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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банки: рост на фоне падения
«Темпы роста основных банковских рынков замедлились до однозначных величин в диапазоне 3-5%, что ведет к заметному усилению конкуренции и снижению привлекательности банковского бизнеса», - говорится в отчете. Анализ больших данных свидетельствует, что у банковской системы остается все меньше привлекательных и растущих сегментов бизнеса.
«Дальневосточный капитал» традиционно подводит итоги банковского года. Результат и тенденции банковской деятельности - во многом отражение состояния дел в экономике в целом. Насколько дальневосточный регион вписывается в общероссийские тренды? Какие перемены в работе банков были особенно заметными и заложили основу для работы финансовых учреждений уже в этом году? Об этом мы поговорили с экспертами - представителями банковского сообщества региона. Статистику для обзора предоставили специалисты Дальневосточного главного управления Банка России.
Количество, переходящее в качество
В начале прошлого года банковский рынок Дальнего Востока покинул некогда крупный и успешный региональный игрок - была отозвана лицензия у «Камчаткомагропромбанка». Причиной карательной меры Центробанка стало то, что более 70% его кредитов были признаны сомнительными и проблемными. Активы банка постоянно снижались, акционеры вели его прямым путем к банкротству.
«В деятельности ПАО «Камчаткомагропромбанк» прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», - сообщал пресс-релиз Банка России. В марте ПАО «Камчаткомагропромбанк» был ликвидирован по суду.
Эксперты говорят, что в целом в прошлом году дефолтность банков в России была минимальной за последние пять лет. Лицензии отзывали реже, в основном процесс очищения рынка завершился. «В 2019 году «всего» у 6% банков были отозваны лицензии, либо они были санированы с участием ЦБ. Это самый низкий показатель за 5 лет: в 2014-2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом», - сообщается в отчете «СберДанных».
При этом аналитики считают, что расслабляться не стоит. По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд. Банк России вводил целый ряд ограничений по потребительскому и валютному кредитованию, ипотеке. Есть планы новых ограничений. Перед банковским рынком стоят и чисто экономические вызовы: медленный рост производства в стране, снижение покупательского спроса населения - все это напрямую задевает клиентов, представляющих частный бизнес. Горячие точки еще есть. Поэтому говорить о том, что банки ждет спокойная жизнь, не приходится, и именно небольшим, региональным банкам в новых реалиях работать будет все сложнее.
По данным Банка России, «на 01.01.2020 в ДФО зарегистрированы 15 кредитных организаций, из которых 12 имели прибыль, три - убыток. Совокупная прибыль дальневосточных банков составила 9,6 млрд руб. Основной объем прибыли получен кредитными организациями Приморского края (4,8 млрд рублей) и Амурской области (4,7 млрд рублей), их доля составила 50% и 49% соответственно. Три банка из Приморья и Сахалинской области имели убыток, который суммарно составил 139,9 млн рублей» (Таблица №1).
Приморье и Амурская область не случайно сгенерировали 99% всей прибыли региональных банков. Из 11 регионов ДФО в шести своих финансовых учреждений уже не осталось. Их нет в промышленном Хабаровском крае, «золотом цехе» страны - Магаданской области. Больше всего (восемь) банков зарегистрировано в Приморском крае, три из них занимают прочные позиции в первой половине рейтингов российских банков. Два самых крупных банка, ставших федеральными, имеют прописку в Амурской области, три небольших кредитных учреждения зарегистрированы в Сахалинской области, по одному - в Якутии и на Камчатке.
По существу, погоду на рынке традиционно делают крупные федеральные банки. В ДФО, по данным ГУ ЦБ, подразделения имеют 63 кредитных организации. Их список не очень меняется год от года, а доминирующие позиции во всех сегментах рынка занимает Сбербанк.
