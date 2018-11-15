|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Декабря, 19:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Доля Промсвязьбанка на рынке факторинга составила 18%
Актуальности разговору добавила нестабильная ситуация на финансовых рынках, в том числе на рынке кредитования. Впрочем, основные спикеры бизнес-встречи - вице-президент, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Виктор НОСОВ и член совета директоров, президент Азиатского отделения International Factors Group (IFG) Михаил ТРЕЙВИШ, знаковые для российского рынка факторинга фигуры, - убеждены в том, что вне зависимости от политической и экономической конъюнктуры у факторинга в России большие перспективы.
- Если европейский рынок факторинга растет темпами 3-4% в год, то российский - темпами в несколько десятков процентов, - рассказал Михаил Трейвиш. - При этом наш рынок еще не до конца освоен, особенно в регионах, он очень сильно сконцентрирован в Москве и Санкт-Петербурге. Дальний Восток является одним из тех мест, где потенциал для роста все еще очень большой: доля ДФО в обороте рынка по итогам первого полугодия 2014 года составляет 0,5%.
Многие клиенты Промсвязьбанка уже смогли убедиться в эффективности данного продукта. Как рассказал Виктор Носов, банк 12 лет успешно работает на рынке факторинга, за это время здесь сформировалась профессиональная команда, в том числе и региональная, а также разработана широкая продуктовая линейка по факторингу. Несколько лет подряд в российских и международных рейтингах банк признается лучшим фактором по международному факторингу и факторингу МСБ среди российских участников.
Факторинг подразумевает набор услуг, который оказывается поставщику товаров взамен на уступку им своей дебиторской задолженности. Эти услуги могут включать финансирование по согласованному графику, покрытие кредитных рисков, информационное сопровождение, сбор задолженностей с покупателей. Таким образом, факторинг - это финансирование, направленное на развитие роста продаж, он позволяет очень быстро нарастить оборотные средства.
- Доля Промсвязьбанка на рынке факторинга - 18%, портфель факторинговых операций на 1 июля 2014 года составил 51,4 млрд рублей, - отметил Виктор Носов, приведя несколько цифр, характеризующих данное направление работы. - Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 27,3%, что выше среднего показателя по рынку.
Именно во Владивостокском офисе Промсвязьбанка в 2006 году была проведена первая в Приморье факторинговая сделка. Сегодня в арсенале банка большое разнообразие сделок: прямой и реверсивный факторинг, факторинг с регрессом и без регресса, международный факторинг и другие операции.
- Резервы существенного роста в данном направлении есть, - согласен с московскими экспертами региональный директор операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Алексей СОЛОДУШКО. - Для того, чтобы наши клиенты и партнеры в диалоге с ведущими специалистами рынка смогли определить новые точки роста для своего бизнеса, обсудить практические моменты и детали работы по факторингу, узнать обо всех преимуществах этого финансового инструмента, и была организована эта встреча. Мы попытались рассказать, что факторинг не так сложен, каким кажется на первый взгляд.
В числе прямых преимуществ факторинга по сравнению с кредитом такие, как отсутствие залога и качественное управление дебиторской задолженностью. Факторинг предоставляет возможность получения дополнительного финансирования в условиях нестабильности и сужения рынка кредитования, является хорошим финансовым подспорьем для увеличения объемов продаж, а следовательно, и роста бизнеса компаний.
Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2014 год.
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Примсоцбанк снизил дивиденды за 2017 г. на 17%
- ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
- У "ДальАКФЕСа" выявлены признаки неплатежеспособности
- Гарантийный фонд Приморья снизил комиссионные
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- ДГК: расходы утверждены, доходы не позволяют
- ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.