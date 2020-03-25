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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 05 Июля, 03:31 |
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Банк и Клиент: вместе в одной лодке
В условиях режима самоизоляции и карантинных мер часть предприятий Дальнего Востока приостановила или полностью остановила свою деятельность. Многие клиенты банков столкнулись с потерей работы или со значительным снижением дохода. В это непростое время с помощью мер поддержки, которые были реализованы со стороны правительства РФ, банковскому сектору в целом удалось смягчить ситуацию как для своих клиентов, так и для самих себя.
Добавили программ
На сегодняшний день все меры поддержки, иници- ированные правительством, в полной мере реализует банк «Открытие».
«Что касается малого и среднего бизнеса, помимо всех госпрограмм, которые действуют сегодня в банке, я бы выделил три основные, наиболее активно используемые клиентами, - рассказывает управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУ-ШЕВ. - В первую очередь, это «кредитные каникулы». Банк одним из первых, уже с 25 марта, начал рассматривать обращения предпринимателей в рамках антикризисных мер поддержки. Мы предлагаем клиентам отсрочку кредитных платежей по основному долгу и процентам по кредиту на 6 месяцев без проведения финансового анализа деятельности компании. Согласно информации ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. «ДК»), на кредитные каникулы могут рассчитывать порядка 30% клиентов. Ажиотажным спрос по продукту «кредитные каникулы» назвать нельзя, клиенты подают заявки в зависимости от сложности ситуации.
Вторая программа - предоставление кредита на выплату заработной платы сотрудникам под 0% на первые 6 месяцев и 1,5% на последующие полгода. Она рассчитана на представителей бизнеса из списка наиболее пострадавших отраслей. Банк «Открытие» подписал соглашение с государственной Корпорацией развития ВЭБ.РФ об участии в этой программе. На сегодняшний день 14 компаний по Хабаровскому краю в банке получили кредиты под 0%. При этом процентная ставка по новым кредитам, не относящимся к мерам господдержки, осталась на прежнем, докризисном уровне.
И третья программа запускается с середины июня, это кредит с субсидированием процентной ставки под 2% годовых. Особенность ее в том, что кредит при определенных условиях (основное - сохранение 90% и более численности персонала) может быть списан в полном объеме.
Также банк «Открытие» предложил клиентам программу по упрощенной реструктуризации долгов, которая включает в себя отсрочку по погашению основного долга на срок до 12 месяцев, перевод задолженности по кредитной линии или овердрафту в график погашения с отсрочкой по погашению основного долга, причем не только для компаний из утвержденного Правительством РФ списка наиболее пострадавших отраслей.
О присоединении к новой госпрограмме кредитования под 2% недавно сообщил и Сбербанк. Рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий ПОПОВ:
- По этой программе в Сбербанк поступило более 10 тысяч заявок, которые уже рассматриваются нашими внутренними службами. С 1 июня мы начали выдавать первые кредиты по этой программе. По собственной расширенной программе кредитных каникул для бизнеса количество заявок на реструктуризацию превысило 93 тысячи, из них 91 тысяча - от компаний малого и микробизнеса. Высокий спрос на реструктуризацию мы фиксируем в ритейле, перевозках, общепите, отрасли бытовых услуг населению. Заявки на реструктуризацию подали 50% наших клиентов из числа компаний непродовольственного ритейла и примерно треть компаний туристического, спортивного бизнеса, отраслей досуга и образования. Мы одобрили почти 64 тысячи заявок, уже реструктурировали более 56 тысяч договоров. По госпрограмме кредитования под 0% на зарплату мы получили заявок на 55 млрд рублей, из них одобрено на сумму около 31 млрд рублей, выдано кредитов - на сумму более 23 млрд рублей. Наибольший объем финансирования получили компании сферы непродовольственного ритейла, общественного питания, авиа- и автоперевозок.