Две дальневосточные «звезды»
Говоря о дальневосточных игроках, следует остановиться на двух самых активных ньюсмейкерах банковского рынка, зарегистрированных в Амурской области. Центральный банк России вновь запустил процедуру продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка (99,99% акций принадлежит Банку России), который прошел санацию и еще в начале 2019 года готов был перейти к частным акционерам. Однако, в марте прошлого года аукцион был признан несостоявшимся, поскольку участники, допущенные к торгам, на них не вышли. Как сообщали СМИ, тогда интерес проявляли Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, в руководстве банка говорили и о запросе со стороны китайских коллег.
Напомним, в прошлом году аукцион проходил по голландской схеме: от начальной цены лота в размере 9,87 млрд руб. каждые полчаса отнималось 1,285 млрд руб. Но и когда цена опустилась до минимальных 6 млрд руб., покупателей на АТБ не нашлось.
Примерно эту же сумму - чуть больше 6 млрд рублей - Банк России намерен выручить от продажи акций со второй попытки. На сайте регулятора появилась информация о том, что с 1 по 15 апреля 2020 года будут приниматься обращения заинтересованных лиц. «По результатам рассмотрения указанных сообщений Банком России будет принято решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, о чем будет объявлено дополнительно», - говорится в сообщении.
В недавнем интервью РБК председатель совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), под управлением которого проходила санация АТБ, Василий ПОЗДЫШЕВ говорил, что Банк России определит наиболее оптимальный способ продажи акций банка: это будут торги в форме аукциона или конкурс либо продажа одному лицу без проведения торгов. Сообщалось также, что в конце прошлого года интерес к банку проявлял контролирующий с партнерами банк «Восточный» Артем АВЕТИСЯН.
АТБ опубликовал на своем сайте вполне оптимистичные предварительные итоги прошлого года. Как сообщается, «(без учета событий после отчетной даты и налогообложения) финансовый результат банка составил 5 481 млн рублей прибыли, что обеспечило рентабельность капитала (ROE) на уровне 39,7%, рентабельность активов (ROA) - 6,1%, что выше средних показателей по отрасли». На 31, 4 % за год выросли собственные средства банка и составили на начало года 13 411 млн рублей. Более чем на 16% приросли активы банка, главным образом за счет увеличения кредитного портфеля розничным и корпоративным клиентам.
Все это делает АТБ привлекательнее для покупателей, а если еще ЦБ снизит цену, говорят эксперты, то шансов определить его в «хорошие руки» у ЦБ прибавляется.
Совсем другие перспективы могут ожидать самый крупный банк с дальневосточной пропиской - «Восточный». Корпоративный конфликт, который не утихает в этом финансовом учреждении, уже нанес серьезный урон и самому банку, и, самое, пожалуй, неприятное - в целом инвестиционному климату в России. Напомним, по иску миноритарного акционера банка Шерзода ЮСУПОВА в феврале прошлого года был арестован основатель инвестиционной компании Baring Vostok - Майкл Калви (на тот момент мажоритарный акционер банка), по обвинению в существенном завышении стоимости ценных бумаг International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), которыми принадлежавшее ему «Первое коллекторское бюро» рассчиталось с банком «Восточный» за кредиты (3 млрд рублей против 600 тыс. - по оценке, содержащейся в материалах дела).
После ареста крупнейшего иностранного инвестора Калви и нескольких его коллег по Baring Vostok эксперты заговорили о нанесении непоправимого вреда инвестиционной привлекательности России. «Чрезвычайной» назвал ситуацию глава Счетной палаты РФ Алексей КУДРИН, заявив буквально следующее: «Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики».
Напомним, что этим событиям предшествовал конфликт между двумя акционерами банка - Baring Vostok и «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна за контроль в банке «Восточном». У Артема Аветисяна было право на выкуп у Baring Vostok 10% банка «Восточный». Baring отказывался реализовывать этот колл-опцион, ссылаясь на то, что перед слиянием «Юниаструм Банка» Аветисяна и «Восточного» (произошло в 2017 года - прим. «ДК») из первого банка выводились активы. В конечном счете, по решению Амурского арбитражного суда, принятому в мае прошлого года, Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») должен был исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн холдингс» (владеет 32% акций банка). Baring Vostok таким образом утратил контроль над «Восточным».
