бытовой мелочью - во многих этих вопросах можно рассчитывать на партнеров, входящих в экосистему Сбербанка. Сейчас она объединяет несколько десятков удобных услуг и сервисов.
Именно благодаря такому широкому кругу участников экосистемы, Сбербанк в последние месяцы смог максимально подстроить свои технологии под требования кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Несмотря на особый режим, который вынуждена была ввести финансовая организация, онлайн-технологии позволяли предоставлять услуги практически круглосуточно. Дистанционное обслуживание, к которому всех в последние годы приучил Сбербанк, оказалось как никогда кстати сегодня и получило новое развитие.
Услышать и действовать
В сложившейся ситуации, когда большая часть клиентов банка в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) оказалась перед фактом вынужденного простоя, важно было оперативно вместе с предпринимателями разрабатывать и дополнять меры поддержки. Многие из них теперь становятся повседневной практикой во взаимоотношениях банка с клиентами.
Как сообщили в Дальневосточном Сбербанке, специалисты Центра корпоративных решений (ЦКР) круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Анализ складывающейся ситуации, постоянная обратная связь с клиентами помогают конкретизировать меры поддержки, делая их адресными.
Очевидно, что самым актуальным стал комплекс продуктов для обеспечения непрерывности бизнеса от компании «СБЕР Решения», в частности, это разработка, оценка и мониторинг технической и операционной готовности клиента для перехода на удаленную работу, разработка, тестирование и мониторинг планов восстановления после сбоя (Disaster recovery plan, DRP) и непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan, BCP).
- В условиях нестабильной экономической ситуации важную роль играют инструменты для сохранения ликвидности бизнеса. Консалтинговая компания Strategy Partners предложила клиентам Сбербанка ряд стратегических антикризисных продуктов, помогающих в разработке возможных сценариев развития ситуации, формировании пакета антикризисных мер и адаптации модели управления, с целью снижения возможных последствий кризиса, - рассказывает директор центра продаж корпоративным клиентам Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Игорь КУВЫКИН.
Те компании, которым была важна экспресс-диагностика и быстрые решения, могли воспользоваться «Стратегической сессией по разработке антикризисных мер». Те клиенты, которым важен системный подход, рассматривали «Комплексную антикризисную программу», которая позволяет проработать сценарии развития ситуации, скорректировать цели и инвестиционные планы, разработать систему мер по укреплению устойчивости бизнеса, скорректировать систему мотивации менеджмента, разработать программу по сокращению кассовых разрывов и повышению операционной эффективности, уточнить стратегию предприятия и планы по привлечению финансирования операционной и инвестиционной деятельности, подготовить бизнес-план, а также финансовую модель для получения мер господдержки.
Для компаний, которые рассматривают кризис как время возможностей, Strategy Partners прорабатывали варианты расширения бизнеса за счет сделок M&A, анализировали целесообразность выхода в другие продуктовые сегменты и на зарубежные рынки.
Более 8,5 тысяч уникальных посетителей воспользовалась материалами «горячей линии» по вопросам организации дистанционной работы, которую запустила компания «СБЕР Решения».
В линейке новых антикризисных продуктов весьма востребованной бизнесом оказалась услуга аутплейс- мента, которая включает в себя консультирование и поддержку бизнеса и сотрудников в период проведения мероприятий по изменению штатной численности организации. Аутплейсмент позволяет минимизировать риски и снизить количество трудовых споров, повысить лояльность сотрудников и сформировать для клиента имидж ответственного работодателя.
Искусственный интеллект встраивается в жизнь
В Стратегии 2020 Сбербанк формулировал свое стремление «конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь при этом лучшим банком для населения и бизнеса». По этому пути он двигался в последние годы, приобретая себе партнеров, которые формируют современный «информационный мир». Пару лет назад в экосистему Сбербанка вошла компания VisionLabs, совместно с которой банк развивает платформу биометрической идентификации. Возможность распознать человека не только по лицу, но и по голосу, по сетчатке глаза, другим биометрическим факторам позволяет предоставлять клиентам удаленный доступ к любой услуге или сервису банка. Технологии компании также позволяют внедрять комплексный эпидемиологический контроль по измерению температуры тела человека (до 40 человек одновременно).
Сбербанк инвестирует в разработки технологического лидера, намерен работать с ним совместно не только в финансовом секторе, но и сфере ритейла, страхования, рекламы, контроля доступа и безопасности.
Бизнесу, в том числе дальневосточному, Сбербанк предлагает активнее пользоваться информационными продуктами своего партнера - компании «ТОТ (Технологии отраслевой трансформации»), которая анализирует большие данные на основе технологии Big Data для маркетинговых целей. Массивы данных могут быть обработаны по конкретному запросу компании.
Особенно актуальным в период пандемии стал ресурс Сбербанка SberIndex.ru, который дает ответы на ключевые вопросы о жизни в эпоху коронавируса. Очевидно, что все месяцы «сидения дома» для любого человека главный интерес представляла информация о том, как меняется жизнь страны во время пандемии COVID-19, как долго все это продлится. А для предпринимателей - не праздная тема, как под влиянием пандемии меняется потребительское поведение. SberIndex.ru в оперативном режиме предоставляет индекс потребительской активности, сформированный на основе обезличенных данных, его различия по городам и по отдельным категориям товаров, а также другие актуальные исследования аналитиков банка, которые помогают бизнесу ориентироваться в новых реалиях рынка и подстраиваться под формирующиеся тренды.
Более того, на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru можно отследить такие данные, как изменение оборотов по счетам компаний малого и среднего бизнеса, которые формирует Дивизион «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. Такая еженедельная статистика дает достаточно точное представление о состоянии дел в потребительском секторе экономики страны.
Банк: не только финансы
Сбербанк одним из первых в стране выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией - любой гражданин России сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. Этот сервис организован телемедицинским сервисом DocDoc - дочерней компанией Сбербанка - и на период пандемии стал доступен любому жителю страны совершенно бесплатно. За время работы горячей линии туда обратилось около 10 тысяч жителей Дальнего Востока, которые не смогли попасть в клиники, но заменили это онлайн-консультацией. Также Сбербанк и DocDoc запустили специализированный бесплатный проект для медицинских работников России по вопросам, связанным с коронавирусом. Новый проект стал особенно актуальным для врачей, которые работают в удаленных или небольших населенных пунктах страны, где они не всегда имеют возможность провести медицинский консилиум с коллегами, которые обладают большей экспертизой по конкретной тематике.
Следуя тренду развития интернет торговли, партнер экосистемы «Беру» совместно со Сбербанкам предложили его клиентам не только удобные, но и выгодные покупки.
Компания экосистемы Сбербанка «Сберлогистика» выросла в логистического оператора федерального масштаба, который развивает собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов в регионах России. В том числе, сервис уже работает в крупнейших городах Дальнего Востока - Хабаровске и Владивостоке, планируется активное развитие в Южно-Сахалинске. Так что не только денежный перевод, но и посылку маме сегодня можно отправить в офисе Сбербанка.
Но одним из самых популярных, в том числе и у дальневосточников, стал портал «ДомКлик», который предоставляет комплекс услуг для тех, кто покупает или продает недвижимость. Большой каталог объектов, консультации специалистов, возможность в режиме онлайн проверить чистоту сделки и подготовить все документы. В офис банка нужно будет прийти только для того, чтобы подписать документы - Сбербанк реализовал один из самых комфортных сервисов в сфере купли/продажи недвижимости. Это же, пожалуй, и один из самых продающих сервисов, и удобный инструмент для застройщиков и агентств недвижимости: возможность предоставления ипотеки, использование документарных инструментов расчетов, привлечения все новых партнеров - что выгодно клиенту, то выгодно и банку.
Онлайн добавил возможностей
В условиях самоизоляции финансовая жизнь и предпринимателей, и граждан еще больше мигрировала в онлайн. В Сбербанке для этого создали все условия и постоянно их расширяли. Не выходя из дома, без визитов в налоговую на платформе «Деловой среды» можно воспользоваться сервисом онлайн-регистрации бизнеса (ИП и ООО с одним учредителем) и дистанционного открытия счета.
«СБЕР Решения» запустили новый сервис по финансовому контроллингу, обеспечивающий прозрачность денежных потоков и позволяющий клиентам лучше управлять ликвидностью и оборотным капиталом компании. Компания Bi.Zone открыла специальный портал https://stayhome.bi.zone, на котором представлены сервисы по вопросам кибербезопасности с бесплатным доступом до 1 июля 2020 года.
Компания «КОРУС Консалтинг СНГ» предложила на льготных условиях на полгода организовать техническую составляющую перевода сотрудников на удаленный формат работы (в том числе, создание электронного документооборота, контроль исполнения задач сотрудниками предприятия, разработку сайта компании, что является актуальным в условиях самоизоляции, и многое другое).
В знании сила
В традиции Сбербанка - непрерывное обучение своих сотрудников. Сегодня банк готов делиться образовательными ресурсами, предоставив открытый и бесплатный доступ к большей части содержания своей Виртуальной школы всем желающим. Дополнительные знания еще никому не помешали.
Материалы и сервисы, посвященные вопросам перевода сотрудников на дистанционную работу, организации эффективной работы из дома, а также сервисы для успешного старта и развития своего дела в открытом доступе выложила «Деловая среда» на платформе знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru. На два месяца на портале был предоставлен бесплатный доступ к значительной части курса «120 секунд. Секретный опыт миллионеров». Советы по бизнесу упакованы в видео-уроки по 2 минуты. Каждое видео - готовое решение для бизнеса. Изучение материала возможно в любое удобное время через компьютер или гаджет. С 21 апреля по 26 мая прошел бесплатный федеральный марафон поддержки предпринимателей под названием #ДЕЛАЙ, запущенный АО «Деловая среда» при участии Мин- экономразвития России. В ходе марафона российские эксперты, лидеры бизнеса, владельцы компаний различных отраслей провели 16 вебинаров на актуальные для бизнеса темы, в которых приняли участие более 6 тыс. предпринимателей из 85 регионов России.
Особое внимание - клиентам, занятым в сегменте «малый и микро-бизнес». Консультации по мерам поддержки бизнеса, вводимым Правительством РФ, запустила компания «СБЕР Решения».
Компания Strategy Partners провела ряд антикризисных вебинаров для топ-менеджеров компаний, в которых приняло участие несколько тысяч клиентов банка.
Научить, обеспечить технологичность взаимодействия, вывести в удобный цифровой мир - так выглядит «лестница, ведущая вверх». Сбербанк каждодневно укрепляет ее ступеньки. Пандемия коронавируса протестировала ее надежность.
Лариса ЛАРИНА
Теги: Сбербанк it-технологии
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