Комиссии подождут
Ряд мер принят относительно сервиса эквайринга, который в условиях пандемии становится особенно актуален. Так, банк «Открытие» отменил плату за сервисное обслуживание терми-налов эквайринга и онлайн-касс, чтобы поддержать предпринимателей и обеспечить их покупателям возможность по-прежнему совершать оплату безопасным бесконтактным способом.
- Банк «Открытие» отменил комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат зара-ботной платы для клиентов из всех сегментов бизнеса, плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО). К этому можно добавить отмену комиссий за эквайринговый терминал для действующих клиентов и снижение ставки до 1% за эквайринг для новых клиентов, - говорит Николай Долгушев.
Сбербанк также снизил ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет. По словам Анатолия Попова, льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. руб., одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года.
У граждан своя история
- Основная мера поддержки, которой пользуются физические лица, - это «кредитные каникулы» сроком на 6 месяцев, - поясняет Николай Долгушев. - Для получения данной услуги клиенту необходимо предоставить официальную информацию о снижении дохода минимум на 30% или длительный больничный, не обязательно связанный с коронавирусной инфекцией. На данный момент отсрочку по кредитным платежам в Хабаровском крае получили 82 наших клиента. В дальнейшем мы планируем запустить программу предоставления «кредитных каникул», которая будет действовать независимо от карантина.
Кроме того, в банке «Открытие» был изменен целый ряд базовых нормативных документов, которые позволяют сотрудникам кредитно-финансовой организации оперативно принимать кредитные решения и выдавать кредиты в режиме онлайн. «При этом, естественно, мы скорректировали подход к оценке клиентов, к риск-менеджменту и закрыли ряд наиболее рискованных продуктов. То есть, по сути, апрель-май позволили нам внедрить целый ряд новых сервисов, приблизив их, как мы и хотели, к возможностям людей, в большинстве своем вынужденных находиться дома», - добавляет управляющий Дальневосточным филиалом банка.
По сообщению Николая Долгушева, в марте-апреле 2020 года банк «Открытие» перевел на удаленный режим работы около 14 тысяч сотрудников. Была создана специальная служба технической поддержки, действовала «горячая линия», поскольку в процессе подключения было очень много вопросов, шел процесс сбора заявок, их верификации, выверки.
«В связи с режимом по сдерживанию распространения коронавируса, в апреле работали де-журные отделения банка. К концу апреля, из-за увеличения потока клиентов и востребованности банковских услуг, работали 90% отделений банка «Открытие». В целом по банку на сегодняшний день открыто большинство отделений. Офисы банка работают с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. На данный момент все банковские сервисы доступны в полном объеме.
Важно, что более 90% всех банковских сервисов и услуг банка «Открытие» доступны в кругло-суточном режиме через удаленные каналы (интернет- и мобильный банк, контакт-центр). За время изоляции внедрен и развернут целый ряд принципиально новых сервисов, и расширены имеющиеся: «Карта на дом», «Зарплатная карта на дом», «Кредит наличными на дом».
Удаленно, без визита в офис, открываются расчетные счета предприятиям малого и микро-бизнеса. Отдельная услуга, которая планируется к запуску, - подключение клиента к РКО без визита в офис, - прокомментировал Николай Долгушев.
В пресс-службе банка «Хоум Кредит» рассказали, что каждое обращение клиентов рассматривается в индивидуальном порядке, и в случае наличия объективных причин, подтвержденных необходимыми документами, банк предпринимает все необходимые меры для снижения нагрузки на семейные бюджеты своих клиентов.
«Если человеку по каким-либо причинам не подходят параметры «кредитных каникул», гарантированных законом, мы готовы изменить параметры графика платежей в соответствии с каждым конкретным случаем индивидуально. Также мы предоставляем возможность один раз перенести дату ближайшего ежемесячного платежа по кредитным продуктам банка, включая нецелевой кредит наличными и кредитные карты», - пояснили в пресс-службе банка.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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