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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 17:11 |
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Валерий ПАВЛЮК, президент ПАО "Дальневосточный банк": Мы классический банк с традициями
Период становления коммерческих банков - яркая, насыщенная событиями страница, когда нормативная база формировалась практически с колес, несколько глобальных кризисов и постоянная турбулентность финансовых рынков. Преодолеть трудности и обеспечить стабильность бизнесу помогают консервативный подход и взвешенность в принятии новаций. Выбирая путь на очередной развилке, необходимо ясно представлять, как ты его пройдешь и где в итоге окажешься. Решение должно быть таким, чтобы в случае успеха приобрести гораздо больше, чем потерять при неудаче, размышляет Валерий Романович.
Об итогах прошлого года и сегодняшней ситуации на рынках «Дальневосточный капитал» разговаривал с президентом Дальневосточного банка Валерием ПАВЛЮКОМ.
- Валерий Романович, уже прошлый год был неординарным для банковской системы страны. Как ощущал на себе кризисные моменты в экономике Дальневосточный банк? С каким итогом завершили год?
- Во второй половине прошлого года произошло существенное изменение макроэкономических условий. Мы все стали свидетелями значительного снижения цены на нефть и падения курса национальной валюты, особенно резкими были эти перемены в декабре. Это не могло не отразиться на экономической активности бизнеса и положении наших граждан, что в итоге естественным образом привело к трудностям в банковском секторе.
Нельзя сказать, что ситуация возникла из ниоткуда, она развивалась постепенно на известном фоне. Поэтому банки, и мы тут не исключение, прорабатывали различные сценарии ее развития, в том числе и негативные. Мы понимали, что необходимы адекватные меры по нивелированию возникающих рисков. Это позволило нам минимизировать последствия кризиса в широком смысле, хотя, конечно, пришлось адаптировать бизнес-процессы к меняющимся условиям, быстро реагировать на возникающие вызовы.
Особенность нынешней ситуации в том, что все участники отечественного рынка находились примерно в равных условиях. Преимущество получили те, кто и в более-менее спокойные времена вел взвешенную политику, не стремился к получению сверхприбылей, следовал практике умеренных рисков, придерживаясь модели «безопасного» банка. Именно такие принципы ведения бизнеса Дальневосточный банк использует с самого первого дня работы, и мы, можно сказать, в очередной раз убедились в том, что идем по правильному пути.
- Это ваш известный фирменный консерватизм...
- Если хотите, мы родом из СССР, все эти годы наш коллектив строил классический универсальный региональный банк. Можно было бы, конечно, пойти по более узкой дорожке, пытаясь собрать больше прибыли, как это делал целый ряд банков в розничном сегменте, к примеру. Но у нас другая ментальность. Для нас было очевидным, что на этом рынке сравнительно быстро возникнут «пузыри», что, собственно, и высветилось сейчас особенно ярко. Закредитованность в этом сегменте сегодня значительно усложнила жизнь некоторым нашим коллегам.
А если посмотреть на мировой опыт, то наш небольшой даже по российским меркам региональный банк следует именно в этом фарватере - классического бэнкинга с традициями. У нас все направления бизнеса равны - это как та табуретка, которая устойчива на четырех ногах, в противном случае получаются качели на пружине.
Поэтому, когда нас иногда обвиняют в консерватизме, мы говорим: «Это безопасно, и это работает». Мы предлагаем рынку то, что хорошо знаем и умеем делать, и к нам приходят компании из реального бизнеса с такими же подходами и взглядами. И вместе мы преодолеваем любые трудности.
В итоге мы успешно прошли прошлый год, сохранив и клиентскую базу, и персонал, получилось даже расширить региональную сеть: мы открыли еще один новый офис в Красноярске. По итогам года Дальневосточный банк получил 709 млн рублей чистой прибыли. Объем активов составил 27,3 млрд рублей, из которых 18,2 млрд рублей - кредитный портфель клиентов.
- Какие основные риски видите для себя сегодня? Какую антикризисную стратегию выстраиваете? Что изменили в работе банка, а на чем сделаны главные акценты?
- Сегодняшние риски для любого банка сконцентрированы главным образом в области кредитования. Этой сфере уделяем особое внимание, принимаемые меры призваны сохранить устойчивость и стабильность банка, защитить средства наших клиентов. Идет ежедневная работа, направленная на выполнение планов, которые ставит перед банком акционер.
Сегодня и правительство, и Центральный банк предпринимают значительные усилия для стабилизации макроэкономической среды, корректировка правил идет на федеральном уровне. Следуем в фарватере этих решений, своевременно и оперативно модернизируем свои бизнес-процессы.
- Сегодня все занялись оптимизацией бизнеса, идет сокращение персонала, закрываются филиалы. Вы тоже на этом пути?
