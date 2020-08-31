|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 17 Сентября, 02:06 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020
31 Августа 2020, 14:00Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
07 Июля 2020, 16:39Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
15 Сентября 2020, 10:45 | Финансы
Бизнес-карта ускорит платежи
Предпринимателям Дальнего Востока доступны мгновенные переводы по бизнес-картам
Сбербанк последовательно расширяет функционал бизнес-карты, которая уже стала востребованным продуктом у предпринимателей. Теперь ее владельцам доступны мгновенные переводы и возможность получать денежные средства, в том числе и на карты физических лиц. Операции проходят онлайн в режиме 24/7.
Удобство и простоту быстрых переводов давно оценили граждане, теперь также оперативно и легко это могут сделать юридические лица. Для оплаты услуг поставщика или перевода физическому лицу больше не нужно оформлять платежное поручение или идти в филиал банка за деньгами. Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты, выпущенной Сбербанком.
Для любых нужд бизнеса
Как рассказали в Дальневосточном Сбербанке, переводы с бизнес-карты подходят для любых нужд бизнеса: оплата поставленного товара, оказанной подрядчиком услуги, закупки для нужд самого офиса. Перевод между бизнес-картами работает точно так же, как и перевод между расчетными счетами. Подтверждением расчетов будет выписка по счету, которая доступна в «Сбербанк Бизнес Онлайн», а сам факт покупки подтверждается накладной и счетом-фактурой или актом.
Важно и то, что подобные переводы не несут в себе никаких ограничений и сложностей для отчетности, поскольку деньги списываются с расчетного счета, к которому привязана бизнес-карта, поясняют специалисты Сбербанка и обращают внимание на некоторые особенности, если речь идет о переводе средств на карту физического лица, чтобы оплатить услуги или товары. При оплате услуг нужно будет отчитаться, как и за перевод с расчетного счета, поскольку необходимо будет начислить, удержать и перевести в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Если же юридическое лицо переводит деньги физическому на карту, чтобы рассчитаться за товары, то будет достаточно закупочного акта. Если ИП переводит деньги на свою личную карту, то отчитываться за это не нужно. Таким образом, отправлять деньги стало удобнее, а средства приходят быстрее, чем при отправке с расчетного счета.
Как это работает
Как пояснили в Дальневосточном Сбербанке, перевести деньги можно на любую карту Сбербанка - дебетовую или кредитную бизнес-карту, а также, как мы уже говорили, на карту физического лица. При этом переводить деньги можно со всех бизнес-карт, кроме кредитных.
Комиссия за перевод единая и не зависит от того, в каком территориальном банке открыта карта. Она составляет 1,5%, если сумма перевода больше 3444 руб., если меньше - то 50 рублей за один перевод. С карты физического лица на бизнес-карту - 1%, минимум - тоже 50 рублей.
При этом у каждого вида бизнес-карт свои лимиты на операции по переводу средств. Для цифровой бизнес-карты - это 170 000 рублей в день. Разделить их можно между разными контрагентами. Месячный лимит составляет 5 000 000 рублей. Также 5 000 000 рублей в течение месяца можно перевести с дебетовой и премиум бизнес-карты. Однако суточный лимит здесь выше - до 300 000 рублей. При этом у премиальной бизнес-карты при определенных условиях есть возможность снятия ограничений и доведение лимита до 500 000 рублей в день и 15 000 000 в месяц. Для небольших потребностей Сбербанк выпускает моментальную бизнес-карту с лимитом в 50 тыс. рублей в месяц.
Выбор есть, однако в Дальневосточном Сбербанке обращают внимание на важную деталь - лимиты на переводы кумулятивные. То есть если у вас есть несколько бизнес-карта, то вы не сможете выйти за пределы суточного лимита, определенного для одной из них. При этом комиссия за перевод в сумму лимита не входит.
Перевести средства с бизнес-карты можно в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для этого нужно нажать кнопку «создать» и выбрать опцию «с карты на карту», выбрать бизнес-карту, с которой делается перевод, указать номер карты получателя и сумму платежа. Чтобы подтвердить операцию, необходимо ввести код из СМС. Все просто - если у вас и у контрагента счет в Сбербанке, не нужно узнавать все реквизиты и создавать платежное поручение, достаточно спросить номер бизнес-карты. Если нужно пополнить счет бизнес-карты с обычной карты, то это можно сделать в сервисе «Сбербанк Онлайн».
В Сбербанке подчеркивают, что безопасность переводов с бизнес-карт также тщательно контролируется, как и в случае с переводами с расчетного счета. Банк может запросить дополнительную информацию при подозрительных платежах. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, служба безопасности банка обязана обратить внимание на такие ситуации, когда, к примеру, индивидуальный предприниматель получает на бизнес-карту крупные платежи и тут же снимает с нее наличные в банкомате или выводит деньги на карту физического лица. И это обычные требования и процедуры, знать о которых клиенту банка необходимо.
Бизнес-карта - банк в кармане
Бизнес-карта становится все более привычным инструментом для предпринимателей. Востребованной ее делают те очевидные преимущества, которые отвечают сегодняшним запросам бизнеса: скорость и простота расчетов, экономия времени на совершение операций и просто экономия на комиссиях, которые уходят вместе с необходимостью оформлять платежные поручения при обычной оплате с расчетного счета.
Из оборота уходят наличные. Оплатить любые закупки можно мгновенно в несколько кликов онлайн. Не нужно выдавать деньги под отчет, достаточно установить по каждой бизнес-карте определенный для ответственного сотрудника лимит и контролировать расход средств благодаря СМС-информированию в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все операции видны тут же - все в поле зрения. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно формировать отчет и заказывать новые карты.
В развитие карточного бизнеса в корпоративной сфере Сбербанк выпустил первую в России международную кредитную карту для предпринимателей. В отличие от привычных уже кредиток для граждан, у этих карт высокая сумма овердрафта и наличие партнеров, которые предоставляют повышенный льготный период для оплаты счетов при покупке в их магазинах. В зависимости от дохода юридического лица или ИП, оформляющего данную карту, банк может одобрить лимит от 100 тысяч до 1 млн рублей. Если сам банк по таким картам предоставляет стандартный льготный период для выплаты задолженности в 50 дней, то его партнеры порой предлагают отсрочку до 1 года, в течение которого можно не платить проценты.
С кредитной бизнес-картой у предпринимателя всегда есть деньги на расходы, которые могут возникнуть внезапно. Появилась выгодная партия товара, возникла необходимость в получении незапланированной услуги - в бизнесе оперативность сама по себе большая ценность. Здесь главное - правильно рассчитать свои возможности в льготный период погасить банку траты по кредитной бизнес-карте.
«Бизнес-карты постепенно набирают популярность, и я уверен, что скоро станут так же привычны, как и карты для физических лиц. Их использование существенно упрощает такие регулярные операции, как оплата товаров и услуг в интернете и торговых сетях, зачисление денежных средств на счет и их получение, оплата представительских расходов, совершение переводов с карты на карту. Все это экономит главный ресурс современного предпринимателя - время», - комментирует директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Сергей МОСКАЛЕНКО.
Интерес у дальневосточных предпринимателей к бизнес-картам растет. По данным Дальневосточного Сбербанка, на конец июля 2020 года их владельцами являются около 70 тысяч бизнесменов, главным образом это жители Приморского и Хабаровского краев. Что определяется и динамикой развития малого и среднего бизнеса в этих регионах.
Лариса ЛАРИНА.
Loading...
Новости раздела
- Бизнес-карта ускорит платежи
- Сбербанк в новом формате
- Денежные переводы без комиссии становятся доступнее дальневосточникам
- Банк и Клиент: вместе в одной лодке
- Банки: рост на фоне падения
- Николай ДОЛГУШЕВ, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": Мы последовательно наращиваем свою долю на рынке
- На Дальнем Востоке за год выявлено больше сотни "чёрных" кредиторов
- Вклады дальневосточников с начала года выросли
- Банк "Восточный" понизил ставки по вкладам в долларах
- АТБ оставляет убытки в прошлом
Наши партнеры
Loading...RedTram
26 Июня 2020, 11:15Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
26 Июня 2020, 10:30Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
26 Июня 2020, 09:30Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.