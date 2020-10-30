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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
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Купить активы для бизнеса
Три года назад портал создавался как площадка для продажи проблемных активов самого банка, но, как пояснили «Дальневосточному капиталу» в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, очень скоро стало понятно, что потенциал этого сервиса куда шире, а его востребованность будет только возрастать. Сегодня Портал DA - один из крупнейших в российском интернете сервис по продаже готового бизнеса и различных активов. Продавцами активов на нем теперь выступает не только Сбербанк, но и свыше десятка других банков, крупных владельцев бизнеса, небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. И, как показывает статистика, последние категории клиентов выступают наиболее активными покупателями на площадке. Недвижимость, оборудование, транспортные средства, готовый бизнес стоимостью до 10 млн рублей - это порядка 80% активов, размещенных в настоящее время на Портале DA.
Под любую потребность
На Портале DА сегодня можно найти актив любого калибра - от крупного объекта недвижимости до небольшой действующей АЗС, от сложного оборудования до, к примеру, уникальных дорогостоящих шахмат ручной работы. Все это примеры последних сделок, рассказывают в Дальневосточном Сбербанке. В общей сложности сегодня на площадке размещаются 8 тыс. различных активов на общую сумму 250 млрд руб. На сайте продается коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, участки, автомобили и спецтехника. За 2,5 года на портале было заключено более 900 сделок на общую сумму свыше 13 млрд руб.
По статистике, основная часть сделок (35%) совершается в сегменте коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в ТОП-3 также входят активы, относящиеся к гостинично-ресторанному бизнесу. Кстати, уже в декабре 2020 года на портале планируется выставить гостиничный комплекс, расположенный в самом центре Хабаровска, а также 28 квартир от застройщика в многоэтажном комплексе в районе хабаровского cтадиона им. Ленина.
Как это работает
Как мы уже отмечали, Портал DA предлагает свои услуги не только покупателям, но и продавцам - любой собственник бизнеса или недвижимости может разместить на нем свой объект, связавшись на сайте с менеджером Сбербанка. Сегодня клиентская база Портала DA составляет более 19 тыс. покупателей, при этом ежемесячно на нем регистрируются 3,7 тыс. новых покупателей. В то же время наблюдается и серьезный ежемесячный прирост базы объектов - он составляет 25%.
Отметим, что на Портале также продается имущество в рамках процедур банкротства. При этом Портал гарантирует клиенту, что активом не владеют третьи лица, он не арестован судом, а заявленные характеристики соответствуют реальным.
Как пояснили в Дальневосточном Сбербанке, чтобы стать продавцом или покупателем на площадке, достаточно зарегистрироваться на Портале, заполнив простую анкету. Программа сама предложит путь регистрации. При этом можно заявить о себе как о долгосрочном партнере, обозначив круг долгосрочных интересов. На Портале уже «подгружен» большой список компаний, можно выбрать свою и предоставить подтверждающие документы. Чтобы разместить актив, нужно подписать соглашение в качестве поставщика. После этого создается личный кабинет клиента-поставщика, и актив запускается в «производство», информация о нем бесплатно загружается на площадку.
Важно, что есть и закрытая часть Портала DА, которая актуальна для тех, кто планирует продать действующий бизнес, но в силу различных причин не хочет лишней огласки. В эту часть Портала попадают только клиенты, давшие согласие на проверку службой безопасности банка. Таким образом отсеиваются недобросовестные продавцы. И, в любом случае, продавцы сами определяют и дают согласие на способы распространения информации об активе.
Схема покупки объекта на Портале DA прозрачна - клиентов консультирует персональный менеджер, который расскажет о деталях покупки и поможет с оформлением документов.
При сотрудничестве с собственниками продвижение лотов банк возьмет на себя - помимо внутренних маркетинговых каналов Сбербанка объекты размещаются на ведущих специализированных площадках, соответствующих типам продаваемого имущества и целевой аудитории (например, жилая недвижимость представлена на ДомКлик). Таким образом, сделку можно провести быстро и без серьезных усилий со стороны собственника.
Клиентский опыт
В Сбербанке говорят о растущей востребованности сервиса, предоставляемого Порталом DА, со стороны дальневосточного бизнеса.
«Мы вышли на хороший оборот, количество сделок, особенно совершаемых индивидуальными предпринимателями, быстро растет», - поясняет менеджер по реализации активов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий КОЗЕЛЬСКИЙ. - В последнее время для многих становится актуальной оптимизация бизнеса: если актив не профильный, не работает в рамках действующей компании, то это всегда лишние затраты - на коммуналку, если это недвижимость, охрану, налоги, в конце концов. Все эти расходы можно сократить, а высвободившиеся от продажи деньги направить на развитие актуального направления бизнеса».
Есть весьма показательные примеры, когда торговая компания, планирующая развитие, находит на Портале дополнительные площади под магазины, которые до этого уже работали в этом качестве у других собственников, пожелавших сократить свою сеть. Получается - место для покупателей уже привычное, только меняй бренд и подстраивай под свой формат.
Есть более сложные сделки, о которых «Дальневосточному капиталу» рассказали в Сбербанке. Так, крупная компания планировала купить здание для запуска производства и нашла на Портале DA подходящий объект. Продажа актива происходила на открытом аукционе в рамках процедуры банкротства. Клиент не обладал опытом участия в торгах и знаниями о порядке их проведения, для него это был весомый аргумент для отказа от сделки. Кроме того, стоимость актива составляла более 35 млн руб., которыми клиент не располагал в полном объеме, и ему требовалось дополнительное фондирование. Сотрудничество с Порталом DA обеспечило компании быстрое и прозрачное взаимодействие с банком. Клиент получил все необходимые консультации, стал участником торгов, в итоге был признан победителем и получил кредит на покупку здания.
В случае обращения компании к посредникам или прочим сторонним ресурсам, ему не удалось бы комплексно подойти к сделке и в рамках «единого окна» получить консультацию о порядке получения электронной цифровой подписи, участия в торгах, финансирования сделки за счет кредитных средств банка. Из-за бумажной волокиты и прохождения множества инстанций клиент, вероятнее всего, отказался бы от покупки данного актива.
Сколько стоит
Чтобы актив быстро был продан, важно точно определиться с ценой. В случае с прямой продажей от собственника, он сам определяет цену: заказывает оценку экспертам либо назначает ее самостоятельно, ведь, работая на определенном рынке, именно собственник лучше других знает востребованность актива. Здесь должен превалировать здравый смысл, поясняют в Дальневосточном Сбербанке. Цена должна быть максимально приближена к реальной. При этом банк может организовать прямые переговоры собственника с покупателем.
Важный нюанс: Сбербанк не требует эксклюзивного договора на продажу, как это принято в случае с большинством риелторов. Если владелец актива сможет реализовать его быстрее по другим каналам, то ему достаточно сообщить об этом на Портал, и его предложение будет снято с продажи.
Имущество, собственником которого является сам банк, продается по аукционной схеме через запрос цены.
Комиссионные банка составляют 1-3% от суммы сделки, что конкурентно с условиями аналогичных услуг. При продаже очень дорогих активов, поясняют в Дальневосточном Сбербанке, договоренности всегда индивидуальны и зависят от многих факторов.
Портал DА - живой, постоянно развивающийся ресурс. Его растущая востребованность заставляет организаторов постоянно искать новые формы продаж, делая акцент на безопасности и удобстве сделок.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. На правах рекламы
Татьяна Грозецкая
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