|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 21 Августа, 18:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Безграничный расчет: банки укрепляют международное сотрудничество
Развитие международных экономических связей объективно отражается на динамике банковских показателей.
- Ни для кого не секрет, что продукты торгового финансирования позволяют удовлетворить ожидания клиентов в части приемлемого уровня стоимости финансирования - отметила Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». С учетом высокой конкуренции на рынке банковских услуг в регионе, данный фактор зачастую оказывается решающим при выборе партнера. По результатам первого полугодия 2013 года объем новых операций торгового финансирования Сбербанка России вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $5 млрд. Текущий портфель сделок торгового финансирования Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» составляет около $450 млн, в частности, объем новых сделок, совершенных в этом году, равен $325 млн.
В рамках реализации масштабного проекта группы ВТБ по развитию бизнеса торгового и экспортного финансирования с января по июль 2013 года банк совершил сделки на сумму около $2,8 млрд, увеличив портфель балансовых операций данного направления более чем в 3 раза. Стоит отметить, что на протяжении последних двух лет и на текущий момент ВТБ сопровождает около 40% внешнего оборота Хабаровского края.
Cреди клиентов филиала «НОМОС-РЕГИОБАНК» наблюдается рост интереса к расчетам в национальных валютах и к торговому финансированию импорта из КНР. Среди видов документарных операций активно используются международные гарантии, международное финансирование, инкассо, и особенно аккредитивные расчеты. В 2012 году количество аккредитивов выросло в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом, а в суммарном выражении - в 2 раза. За прошедший период 2013 года объем документарных операций в филиале «НОМОС-РЕГИОБАНК» составил более $12 млн по экспортным и импортным аккредитивам, сообщили «ДК» специалисты банка.
Широкий спектр расчетно-кредитных операций между экспортерами и импортерами выполняют сегодня и другие банки. Особой популярностью у клиентов пользуется конверсия валюты, хеджирование и использование аккредитивов.
Отраслевой подход и география
В первую очередь международные расчеты связаны со сферой торговли - импорт и экспорт широкого спектра товаров народного потребления занимает здесь лидирующее место. Распространен импорт специализированной техники и оборудования, медицинского диагностического оборудования, автомобилей и авто-запчастей. За последние пять лет заметно возросла доля импорта продукции машиностроения. При необходимости поставки дорогостоящего оборудования, по словам банкиров, клиенты зачастую используют аккредитивную форму расчетов для компенсации риска неплатежа или срыва поставки товара.
В целом, задача документарных операций заключается в том, чтобы обеспечить надежность выполнения сторонами договора взятых на себя обязательств, защитить от рисков неоплаты или непоставки. Сейчас такая защита стала актуальной не только для крупного, но и для среднего и малого бизнеса, нацелившегося на импортную продукцию. Так называемая «оплата против документов» является своеобразной защитой для предпринимателя, обеспечивает ему беспрерывные поставки, отсутствие простоя на таможне и ограждает от других подобных неприятностей, что делает этот механизм еще более ценным для представителей бизнеса, - пояснила Наталья ШТЕПА, начальник управления документарных операций филиала «НОМОС-РЕГИОБАНК».
Крупные корпоративные клиенты зачастую не нуждаются в услугах банка для привлечения иностранного фондирования, поскольку иностранные банки или непосредственные контрагенты способны принять риск на этих участников ВЭД, заметила вице-президент ВТБ 24 Наталия ФЕДОРОВА. По ее словам, услуга по структурированию и согласованию условий сделки торгового финансирования может быть более востребована представителями малого и среднего бизнеса.
«Многие предприниматели опасаются аккредитивных форм расчетов, полагая, что это сложная и дорогостоящая схема, в то время как за рубежом она является общепринятой и популярной. В сущности, затраты на аккредитивы вполне оправданы, а большую часть работы, связанную с оформлением документов, в «НОМОС-РЕГОИОБАНКе» для клиента выполняет банк», - говорит Наталья Штепа.
Стоит также отметить, что, помимо защитной функции, аккредитив позволяет привлечь финансирование на наиболее выгодных условиях. При этом крупные российские банки имеют возможность даже для представителей малого бизнеса привлекать ресурсы на условиях, которые недоступны для крупнейших корпоративных клиентов. Также есть возможность установления мультивалютного лимита для проведения операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов. Непокрытые аккредитивы позволяют не отвлекать собственные средства из оборота или привлекать заемные средства на момент открытия аккредитивов одновременно с возможностью получения отсрочки платежа от зарубежного банка. В рамках установленного лимита аккредитивы без финансирования могут быть открыты в срок до двух дней, а с финансированием - в срок, не превышающий недели, отмечает Марина Перебейнус.
Одновременно с развитием отраслевых направлений, в которых заняты клиентские предприятия, стремительно расширяется география межбанковского сотрудничества. Ведущие финансовые организации сохраняют и расширяют корреспондентскую сеть, удобную для региональных расчетов с Китаем и Японией, а также для стран Азии с Америкой. Традиционно одним из основных экономических партнеров России остается КНР. Впрочем, тенденция к постепенному замедлению темпов роста взаимной торговли наметилась со второй половины 2012 года и сохранилась в первом квартале 2013 года, когда объем российско-китайской торговли уменьшился на 3,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно информации, размещенной на сайте Министерства коммерции КНР, в первом квартале текущего года российские поставки в Китай уменьшились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В макрорегионе Китай все же остается для России главным торговым партнером, однако эксперты предсказывают возможное потепление в торговых отношениях с Японией. «Китайские банки в основном взаимодействуют с российскими в рамках обслуживания взаимной торговли. Но вот инвестировать в наш Дальний Восток китайцы не спешат, только в последнее время наметилось некоторое оживление и то только в сфере проектов по добыче сырья», - констатирует аналитик ИХ «ФИНАМ» Анатолий ВАКУЛЕНКО. По его словам, соседи активнее инвестируют в собственную экономику, поскольку долгосрочно юань имеет большой потенциал роста, и китайцы таким образом получают дополнительный доход.
- В свете этого Дальнему Востоку есть больше оснований рассчитывать на приток японских инвестиций, особенно на фоне того, что Россия и Япония сейчас активно продвигаются в направлении урегулирования спорных вопросов, а зависимость Японии от поставок энергоносителей будет расти. Кроме того, японцы в силу низких темпов роста своей экономики и существующих ограничений по входу с импортной продукцией на российский рынок в целом более благосклонно рассматривают возможности по переносу части производства в нашу страну, - заключил Анатолий Вакуленко.
Валютный комплимент
Подавляющее большинство расчетов между участниками ВЭД по-прежнему производится в долларах США, евро и японских йенах. Но в борьбе за валютные предпочтения международных партнеров в макрорегионе китайский юань упорно теснит американский доллар. Согласно планам правительства КНР, к 2015 году до 50% внешнеторговых операций республики будут осуществляться через юань. Расчеты в национальных валютах КНР уже сегодня активно практикует хабаровский филиал ВТБ, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России».
«В последние два года наблюдается устойчивый рост интереса клиентов филиала «НОМОС-РЕГИОБАНК» к расчетам в национальных валютах и к торговому финансированию импорта из КНР», - отмечает Наталья Штепа. После интеграции филиал сохранил всю сеть прямых корреспондентских отношений с Китаем и Японией в долларах США, японских иенах, китайских юанях и российских рублях, а также успешно использует обширную корреспондентскую сеть «НОМОС-БАНКа» (ОАО), включающую в себя порядка 100 зарубежных банков.
«Переход к расчетам в национальных валютах в условии высокой волатильности особо актуален для внешнеторговых организаций, сотрудничающих с КНР. Возможность открытия клиентами расчетных счетов в юанях и проведение расчетов в юанях через банк ВТБ (в т. ч. в форме документарного аккредитива) - услуга, представляемая ограниченным числом российских банков. ВТБ был первым российским банком, открывшим несколько лет назад первые импортные аккредитивы в юанях. Предоставление этой услуги клиентам позволяет сократить время расчетов и минимизировать расходы клиентов, в том числе на конверсию», - отмечает управляющий директор управления документарного бизнеса - вице-президент ОАО «Банк ВТБ» Виктория ГУЗЕВАТАЯ. Кроме того, в августе филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на территории Китая, начал проведение операций в юанях для корпоративных клиентов - резидентов КНР.
Клиенты Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» осуществляют расчеты с КНР не только в долларах США и китайских юанях, но и в рублях, и стоит отметить, что эта услуга становится все более востребованной у экспортеров. Кроме того, обширная корреспондентская сеть ОАО «Сбербанк России» позволяет без посредников проводить операции более чем в 20 видах иностранных валют, в т. ч. с КНР, Японией, Южной Кореей, США, Канадой, Австралией, Сингапуром, странами Северной, Западной и Восточной Европы, СНГ и др.
Несмотря на позитивный рост популярности юаня, эксперты указывают на сохраняющееся отрицательное сальдо взаимной торговли России с Китаем. Даже при полном отказе от долларов рубли будут преобладать, поскольку мы платим китайцам больше, чем они нам, убежден Анатолий Вакуленко. Он полагает, что основные платежи Китая по-прежнему будут проходить мимо Дальнего Востока, поступая в оплату сырьевого экспорта. Роль юаня, по мнению аналитика, будет расти, но в любом случае при международных расчетах основную роль на протяжении еще многих лет будет играть доллар.
Перспективы партнерства
Банки продолжают выполнять важную функцию в международном бизнесе, гармонизируя отношения участников ВЭД. Одной из основных тенденций межбанковского сотрудничества остается дальнейшая унификация операций. В разработке унифицированных стандартов банковской комиссией Международной торговой палаты (Париж) участвуют и российские эксперты. Их замечания позволяют учесть лучшие российские банковские практики обслуживания ВЭД, специфику операций экспортеров и импортеров, относящихся к различным сегментам бизнеса. Не так давно специалисты ведущих российских банков под эгидой Российского национального комитета МТП участвовали в разработке новой редакции Унифицированных правил для гарантий по требованию, подготовке и издании их русскоязычной версии, отметила Виктория Гузеватая, которая уверена, что новая редакция Унифицированных правил, отражающая современные тенденции в сфере гарантийного бизнеса, внесет весомый вклад в дальнейшее расширение использования банковских гарантий в качестве эффективного инструмента обеспечения договорных обязательств.
Финансовые организации сообща изучают предпочтения игроков. Так, для корейских и китайских поставщиков все более приемлемой формой деловых отношений является использование аккредитивной формы расчетов, предполагающее вовлечение в сделку национальных банков. Однако не следует забывать и о немаловажной роли банковской гарантии, отмечает Виктория Гузеватая. Недаром полученная филиалом банка ВТБ в Шанхае лицензия предусматривает проведение в китайских юанях и гарантийных операций.
Безусловно, рынок Дальнего Востока прежде всего подразумевает торговые отношения со странами АТР. По мере сотрудничества взаимоотношения между банками становятся более тесными и доверительными.
Мария КОНСТАНТИНОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
- Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
- Росбанк прокредитует "РусГидро"
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.