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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
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Как преумножить деньги, вложенные на индивидуальный инвестиционный счет
Игроки финансового рынка объясняют, что индивидуальный инвестиционный счет - это брокерский счет или счет доверительного управления физического лица.
Открыть ИИС можно либо у брокера, либо у управляющей компании. При выборе компании следует посмотреть на статистику Московской биржи. Так, например, ИК «Фридом Финанс» по объему операций на ИИС и по количеству таких счетов занимает 17 место в рейтинге среди крупнейших брокерских компаний.
«У ИК «Фридом Финанс» есть ряд преимуществ, которыми пользуются клиенты, открывшие ИИС, - возможность в любой момент проконтролировать средства на счете через личный кабинет, свободный вывод средств на карту, доступ к аналитическим материалам экспертов для повышения доходности инвестиций и персональная поддержка консультанта», - говорит директор офиса ИК «Фридом Финанс» во Владивостоке Игорь РУМЯНЦЕВ.
Открыть ИИС у ИК «Фридом Финанс» просто: нужно зайти на сайт компании и оставить там заявку. Там же можно сравнить виды налоговых льгот по двум типам индивидуальных счетов. Открыть ИИС можно удаленно, что особенно актуально в сегодняшних условиях коронавирусной пандемии.
Для инвестора важно, что ИИС, в отличие от обычного брокерского счета, - льготный счет. Получить налоговый вычет на сумму внесенных на него денежных средств можно, если вы не закрыли счет в течение трех лет с момента его открытия.
Владельцы ИИС типа А (или еще его называют ИИС первого типа) могут получать ежегодный налоговый вычет до 52 тыс рублей в год (13% от вложенной суммы). А вот ИИС типа Б (второго типа) абсолютно безналоговый: клиент получает полное освобождение от налога на доход, полученный от торговых операций.
На ИИС пока допускается вкладывать не более 1 млн рублей в год, но государство рассматривает возможности расширения этой суммы.
Средства, внесенные на ИИС, позволяют приобрести многие инструменты фондового рынка, в том числе акции, облигации и биржевые фонды (ETF и ПИФы). С начала года число инвесторов, которые вложили свои средства в БПИФы (биржевые паевые инвестиционные фонды), увеличилось в пять раз. В сентябре стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила 97,5 млрд рублей. Сейчас на Мосбирже инвесторам доступны 47 биржевых фондов: 32 БПИФа и 15 ETF. Это очень удобный финансовый инструмент, ведь благодаря ему можно стать владельцем сразу целого портфеля акций ведущих эмитентов.
Кроме того, разрешено направлять деньги, внесенные на ИИС, на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов на российской бирже. С учетом этого можно купить такой популярный сегодня инструмент, как ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Благодаря этому фонду сегодня российский инвестор может участвовать в успешных IPO иностранных эмитентов. IPO (сокращение от англ. Initial Public Offering) - первичное размещение акций, процесс продажи компанией или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной, а бумаги - доступными широкому кругу инвесторов. Для компании продажа акций не просто альтернатива долговому финансированию для развития, но и шаг на новый уровень. В России участвовать в таких IPO могут только те, кто в соответствии с законодательством признан квалифицированным инвестором. Чтобы обладать этим статусом, нужно иметь подтвержденное образование в финансовой сфере, продолжительный опыт работы на фондовой бирже или не меньше 6 млн рублей на брокерском счете. А покупка ПИФа, в который включены акции нескольких вышедших на рынок компаний, доступна и обычному инвестору.
ЗПИФ «Фонд первичных размещений» зарегистрирован Банком России и является продуктом управляющей компании «Восток-Запад», маркетмейкером по нему выступает ИК «Фридом Финанс». Приобрести фонд можно как на Московской, так и на Санкт-Петербургской биржах. Если на Московской бирже он котируется в рублях, то на Санкт-Петербургской - в американских долларах.
Торговый оборот бумагами «Фонда первичных размещений» на Мосбирже достигает 300 млн рублей в день, и его популярность у широкого круга инвесторов опережает прогнозы.
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