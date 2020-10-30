Купить активы для бизнеса

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 80.57 р.
1 EUR 93.76 р.
100 JPY 76.8 р.
10 CNY 12.03 р.
Тема номера
Лес рубят - квоты летят
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2020

Регион сегодня
28.10 |
Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
26.10 |
"Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
23.10 |
Выбор очевиден: АЗС ННК – надежные спутники автомобилистов
22.10 |
WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"
19.10 |
Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 16:46
Нацпроекты определяют рост Ускорение развития дальневосточных регионов, повышение в них уровня жизни населения и качества среды обитания опираются на задачи, определенные национальными проектами.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 15:42
Иностранные инвесторы: все ли планы в силе? Приморский край твердо намерен конкурировать за иностранные инвестиции. Индия, Китай, Корея, Япония реализуют масштабные проекты в регионе
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 14:36
Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху Официальное открытие туристического сезона в этом году на территории Приморского края состоялось в середине июля. Коронавирус "своровал" у населения почти два месяца солнца и моря. Но после снятия ограничительных мер базы отдыха в Приморье захлестнули нескончаемые потоки гостей, уставших от карантинного периода. Туристы в регион приезжали со всей России.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:40
Приморские грани "Дальневосточного гектара" Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 10:10
Местные авиамаршруты: взлет точно по расписанию В Приморском крае в последние годы активно развивается внутреннее авиационное сообщение
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
02 Ноября 2020, 13:15 | Финансы |

Купить активы для бизнеса

Продать или приобрести недвижимость, оборудование или даже готовый бизнес предприниматели могут на Портале DА. Причем сделать это без всяких рисков, поскольку гарантом чистоты сделки выступит Сбербанк. В сегодняшних условиях это более чем актуальный сервис, учитывая экономическую нестабильность. Да и в любом случае жизнь не стоит на месте: кто-то планирует расширять свой бизнес, для кого-то актуальна его оптимизация

Три года назад портал создавался как площадка для продажи проблемных активов самого банка, но, как пояснили «Дальневосточному капиталу» в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, очень скоро стало понятно, что потенциал этого сервиса куда шире, а его востребованность будет только возрастать. Сегодня Портал DA - один из крупнейших в российском интернете сервис по продаже готового бизнеса и различных активов. Продавцами активов на нем теперь выступает не только Сбербанк, но и свыше десятка других банков, крупных владельцев бизнеса, небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. И, как показывает статистика, последние категории клиентов выступают наиболее активными покупателями на площадке. Недвижимость, оборудование, транспортные средства, готовый бизнес стоимостью до 10 млн рублей - это порядка 80% активов, размещенных в настоящее время на Портале DA.

Под любую потребность

На Портале DА сегодня можно найти актив любого калибра - от крупного объекта недвижимости до небольшой действующей АЗС, от сложного оборудования до, к примеру, уникальных дорогостоящих шахмат ручной работы. Все это примеры последних сделок, рассказывают в Дальневосточном Сбербанке. В общей сложности сегодня на площадке размещаются 8 тыс. различных активов на общую сумму 250 млрд руб. На сайте продается коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, участки, автомобили и спецтехника. За 2,5 года на портале было заключено более 900 сделок на общую сумму свыше 13 млрд руб.

По статистике, основная часть сделок (35%) совершается в сегменте коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в ТОП-3 также входят активы, относящиеся к гостинично-ресторанному бизнесу. Кстати, уже в декабре 2020 года на портале планируется выставить гостиничный комплекс, расположенный в самом центре Хабаровска, а также 28 квартир от застройщика в многоэтажном комплексе в районе хабаровского cтадиона им. Ленина.

Как это работает

Как мы уже отмечали, Портал DA предлагает свои услуги не только покупателям, но и продавцам - любой собственник бизнеса или недвижимости может разместить на нем свой объект, связавшись на сайте с менеджером Сбербанка. Сегодня клиентская база Портала DA составляет более 19 тыс. покупателей, при этом ежемесячно на нем регистрируются 3,7 тыс. новых покупателей. В то же время наблюдается и серьезный ежемесячный прирост базы объектов - он составляет 25%.

Отметим, что на Портале также продается имущество в рамках процедур банкротства. При этом Портал гарантирует клиенту, что активом не владеют третьи лица, он не арестован судом, а заявленные характеристики соответствуют реальным.

Как пояснили в Дальневосточном Сбербанке, чтобы стать продавцом или покупателем на площадке, достаточно зарегистрироваться на Портале, заполнив простую анкету. Программа сама предложит путь регистрации. При этом можно заявить о себе как о долгосрочном партнере, обозначив круг долгосрочных интересов. На Портале уже «подгружен» большой список компаний, можно выбрать свою и предоставить подтверждающие документы. Чтобы разместить актив, нужно подписать соглашение в качестве поставщика. После этого создается личный кабинет клиента-поставщика, и актив запускается в «производство», информация о нем бесплатно загружается на площадку.

Важно, что есть и закрытая часть Портала DА, которая актуальна для тех, кто планирует продать действующий бизнес, но в силу различных причин не хочет лишней огласки. В эту часть Портала попадают только клиенты, давшие согласие на проверку службой безопасности банка. Таким образом отсеиваются недобросовестные продавцы. И, в любом случае, продавцы сами определяют и дают согласие на способы распространения информации об активе.

