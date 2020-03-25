|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 05 Июля, 03:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Денежные переводы без комиссии становятся доступнее дальневосточникам
«Системно-значимые банки - это кредитные организации, отвечающие специальным требованиям регулятора по размеру активов, объему привлеченных во вклады средств граждан, международной активности и так далее. Сегодня таких банков в России 11, и их клиентами являются многие жители Приморья. Но к Системе активно подключаются и менее крупные банки, список которых постоянно растет», - отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий ПРОКОФЬЕВ.
Напомним, Система быстрых платежей позволяет гражданам переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если счета открыты в разных банках, оплачивать покупки, платежи ЖКХ и совершать другие виды переводов. Единственным условием является участие банка отправителя и банка адресата платежа в СБП.
Главные преимущества сервиса - скорость операций и возможность их проведения в любой момент, независимо от времени суток, праздничных или выходных дней. Кроме того, система позволяет снизить расходы потребителей на услуги переводов. С 1 мая 2020 года клиенты банков-участников СБП могут переводить друг другу до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно. Если общая сумма переводов превысит эту сумму, за операцию может взиматься комиссия, но не более 0,5% от суммы перевода и не выше 1,5 тыс. рублей.
Евгений СИДОРОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.
- Сбербанк в новом формате
- Денежные переводы без комиссии становятся доступнее дальневосточникам
- Банк и Клиент: вместе в одной лодке
- Банки: рост на фоне падения
- Николай ДОЛГУШЕВ, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": Мы последовательно наращиваем свою долю на рынке
- На Дальнем Востоке за год выявлено больше сотни "чёрных" кредиторов
- Вклады дальневосточников с начала года выросли
- Банк "Восточный" понизил ставки по вкладам в долларах
- АТБ оставляет убытки в прошлом
- У Дальнего Востока нет ни времени, ни денег на реформу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.