- Мы всегда, а сейчас особенно, занимаемся анализом всех бизнес-процессов. Жизнь показывает, что постоянно находятся внутренние резервы, а нынешняя ситуация выступает неким ускорителем, чтобы их задействовать. Просто что-то отрезать - это последнее дело, и тут, как говорится, нужно семь раз отмерить.
В последние годы, благодаря нашему акционеру, Всероссийскому банку развития регионов, мы многое сделали в плане совершенствования системы управления, технологий, обучения персонала. Сейчас наступил момент для переосмысления существующей системы, и этот процесс идет не только у нас, мы видим, что такие же процессы происходят и в крупных федеральных банках.
Я думаю, после этого на рынке начнется новый виток конкурентной борьбы, в которой победит тот, кто сможет своевременно переформатироваться, подстроиться под изменившиеся условия. Мы будем к такой борьбе готовы.
- Насколько сегодня можно рассчитывать на собственные силы? Все меры федеральной поддержки направлены на крупные системообразующие банки страны; какие меры необходимы, по вашему мнению, для поддержки региональных банков?
- Региональные банки, на мой взгляд, всегда должны рассчитывать только на собственные силы. При этом надо понимать, что проблемы банковского сектора в равной степени отражаются как на крупных федеральных банках, так и на региональных. На федеральные банки возложена ответственность за стабильность системы на национальном уровне. Через них государство осуществляет поддержку стратегических предприятий страны, обеспечивающих существенную долю ее ВВП. От самочувствия федерального звена в какой-то мере зависит и климат на региональном уровне, ведь все взаимосвязано.
На региональные банки возложена ответственность поддержать региональные экономики, сохранить средства клиентов, обеспечить стабильные расчеты. В этом нам помогают тесные и долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами, живущими и работающими в нашем регионе. Мы тоже системообразующий банк для определенной территории, а именно для Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Хочется отметить, что меры федеральной поддержки носят не только точечный характер, они направлены на поддержание стабильности системы в целом. Например, считаю, что очень правильным и своевременным было решение об увеличении в два раза суммы застрахованных средств во вкладах - с 700 тыс. до 1,4 млн рублей.
- Остается ли, на ваш взгляд, место на рынке небольшим региональным банкам?
- На спокойном рынке - да. На турбулентном, как сегодня, когда происходят движения с большой амплитудой, мелким банкам без поддержки трудно. Это как шторм: маленькой лодке уцелеть сложно. Не исключено, что некоторым придется следовать в фарватере большого корабля или вовсе «сойти на берег».
- Дальневосточный банк имеет хорошее плечо в лице акционера, за банком стоит крупнейшая корпорация «Роснефть», вы это плечо чувствуете? В чем поддержка?
- Нефтяная компания «Роснефть» не только главный акционер межрегиональной банковской группы Всероссийского банка развития регионов, в которую входит и Дальневосточный банк, но и стратегический партнер. Наш банк является расчетным для НК «Роснефть» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Мы осуществляем всестороннее банковское обслуживание дочерних обществ «Роснефти», участвуем в проектах нефтяной компании в регионе.
При этом группа компаний «Роснефти» далеко не единственный наш клиент, мы опираемся на широкий круг регионального бизнеса, с которым, как я уже говорил, идем по жизни многие годы. Но потенциальная поддержка крупнейшей корпорации с колоссальными ресурсами и авторитетом, безусловно, дает дополнительное ощущение уверенности и безопасности, гарантирует финансовую стабильность и банку, и нашим клиентам.
- Каким предстанет банк дальневосточникам в год своего 25-летия?
- Четверть века мы движемся только вперед. Вместе с клиентами и партнерами переживаем все сложности, которые сопровождают развитие страны и банковского сектора.
Сегодня у нас более 1100 сотрудников. С нами более 20 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, более 240 000 частных клиентов. Мы имеем развитую филиальную сеть: банк представлен во всех экономически значимых городах Приморского, Хабаровского, Красноярского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областей, республик Хакасия и Бурятия. Все это - наше достояние, и мы намерены развивать успех, меняться в лучшую сторону и для своих клиентов, и для наших сотрудников.
Хотя юбилей банка и выпал на непростой во всех отношениях год, мы не намерены отменять запланированные мероприятия, посвященные нашему юбилею. Это и специальные предложения по обслуживанию для наших клиентов, которые мы готовим, и активное участие банка в городских общественных мероприятиях, и укрепляющие командный дух корпоративные мероприятия для сотрудников. В этом году мы начинаем работу по обновлению фирменного стиля банка, и уже скоро можно будет заметить результаты такой работы. В 2015 году будет активно использоваться юбилейная символика. Мы хотим поделиться своим праздником со всеми.
В год своего 25-летия банк будет выглядеть современным и динамичным, надежным и устойчивым, с большим потенциалом развития, то есть таким, каким его хотят видеть наши клиенты, партнеры, друзья. Спасибо за доверие!
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