Майкл Калви переведен под домашний арест, а суды вокруг банка «Восточный» продолжаются, перешагнув границы страны. С юридическими проблемами дальневосточного банка разбирается уже Лондонский суд.
Тем временем «Восточный» настойчиво ищет возможности закрыть образовавшиеся «прорехи». Финансовые проблемы банка начались из-за ухудшения качества кредитного портфеля, что потребовало создать дополнительных резервов по требованию ЦБ. Банк получил несколько предписаний от регулятора, его капитал опускался до критической отметки.
Решить проблему акционеры могли и планировали через докапитализацию банка на 5 млрд рублей. Однако сделать этого пока так и не удалось, 27 декабря 2019 года Банк России признал дополнительный выпуск акций банка «Восточный» на 5 млрд рублей несостоявшимся в связи с «неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска». Об этом сообщается в материалах банка, опубликованных на официальном сайте раскрытия информации.
По расчетам аналитического агентства Frank RG, сделанных на основе данных отчетности банка по форме 101 на 1 января 2020 г., в 2019 г. «банк «Восточный» испытал заметный отток клиентских пассивов, как в корпоративном сегменте, так и по срочным депозитам граждан.
Кредитный калькулятор: корпоративный сектор
2019 год для банковского сектора на Дальнем Востоке в относительных показателях был более успешным, чем в России в целом. Так, по данным Дальневосточного главного управления Банка России, корпоративный портфель кредитных организаций в ДФО рос с темпами, опережающими общероссийский уровень - 26,4% против 2,6% соответственно. Наибольший вклад в данный результат внесли Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия). В этих регионах зарегистрировано наибольшее количество хозяйствующих субъектов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что в значительной степени объясняет их лидерские позиции (Таблица №2).
Именно крупные предприятия делали погоду на кредитном рынке, обеспечив три четверти роста совокупного корпоративного портфеля - 79%, на малый бизнес пришлось 21% задолженности. По данным Банка России, наибольший темп прироста задолженности крупного бизнеса наблюдался в Забайкальском крае (86,7%), Камчатском крае (44,3%) и Амурской области (40,62%). Аномальный рост задолженности крупного бизнеса в Еврейской автономной области (3 000,9%) вызван разовыми сделками кредитования предприятий в отрасли добычи полезных ископаемых.
Данные Банка России позволяют выделить и отрасли - лидеры по объему банковского заимствования - более четверти в структуре корпоративного кредитного портфеля принадлежит недропользователям. В прошлом году они одолжили у банков, работающих на Дальнем Востоке, на 9,2% больше, а основной вклад здесь - Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. 16,2% заняли обрабатывающие производства (соответственно, наибольший вклад внесли предприятия Хабаровского и Приморского краев). Хороший прирост показали оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорта - на 14,1%. Доля предприятий этой сферы в совокупном кредитном портфеле составила 13%, основной вес в этой цифре, опять же, - за Приморским и Хабаровским краями (Диаграмма №1).
Еще более высокими темпами росло кредитование малого бизнеса - 34,5% (в России в целом - 12,4%) за год. Эта динамика была обеспечена преимущественно кредитованием в Приморском крае (63,9%), которое дало половину прироста задолженности в сегменте МСП, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России. Помимо Приморья, наибольший темп прироста задолженности в этом секторе наблюдался в Сахалинской области (55,4%) и Еврейской автономной области (41,6%), отрицательную динамику показали Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Чукотский АО.
- В прошлом году кредитование малого бизнеса было одним из драйверов роста, - комментирует Юрий ШЕЙКО, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в г. Хабаровске. - Колоссальный рост показали онлайн-кредиты. Благодаря развитию технологий, скорринговых систем и открытым данным, банки могут заранее делать предодобренные решения по кредитам, а бизнес тем самым - получать заемные средства с минимум документов и без потери времени.
На Дальнем Востоке мы очень хорошо научились работать с госпрограммами. В Хабаровском крае более 30% кредитного портфеля МСБ профинансировано с использованием госпрограмм, что позволило снизить ставку для предпринимателей.
- В конце декабря 2019 года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. При этом мы продолжаем активно работать и с рыночными клиентами. По результатам прошлого года на Дальнем Востоке мы наблюдали активный рост клиентских портфелей ПСБ во всех сегментах бизнеса. Валюта баланса филиала за 2019 год выросла в 3,5 раза. Наличие в портфеле разноплановых рыночных клиентов - это и диверсификация доходной составляющей банка, и постоянное повышение компетенций сотрудников, - рассказывает, управляющий Дальневосточным филиалом ПСБ Наталья ПЛАТОНОВА.
«При всей позитивной динамике кредитных портфелей эксперты отмечают, что безмятежной погоды в этом сегменте не ожидается. И, в частности, это касается регионального малого и среднего бизнеса. Бизнес не растет, национальные проекты не дали роста, который ожидался.
В качестве примера можно посмотреть на ритейл: практически по всем направлениям идет снижение объема продаж, падает средний чек и снижается рентабельность. Это заставляет предпринимателей снижать издержки, оптимизировать персонал, более взвешенно подходить к инвестиционным проектам по развитию своего бизнеса», - говорит Юрий Шейко.
«Целый ряд крупных собственников бизнеса задумывается о своих вложениях и часто находит объекты инвестирования за пределами нашего региона, а зачастую и сами переезжают. Малый и средний бизнес избирает консервативную политику развития, нацеленную на сохранение текущей инфраструктуры и оптимизацию расходов на ее содержание. Это не может не обострять конкуренцию на рынке за первоклассных клиентов, - делится тревогой Наталья Платонова.
Однако управляющая Дальневосточным филиалом ПСБ указывает на положительную сторону обостряющейся конкуренции: «В конечном счете, сложившаяся ситуация приводит к формированию банками оптимальных ценовых предложений для клиентов. Банки пересмотрели свою политику и сейчас стремятся работать с клиентами не по отдельным продуктам, а предлагать комплексное решение вопроса, реализуя сразу пакет банковских продуктов. Что, в целом, повышает как саму доходность, так и диверсифицирует возможные расходы, связанные с рискованными продуктами.
«Банки стали более лояльны к клиентам. Снижение тарифов на обслуживание - это устойчивый тренд. Многие готовы на начальном этапе предлагать бесплатное обслуживание, добавляя к этому большое количество различных полезных сервисов и скидок», - говорит Юрий Шейко.
Потребительское кредитование
До последнего времени наиболее прибыльным и растущим сегментом банковского рынка оставалось потребительское кредитование, ставшее основным драйвером для экономического роста. Однако, эксперты обращают внимание на существенное замедление и здесь. «Потребительское кредитование оказалось в фокусе внимания регуляторов и СМИ в контексте обсуждения возможного «пузыря» на рынке», - говорится в отчете «СберДанных». Однако катастрофических событий на рынке эксперты не ожидают. «Россия, похоже, близка к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска «взрыва пузыря» на рынке. Мягкая посадка - наиболее вероятный сценарий, особенно учитывая низкие риски безработицы ввиду демографической ситуации».
С 1 октября прошлого года при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. банки должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного заемщика - отношение расходов по кредитам к общим доходам - и учитывать его при резервировании активов. Эти меры Банк России ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами.
Как следует из статистики Банка России, кредитование населения в 2019 году показало очень хорошие темпы роста - 18,5%, но относительно рекордного 2018 года на этом рынке произошло ощутимое охлаждение (в 2018 году темпы роста составляли 22,4%).
По данным Дальневосточного ГУ Банка России, дальневосточники в секторе потребительского кредитования вписались в общероссийские показатели темпов роста - 18%. Объем кредитов, оформленных дальневосточниками в 2019 году, составил 821 млрд рублей. Задолженность жителей региона перед банками на 01.01.2020 достигла 1,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 164,8 млрд руб. Доля просроченной задолженности за год снизилась с 5% до 4,2%. При этом динамика объемов потребительского кредитования была неоднородной (Диаграмма №2).
«2019 год был отмечен существенным ростом потребительского кредитования в целом против того, что инфляция сокращается, а реально доходы населения не растут. Увеличение объемов кредитной нагрузки может привести к росту доли просроченных и невозвратных кредитов. Если начинается такая диспропорция, то через какое-то время, если не принять меры, жди беды. Инерция такого тренда догоняет через год - полтора. Поэтому регулятор начал вводить меры, банки обязали снизить уровень допустимой нагрузки. В четвертом квартале процент одобренных кредитов стал меньше. Я думаю, в 2020 году этот тренд сохранится», - высказывает свое мнение Юрий Шейко.
«Некоторое замедление потребительского кредитования, вызванное ограничениями Банка России, и, по существу, насыщением рынка, будет заметным и в этом году, - говорит управляющий хабаровским филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУШЕВ. - При этом мы рассчитываем на рост корпоративного кредитования. В 2019 году были очень низкие темпы роста в экономике в целом, он был таким «заторможенным». Думаю, что предприятия адаптируются под новые налоговые реальности, связанные с ростом в прошлом году НДС. Начнут активнее реализовываться национальные проекты».
Говоря о розничных клиентах, Наталья Платонова указывает на то, что на статистику потребительского кредитования влияют и программы рефинансирования, которые есть во многих банках. «Сейчас идет борьба за платежеспособного, активного клиента, которому можно предложить весь спектр банковских продуктов. В банках работают программы по рефинансированию кредитов, что в целом позитивно сказывается на самих клиентах, которые могут не только снизить ежемесячную кредитную нагрузку, но и сократить количество кредитов».
Ограничительные меры Банка России уже привели к существенному снижению выдачи кредитных карт банками в первые месяцы этого года, что может заметно сказаться на потребительском спросе граждан. Именно карты (те же самые необеспеченные потребительские кредиты) в последнее время стали активно заменять роs-кредитование.
«Кредитная карта стала альтернативой потребительскому кредитованию. Ее преимущества перед кредитом: не надо ждать, когда одобрят кредит, заполнять договор, платить страховку. Кредитная карта дает свободу управления лимитом и распределения расходов», - объясняет тенденцию к увеличению использования кредитных карт Алла СОЛДАТОВА, директор по розничному бизнесу филиала «Хабаровский» АО «Альфа-Банк».
Ипотека и строительство
2019 год отмечен введением новых правил на строительных площадках страны. Долевое строительство уходит в прошлое; чтобы избегать в дальнейшем проблем с оплаченным, но не сданным жильем, Банк России ввел принцип проектного финансирования, который начал действовать с июля. Покупатель строящейся недвижимости теперь должен открывать в банке эскроу-счет, вносить на него средства, в том числе ипотечные, а финансировать застройщика на стадии строительства должен банк. И банк же ставит последнюю точку в завершении проекта - «раскрывает» счета покупателей после того, как подписаны все документы о сдаче объекта.
Надо отметить, что подобная практика существовала и раньше, но была единичной. Поэтому и статистика, предоставленная Дальневосточным ГУ Банка России, такая растущая. Сообщается, что «по итогам 2019 года на Дальнем Востоке был открыт 801 счет эскроу. За четыре месяца количество счетов, предназначенных для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось почти в семь раз. До 2,4 млрд рублей или в 28 раз увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, выросло с 14 до 31, а их сумма - с 4 млрд до 14,4 млрд рублей».
«Активней всего проектное финансирование долевого жилищного строительства развивается в Приморском крае. Здесь между банками и застройщиками на начало 2020 года было заключено 22 кредитных договора на 10,5 млрд рублей, - рассказала главный эксперт Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Ирина БАЯНОВА. - Помимо Приморья и Бурятии по новой схеме финансирования проекты реализуются в Хабаровском крае, Якутии, Амурской и Сахалинской областях».
На договоры участия в долевом строительстве в 2019 году пришлась пятая часть совокупного объема выдачи ипотечных жилищных кредитов - 39 млрд рублей. Почти весь год лидером по объему кредитования была Якутия, однако в декабре национальная республика уступила Приморскому краю, говорится в сообщении ДВГУ Банка России.
Ипотека в последние годы стала драйвером для строительного рынка. Однако прошлый год показал не самую лучшую статистику в этом сегменте: всего за 2019 год на Дальнем Востоке выдано 67,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 164,3 млрд рублей, что меньше аналогичных показателей 2018 года на 14% и 7% соответственно. И это при том, что средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам на Дальнем Востоке снижалась с мая и в декабре достигла минимального за всю историю наблюдений значения - 8,96%, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России.
За декабрь на Дальнем Востоке банки выдали почти 7 тыс. ипотечных кредитов более чем на 18 млрд рублей. Наибольший объем выдачи пришелся на Приморье и Хабаровский край - 4 млрд и 3,4 млрд рублей. В этих регионах также наблюдались и самые низкие в ДФО средневзвешенные процентные ставки по ипотеке - 8,82% и 8,86%.
«Это «охлаждение» рынка стало следствием роста ставок ипотечного кредитования в январе - апреле и отложенного спроса из-за начала реализации в конце 2019 года программы «Дальневосточная ипотека». В результате, в декабре были зафиксированы максимальные месячные значения как по объему кредитования, так и по количеству ипотечных кредитов за год. В дальнейшем реализация «Дальневосточной ипотеки» будет одним из факторов, оказывающих значительное положительное влияние на показатели роста ипотечного кредитования в ДФО», - отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон ГУЛЕВИЧ.
При этом общая задолженность дальневосточников по ИЖК с начала года увеличилась на 16% и к 1 января 2020 года составила 453 млрд рублей.
Сберегательные настроения
В прошлом году ставки по вкладам стабильно снижались и достигли исторического минимума. Тем не менее, объем вкладов населения рос - в России на 10,1%, и это больше показателя предыдущего года (6%).
По данным Дальневосточного ГУ Банка России, общий годовой прирост вкладов населения и депозитов предприятий ДФО составил почти 7% - на 120,3 млрд рублей. В общей сложности их объем оценивается в 1,9 трлн рублей. В этой цифре средства населения занимают 70%. С начала года, несмотря на снижение депозитных ставок, данный показатель вырос на 9% или 111 млрд рублей.
При этом, как отмечают в банках, особым трендом прошлого года стало повышение интереса граждан к открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
«Основной альтернативой депозитам являются инвестиционные продукты, которые уже сейчас могут приносить доход больше депозитов. Да, они сложнее вклада, но с помощью менеджеров в банке можно разобраться в них и найти оптимальный баланс между консервативными продуктами и продуктами с чуть большей долей риска», - комментирует Алла Солдатова, директор по розничному бизнесу филиала «Хабаровский» АО «Альфа-Банк».
Ее поддерживает коллега - управляющий Дальневосточным филиалом Банка «Открытие» Николай Долгушев: «В условиях низких процентных ставок по вкладам популярность инвестиционных продуктов будет только возрастать. Только в декабре прошлого года банк продал ИИС на 5,5 млрд рублей».
Это подтверждает и статистика Дальневосточного ГУ Банка России: по итогам декабря 2019 года жители ДФО открыли 93 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). За месяц их количество увеличилось на 11 тысяч, а за полгода - почти в два раза. Наиболее активны индивидуальные инвесторы в Приморском крае, жители которого открыли около 21 тыс. счетов по итогам декабря. Инвестиционную активность проявляют жители Хабаровского края и Республики Саха (Якутия). За месяц число ИИС в этих регионах увеличилось более чем на 10%, и по итогам декабря составило почти 18,1 тыс. и 11,4 тыс. счетов соответственно.
Как прокомментировали в Дальневосточном ГУ Банка России, «рост числа индивидуальных инвестиционных счетов в ДФО соответствует общероссийской тенденции. По данным Московской биржи, на конец декабря прошлого года в России было зарегистрировано более 1,6 млн ИИС, что почти в два раза больше июньских показателей».
Лариса ЛАРИНА.
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