Схема покупки объекта на Портале DA прозрачна - клиентов консультирует персональный менеджер, который расскажет о деталях покупки и поможет с оформлением документов.

При сотрудничестве с собственниками продвижение лотов банк возьмет на себя - помимо внутренних маркетинговых каналов Сбербанка объекты размещаются на ведущих специализированных площадках, соответствующих типам продаваемого имущества и целевой аудитории (например, жилая недвижимость представлена на ДомКлик). Таким образом, сделку можно провести быстро и без серьезных усилий со стороны собственника.

Клиентский опыт

В Сбербанке говорят о растущей востребованности сервиса, предоставляемого Порталом DА, со стороны дальневосточного бизнеса.

«Мы вышли на хороший оборот, количество сделок, особенно совершаемых индивидуальными предпринимателями, быстро растет», - поясняет менеджер по реализации активов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий КОЗЕЛЬСКИЙ. - В последнее время для многих становится актуальной оптимизация бизнеса: если актив не профильный, не работает в рамках действующей компании, то это всегда лишние затраты - на коммуналку, если это недвижимость, охрану, налоги, в конце концов. Все эти расходы можно сократить, а высвободившиеся от продажи деньги направить на развитие актуального направления бизнеса».

Есть весьма показательные примеры, когда торговая компания, планирующая развитие, находит на Портале дополнительные площади под магазины, которые до этого уже работали в этом качестве у других собственников, пожелавших сократить свою сеть. Получается - место для покупателей уже привычное, только меняй бренд и подстраивай под свой формат.

Есть более сложные сделки, о которых «Дальневосточному капиталу» рассказали в Сбербанке. Так, крупная компания планировала купить здание для запуска производства и нашла на Портале DA подходящий объект. Продажа актива происходила на открытом аукционе в рамках процедуры банкротства. Клиент не обладал опытом участия в торгах и знаниями о порядке их проведения, для него это был весомый аргумент для отказа от сделки. Кроме того, стоимость актива составляла более 35 млн руб., которыми клиент не располагал в полном объеме, и ему требовалось дополнительное фондирование. Сотрудничество с Порталом DA обеспечило компании быстрое и прозрачное взаимодействие с банком. Клиент получил все необходимые консультации, стал участником торгов, в итоге был признан победителем и получил кредит на покупку здания.

В случае обращения компании к посредникам или прочим сторонним ресурсам, ему не удалось бы комплексно подойти к сделке и в рамках «единого окна» получить консультацию о порядке получения электронной цифровой подписи, участия в торгах, финансирования сделки за счет кредитных средств банка. Из-за бумажной волокиты и прохождения множества инстанций клиент, вероятнее всего, отказался бы от покупки данного актива.

Сколько стоит

Чтобы актив быстро был продан, важно точно определиться с ценой. В случае с прямой продажей от собственника, он сам определяет цену: заказывает оценку экспертам либо назначает ее самостоятельно, ведь, работая на определенном рынке, именно собственник лучше других знает востребованность актива. Здесь должен превалировать здравый смысл, поясняют в Дальневосточном Сбербанке. Цена должна быть максимально приближена к реальной. При этом банк может организовать прямые переговоры собственника с покупателем.

Важный нюанс: Сбербанк не требует эксклюзивного договора на продажу, как это принято в случае с большинством риелторов. Если владелец актива сможет реализовать его быстрее по другим каналам, то ему достаточно сообщить об этом на Портал, и его предложение будет снято с продажи.

Имущество, собственником которого является сам банк, продается по аукционной схеме через запрос цены.

Комиссионные банка составляют 1-3% от суммы сделки, что конкурентно с условиями аналогичных услуг. При продаже очень дорогих активов, поясняют в Дальневосточном Сбербанке, договоренности всегда индивидуальны и зависят от многих факторов.

Портал DА - живой, постоянно развивающийся ресурс. Его растущая востребованность заставляет организаторов постоянно искать новые формы продаж, делая акцент на безопасности и удобстве сделок. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. На правах рекламы

Татьяна Грозецкая

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: бизнес  Сбербанк  недвижимость  сервис  финансы 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
30 Октября 2020, 12:30
Сельское хозяйство: между потерями и обретениями Среди перспективных отраслей экономики края сельское хозяйство более десяти лет занимает ведущие позиции по объемам привлеченных инвестиций. Итогом такой активности стали появившиеся в регионе новые производства, которые позволили увеличить объемы продуктов питания, выпускаемых приморскими предприятиями, и в целом повысить показатели обеспеченности Приморского края собственной продукцией.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:53
Инвестиции чувствуют перспективы Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:00
Артем принимает вызов На глазах город Артем Приморского края становится все более комфортным для жизни. Есть видимые для глаз перемены - ведется комплексное благоустройство, строятся парки; и есть менее заметные, - во многом изменились отношения местной власти и бизнеса. О том, на каких принципах они строятся, как город содействует привлечению инвестиций, мы говорим с Вячеславом Квоном, главой Артемовского городского округа.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:20
Энергетика Приморья: этапы развития Новые энергообъекты должны обеспечить возросшие потребности бизнеса и решить проблему надежности
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:00
Лесопромышленный комплекс: переработка выходит на первый план Инвестиционные проекты в отрасли поддержаны на федеральном и региональном уровне
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика