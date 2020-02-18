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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Марта, 19:34 |
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Николай ДОЛГУШЕВ, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": Мы последовательно наращиваем свою долю на рынке
О том, какими темпами развивался бизнес банка на восточном направлении, рассказал управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУШЕВ.
- Николай, в начале прошлого года и ваши коллеги из центрального офиса, и вы лично говорили о том, что пришло время для прорывных действий, что для этого сформированы все необходимые условия. Все удалось?
- Даже сверх того, что планировали. Опытная команда, конкурентные продукты, правильный маркетинг позволяют расти быстрее рынка, и именно так сформулирована стратегическая задача банка «Открытие» на ближайшие годы. Мы наращиваем свою долю практически во всех сегментах финансового рынка и по ряду показателей смогли войти в пул крупнейших банков. Так, в 1,7 раза выросли активы, достигнув 2,3 трлн рублей. После объединения с БИНбанком наша общая команда за 2019 год, в рекордные для банковской индустрии сроки, смогла интегрировать технологические платформы и предложить лучшие продукты, позволившие нарастить объем бизнеса в корпоративном и розничном кредитовании, существенно увеличить портфель кредитов для малого и среднего бизнеса. Если мы сохраним динамику выдачи ипотечных кредитов на уровне прошлого года, то банк «Открытие» войдет в тройку лидеров среди российских банков в этом сегменте.
- Наверное, легко говорить «мы», имея в виду большой банк, основной бизнес которого все-таки в центральной части России, где более масштабный рынок и существенный спрос на банковские продукты…
- По многим показателям команда Дальневосточного филиала сработала даже лучше, чем банк в целом. Дело ведь не только в объемах, эффективность определяется темпами роста бизнеса. Мы смогли нарастить корпоративный кредитный портфель до 9 млрд рублей, а начинали год с 1 млрд. Помимо кредитования правительства Хабаровского края, предоставили финансирование на реализацию крупного золотодобывающего проекта, нескольких масштабных проектов в торговой отрасли.
Существенно вырос портфель малого и среднего бизнеса - на сегодня он более 1,7 млрд рублей. В течение года мы отчасти были маркетмейкером в этом сегменте, наши условия для МСБ были одними из лучших на рынке. Конкуренция очень высокая и, чтобы в ней побеждать, нужен индивидуальный подход к каждой компании или предпринимателю. Мы шли по этому пути, смотрели на рынок и давали уникальные условия наиболее качественным клиентам. Банк участвует в программах господдержки МСБ. Хорошие темпы набрала программа Мин- экономразвития, которая позволяет предоставлять ставку 8% и ниже. Мы предлагали еще более дешевое финансирование. Плюс, на Дальнем Востоке по этой программе можно было кредитовать и торговые компании, что тоже помогло нам прирасти в сегменте МСБ в полтора раза. Мы подготовили значительный объем новых сделок, которые состоятся уже в этом году.
В Хабаровском крае у банка «Открытие» с опережением рынка рос розничный портфель - на 81% за год. Нашей «фишкой» стал потребительский кредит со сниженной процентной ставкой в течение первого года и приближенной к рыночной - со второго года. Благодаря уникальным условиям в полтора раза увеличился объем ипотечных кредитов.
Большим спросом пользовались карточные продукты, в частности, дебетовая/кредитная «Оpencard», которая многими аналитическими агентствами признана лучшей на рынке. Она позволяет без комиссий снимать наличные в банкомате любого банка страны, осуществлять бесплатные переводы с карты на карту, получать кэшбэк. Ее привлекательность позволила нам значительно увеличить количество зарплатных проектов, благо, «зарплатное рабство» отменено, и работник сам может выбирать банк.
В этом году банк «Открытие» продолжит укреплять позиции в дальневосточных регионах. Все планы по развитию сети мы реализовали и сегодня присутствуем практически во всех субъектах ДФО.
Лариса ЛАРИНА.
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