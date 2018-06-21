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24 Марта 2014, 23:27 | Финансы

Большие возможности для малого бизнеса

Линейка кредитных продуктов для малого бизнеса от Сбербанка удовлетворяет почти любые потребности клиентов

Не секрет, что последние годы характеризовались высокими темпами роста портфелей кредитов для малого и среднего бизнеса. Финансисты считают это направление достаточно привлекательным в первую очередь потому, что предприятия этого сегмента обладают определенной мобильностью и гибкостью, что позволяет оперативно менять модель ведения бизнеса и адаптироваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре.

Широкую линейку интересных предложений для предприятий малого и среднего бизнеса разработал Сбербанк, который регулярно выводит на рынок новые кредитные продукты. Об особенностях бизнес-кредитования в интервью «ДК» рассказал директор Управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл ГРИБОВ.

- В Сбербанке много продуктов для бизнеса. Не ставит ли многообразие предложений клиента в сложное положение?

- Линейка кредитных продуктов Сбербанка для малого бизнеса удовлетворяет почти любые потребности наших клиентов. При этом клиенту достаточно лишь четко обозначить структуру своего бизнеса, форму его ведения, особенности взаимодействия с контрагентами и партнерами, остальное - зона ответственности закрепленного за каждым клиентского менеджера, исполняющего роль не просто банковского сотрудника, а финансового консультанта, который, понимая бизнес клиента, подберет для него наиболее выгодный кредитный продукт.

- Как структурирована продуктовая линейка для бизнес-заемщиков?

- Для малого бизнеса, имеющего выручку до 400 млн рублей в год, Сбербанк предлагает специализированную линейку нецелевых и целевых кредитных продуктов «Бизнес». К первым относятся предложения беззалоговых кредитов «Бизнес-доверие» и «Бизнес-рента», причем в продукте «Бизнес-рента» сумма кредита рассчитывается от доходов, поступающих в виде арендных платежей.

Линейка целевых кредитов значительно шире. В ней можно отметить «Бизнес-оборот» - кредит на краткосрочное пополнение оборотных средств. Основные направления его использования: закупка сырья и материалов, товаров, осуществление текущих расходов по основной деятельности клиента. «Бизнес-овердрафт» - продукт, предназначенный для ликвидации краткосрочных кассовых разрывов, по сути являющийся формой кредитования расчетного счета на беззалоговой основе. Для облегчения пользования данным предложением, нами уменьшен перечень предоставляемых документов и упрощен порядок рассмотрения заявок.

К отдельной категории целевых кредитов относится долгосрочное кредитование, представленное такими продуктами, как «Бизнес-инвест», «Бизнес-актив», «Бизнес-авто» и «Бизнес-проект». Они дают возможность выгодно пополнить активы посредством приобретения автотранспорта, оборудования, недвижимости. Причем по основной массе долгосрочных продуктов финансирование возможно под залог приобретаемого имущества, что повышает их популярность. Важен и длительный срок кредитования, позволяющий значительно снизить ежемесячную долговую нагрузку. Особо хотелось бы отметить продукт «Бизнес-проект», предполагающий приобретение основных средств и оборотных активов, разработанный, в том числе, для кредитования резидентов индустриальных парков в рамках проекта «Новая индустриализация», предполагающего предоставление комплекса продуктов группы «Сбербанк» для создания и развития индустриальных парков. Кстати, Сбербанк принял участие в обсуждении программы «Новая индустриализация», которая была представлена на специальном совещании, прошедшем в Хабаровске под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. Здесь рассматривались вопросы активного внедрения механизмов индустриальных зон для роста экономики Дальнего Востока.

Клиентам, имеющим годовую выручку до 60 млн рублей, Сбербанк предлагает нецелевой беззалоговый кредит «Доверие». Он отличается максимально короткими сроками рассмотрения заявки - до 3 дней - и минимальным пакетом необходимых к предоставлению документов. Развивая данное предложение, банк в октябре 2013 года запустил пакетный тарифный план «Лига бизнеса».

- Лояльность - очень важная вещь в партнерских отношениях. В чем ее проявляет банк?

- Безусловно, Сбербанк высоко ценит лояльность своих клиентов, поэтому, для выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений, предлагает специальные программы. Так, в рамках кредитного продукта «Доверие» клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке свыше 1 года, снижены процентные ставки, существенно увеличена максимальная сумма кредита и продлен срок кредитования.

Клиенты, активно пользующиеся залоговым кредитованием, наработавшие 2-3-летнюю положительную кредитную историю в банке, также могут рассчитывать на снижение процентной ставки, увеличение сроков кредитования. Программа лояльности для пользователей продуктов «Бизнес-доверие», «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив» предполагает составление индивидуального графика, с возможностью отнесения платежей на 3 последние даты и увеличением периода отсрочки по погашению основного долга. При этом потребуется не более 2-х поручителей по кредиту. А по продукту «Госзаказ», предусматривающему финансирование затрат на выполнение госконтрактов, допускается залог имущественных прав до 20 млн рублей. Чем больше мы идем навстречу клиентам, тем большее их количество проявляют лояльность к банку, следствием чего становится взаимовыгодное сотрудничество кредитной организации и бизнес-сообщества, получающего возможность развиваться.

Досье «Дальневосточного капитала»: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» создан 1 января 2001 года, в его состав вошли отделения, работающие в пяти субъектах Федерации - Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске - столице Дальневосточного федерального округа. Сейчас по объему привлеченных средств населения банк занимает 50,8% рынка в регионе. В Дальневосточном банке Сбербанка России открыто более 13 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму около 253 млрд рублей. Доля банка в кредитовании населения - 37,14%, юридических лиц - 28,06%. Консолидированный кредитный портфель Дальневосточного банка Сбербанка России составил 306 млрд рублей. Из них 135 млрд рублей - кредиты населению, 171 млрд рублей - юридическим лицам, в том числе 25 млрд рублей - малому бизнесу.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", март,  2014 год.

 

Теги: банки  Сбербанк 


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