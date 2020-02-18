Николай ДОЛГУШЕВ, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": Мы последовательно наращиваем свою долю на рынке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 30 Марта, 19:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 77.73 р.
1 EUR 85.74 р.
100 JPY 71.4 р.
10 CNY 10.96 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
30.03 |
В Приморье начали подкармливать юридически не существующего в фауне России вида — водяного оленя
30.03 |
Аисты переживают первую волну пожаров в Приамурье
30.03 |
Город на старте
30.03 |
XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
28.03 |
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
30 Марта 2020, 09:30 | Финансы

Николай ДОЛГУШЕВ, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": Мы последовательно наращиваем свою долю на рынке

Банк "Открытие" по итогам 2019 года показал рекордные темпы роста по многим показателям и перевыполнил амбициозные планы. Обновленный банк и дочерние компании группы "Открытие" в совокупности заработали за год 48 млрд рублей чистой прибыли

О том, какими темпами развивался бизнес банка на восточном направлении, рассказал управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУШЕВ.

- Николай, в начале прошлого года и ваши коллеги из центрального офиса, и вы лично говорили о том, что пришло время для прорывных действий, что для этого сформированы все необходимые условия. Все удалось?

- Даже сверх того, что планировали. Опытная команда, конкурентные продукты, правильный маркетинг позволяют расти быстрее рынка, и именно так сформулирована стратегическая задача банка «Открытие» на ближайшие годы. Мы наращиваем свою долю практически во всех сегментах финансового рынка и по ряду показателей смогли войти в пул крупнейших банков. Так, в 1,7 раза выросли активы, достигнув 2,3 трлн рублей. После объединения с БИНбанком наша общая команда за 2019 год, в рекордные для банковской индустрии сроки, смогла интегрировать технологические платформы и предложить лучшие продукты, позволившие нарастить объем бизнеса в корпоративном и розничном кредитовании, существенно увеличить портфель кредитов для малого и среднего бизнеса. Если мы сохраним динамику выдачи ипотечных кредитов на уровне прошлого года, то банк «Открытие» войдет в тройку лидеров среди российских банков в этом сегменте.

- Наверное, легко говорить «мы», имея в виду большой банк, основной бизнес которого все-таки в центральной части России, где более масштабный рынок и существенный спрос на банковские продукты…

- По многим показателям команда Дальневосточного филиала сработала даже лучше, чем банк в целом. Дело ведь не только в объемах, эффективность определяется темпами роста бизнеса. Мы смогли нарастить корпоративный кредитный портфель до 9 млрд рублей, а начинали год с 1 млрд. Помимо кредитования правительства Хабаровского края, предоставили финансирование на реализацию крупного золотодобывающего проекта, нескольких масштабных проектов в торговой отрасли.

Существенно вырос портфель малого и среднего бизнеса - на сегодня он более 1,7 млрд рублей. В течение года мы отчасти были маркетмейкером в этом сегменте, наши условия для МСБ были одними из лучших на рынке. Конкуренция очень высокая и, чтобы в ней побеждать, нужен индивидуальный подход к каждой компании или предпринимателю. Мы шли по этому пути, смотрели на рынок и давали уникальные условия наиболее качественным клиентам. Банк участвует в программах господдержки МСБ. Хорошие темпы набрала программа Мин- экономразвития, которая позволяет предоставлять ставку 8% и ниже. Мы предлагали еще более дешевое финансирование. Плюс, на Дальнем Востоке по этой программе можно было кредитовать и торговые компании, что тоже помогло нам прирасти в сегменте МСБ в полтора раза. Мы подготовили значительный объем новых сделок, которые состоятся уже в этом году.

В Хабаровском крае у банка «Открытие» с опережением рынка рос розничный портфель - на 81% за год. Нашей «фишкой» стал потребительский кредит со сниженной процентной ставкой в течение первого года и приближенной к рыночной - со второго года. Благодаря уникальным условиям в полтора раза увеличился объем ипотечных кредитов.

Большим спросом пользовались карточные продукты, в частности, дебетовая/кредитная «Оpencard», которая многими аналитическими агентствами признана лучшей на рынке. Она позволяет без комиссий снимать наличные в банкомате любого банка страны, осуществлять бесплатные переводы с карты на карту, получать кэшбэк. Ее привлекательность позволила нам значительно увеличить количество зарплатных проектов, благо, «зарплатное рабство» отменено, и работник сам может выбирать банк.

В этом году банк «Открытие» продолжит укреплять позиции в дальневосточных регионах. Все планы по развитию сети мы реализовали и сегодня присутствуем практически во всех субъектах ДФО. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2020 год.

Теги: банк  Открытие 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика