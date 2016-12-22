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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туристический рынок ДФО: зеркало российских проблем
Как известно, туристическая отрасль развивается по трем направлениям: внутренний, въездной и выездной сегменты. Наиболее сильно пострадал последний. «По экспертным оценкам, выезд «просел» на 25-30%, - говорит руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина ЩЕГОЛЬКОВА. - По-прежнему остро стоит проблема страхования финансовой ответственности туроператоров, что тоже оказывает негативное влияние на состояние рынка. Туроператоры, ориентированные на внутреннее и въездное направления, наиболее стабильны и надежны сегодня, никаких потрясений мы от них не ждем. Более того, внутренний турпоток неуклонно растет. Точные цифры будут позже, пока же по разным направлениям он увеличился на 15-30%».
В целом это положение характерно и для дальневосточного рынка, с той лишь разницей, что разные субъекты региона «заточены» под определенные направления. Та же Камчатка, по большому счету, ориентирована на прием туристов, и снижение продаж на выездном направлении не является для отрасли потрясением. А вот приморский или, например, хабаровский рынки, где внутренний и въездной потоки играют куда меньшую роль, в полной мере ощутили кризис.
Выезд «просел»
Снижение показателей выездного туризма характерно для всех субъектов региона. Проблемы у работающих на этом направлении компаний начались с обострением ситуации на Украине и его последствиями, в частности с объявлением о первых санкциях со стороны Европы и США, а также появлением запрета на загранпоездки для представителей силовых структур (их число составляло значительную часть в общем объеме выезжающих дальневосточников). Следом громкие банкротства федеральных туроператоров вызвали кризис недоверия к игрокам рынка в целом. И только он стал сходить на нет, как начались «сюрпризы» с курсом валют. В итоге люди реально боятся проплачивать выбранные туры, ждут, не вырастет ли рубль, рассказывают приморские туроператоры. «Кроме того, туристы стали осторожнее, более придирчиво выбирают поставщика услуг и желают получить хоть какие-то гарантии, - говорит генеральный директор владивостокской компании «ТЕРРАТУР» Анна ГАНЖА. - И поскольку к крупным зарубежным игрокам сегодня доверия больше, все чаще мы стараемся выходить на иностранных операторов напрямую (это немного удорожает туры, но зато вселяет уверенность, что они состоятся). Тем не менее есть категория рисковых туристов, руководствующихся исключительно стоимостью поездки. Хотя наличие дешевых турпродуктов должно не радовать, а настораживать: это значит, что туроператор продает себе в убыток, и насколько хватит его резерва - не знает никто. Тем не менее туристы «ведутся» на цены».
«Доходность туристической отрасли в денежном эквиваленте сократилась, и местные компании не исключение. Однако, в то время как количество туристов снижается, растет средний чек на человека, и в глобальном смысле мы спад не ощущаем, а вот глубина продаж сегодня значительно сократилась, - говорит коммерческий директор Всероссийской сети «БИЛЕТУР» Татьяна СОЛОДОВНИКОВА. - Тем не менее те приморцы, что привыкли путешествовать, продолжают это делать. При этом состоятельные туристы своих пристрастий не меняют, выбирая регулярные рейсы, хорошие отели. Те же, кто раньше караулил «горящие» предложения по Таиланду или Вьетнаму на чартерных рейсах, продолжают это делать».
В Хабаровском крае прогнозируют, что выездной поток по итогам года составит 254,8 тысячи человек, что на 10% ниже, чем в 2013-м. «Это небывалое снижение, за последнее десятилетие динамика по выездному потоку была положительной и только росла, - говорит начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Валентина НЕРЕТИНА. - Негативные моменты стали проявляться уже с начала года: с 1 января по 10 февраля этого года не выполнялись рейсы Хабаровск - Харбин («Владавиа» их отменила, а «Аврора» еще не запустила), и это сразу сказалось на потоке. Банкротства московских и питерских компаний, падение рубля тоже сделали свое дело, «просело» даже наиболее популярное и всегда благополучное китайское направление (тот факт, что формально турпоток из Хабаровска в Фуюань вырос, не должен вводить в заблуждение: это вызвано исключительно тем, что сильное наводнение 2013-го фактически привело к закрытию направления на какое-то время, и в результате даже снизившиеся показатели этого года смогли перекрыть прошлогодние). В итоге число хабаровских туркомпаний сократилось на 11%».
«Ситуация в выездном сегменте туристического рынка Камчатки соответствует общему тренду на рынке. Начиная с июня динамика спроса резко пошла на спад. Доля продаж по внешним направлениям сократилась с 45,4% до 41,6%, - рассказывает советник отдела развития туризма, продвижения турпродукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена ЛАССАЛЬ. - К сожалению, даже самое грамотное планирование объемов продаж на сезон может привести к потерям, если вмешиваются внешние обстоятельства. Дополнительным фактором по снижению турпотока стал запрет на отдых за рубежом для силовиков, которые ранее составляли более 60% от всех камчатских туристов, выезжающих за границу».
Подобное положение дел характерно и для остальных субъектов Дальнего Востока, где более 50% общего турпотока приходилось на выезд за границу.
ЮВА вне конкуренции
Куда же отправляются дальневосточники, по-прежнему предпочитающие отдых за границей? Самыми популярными зимними направлениями по-прежнему остаются Таиланд и Вьетнам, в т. ч. благодаря чартерным программам.
Согласно данным Ассоциации туроператоров, дальневосточные пользователи поисковой системы «Яндекс» наиболее активно этой осенью интересовались Таиландом. В сентябре он поднялся с восьмой на третью строку рейтинга. Количество запросов на туры в эту страну к предыдущему месяцу выросло на 37%. Тем не менее, несмотря на резкое увеличение числа запросов, направление все же интересовало россиян на 42% реже, чем в сентябре 2013 года. Причем тайские курорты были наиболее популярны именно у жителей Дальнего Востока: на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях, Якутии, Магаданской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях.
А вот турпоток на полюбившиеся дальневосточникам Гуам и Сайпан резко упал. По словам директора маркетингового представительства «Бюро по туризму Гуама» в России Ольги ГЕРАСИМОВОЙ, поток российских туристов на Гуам (жители Дальнего Востока традиционно составляли 90%) снизился наполовину по сравнению с прошлым годом. Руководитель офиса Управления по туризму Северных Марианских островов во Владивостоке Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ тоже отмечает, что в сентябре число россиян, отдыхающих на Северных Марианах, снизилось на 65% по сравнению с сентябрем 2013-го и составило всего 182 человека. Причины - отмена чартерных рейсов, веерные банкротства в туристической сфере и резкий рост курса доллара. Впрочем, с середины февраля у дальневосточников вновь появится возможность прямого беспосадочного доступа на Сайпан и Гуам. Новые чартерные программы из Хабаровска и Владивостока запускает крупный японский туроператор H.I.S. Осуществлять авиаперевозки будет авиакомпания «Якутия».
Въездной поток медленно, но растет
Приморье, Хабаровский край и Амурская область традиционно лидеры въездного потока в регионе, в первую очередь благодаря тому, что граничат с КНР. Имеет для региона значение и вступившее с 1 января 2014 года межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Россией и Южной Кореей. Благодаря этому на 36% вырос выездной поток (более 36 тыс. человек), а показатели въездного еще более значительны - увеличение на 61% (более 25 тыс. человек). Результаты оказались неожиданными даже для экспертов, прогнозировавших темпы роста вдвое меньше.
В Хабаровском крае по итогам 2014 года ожидается прирост потока иностранных туристов на 10%. По словам начальника отдела аналитической работы и организации туристической деятельности управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Валентины Неретиной, этот показатель составит 21 000 человек, большая часть которых - граждане КНР. «Китай всегда был для нас приоритетным направлением, - рассказывает она. - Большую роль играет реализация межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Кроме того, несколько последних лет вместе с туристической администрацией Фуюаня и правительством провинции Хэйлунцзян мы работали над тем, чтобы упростить въезд в Россию для китайских туристов, и у нас это получилось. С этого года у китайцев, желающих посетить нашу страну через Фуюань, появилась возможность оформлять одноразовые загранпаспорта. Такая практика в КНР была и ранее, в отношении некоторых приграничных территорий, теперь же коснулась и Хабаровского края. В Китае сейчас активно продвигается идея, что каждый его житель должен хотя бы один раз в жизни встретить восход солнца в восточной точке страны, благодаря чему внутренний туризм там набирает обороты. В результате жители южных и западных провинций активно едут в тот же Фуюань, а китайские партнеры хабаровских туроператоров предлагают им еще и однодневные туры в Хабаровск. Причем тем, у кого нет загранпаспорта, разовый документ для посещения России оформляется буквально в течение трех часов. Кстати, для того чтобы отладить эту практику, краевое управление по туризму стало работать по субботам. Все это уже дало свои плоды: поток китайских туристов из Фуюаня в Хабаровск увеличился в пять (!) раз. В 2015 году, по нашим прогнозам, он вырастет еще больше: к 70-летию окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой разрабатываются специальные программы. Кроме того, в Хабаровске пройдет Чемпионат мира по хоккею с мячом и Фестиваль военно-духовых оркестров «Амурские волны», и туркомпании включают эти мероприятия в свои турпакеты».
В Амурской области за период с 2011 по 2014 года турпоток из Китая вырос почти в два раза. В то время как за 9 месяцев 2011 года этот показатель составлял чуть более 23 тысяч человек, в этом году он увеличился до 42 390 туристов.
«На Камчатке по итогам 9 месяцев 2014 года, в сравнении с тем же периодом 2013 года, число иностранных туристов выросло на 27% и составило 14 374 человека. В основном это граждане США, Японии, Канады, Германии, Франции. Причем поток из стран, инициировавших санкции, увеличился более чем в два раза. Также на 20% выросло число круизных туристов и на 10% - количество чартерных программ, - рассказала Елена Лассаль. - Отчасти этот рост обусловлен цикличным увеличением количества судозаходов на территорию Камчатского края. В 2015 году показатели по этому направлению будут ожидаемо ниже».
На Сахалине въездной поток вырос вдвое. Около 67 тыс. иностранных граждан въехали на территорию области за девять месяцев 2014 года, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - таковы данные УФМС по Сахалинской области. Во многом этот рост обусловлен наличием паромной линии между Японией и Сахалином Вакканай - Корсаков. Граждане Японии по межправительственному соглашению имеют право 72-часового безвизового въезда паромом на территорию России.
В Якутии в плане увеличения въездного потока возлагают особые надежды на арктический туризм. На превращение якутской Арктики в точку роста туризма республики нацелена и разработанная недавно Концепция развития арктического туризма Республики Саха (Якутия). Планируется, что уже на первом этапе - 2015-2016 гг. - турпоток в Арктическую зону будет составлять до 20% от объемов всего въездного направления в республике.
А на Колыме только разрабатывают концепцию, которая позволит более активно развивать въездной сегмент и поддерживать наиболее перспективные туристические проекты путем включения в областные и федеральные программы. На сегодняшний день в Магаданской области организацией въездного туризма занимаются шесть компаний. Наибольшим спросом у их туристов пользуются рыболовные и охотничьи туры, речные сплавы, морские прогулки по Охотскому побережью. Надежды в области возлагают и на развитие горнолыжного направления, тем более что сезон здесь длится с ноября по май. А китайских туристов привлекает автопробег Харбин - Якутск - Магадан протяженностью около трех тысяч километров.
Внутренний туризм: вынужденный подъем или точка роста?
Внутренний туризм, подразумевающий путешествия дальневосточников по своему региону и России, также набирает сегодня обороты. Во Всероссийской сети агентств «БИЛЕТУР» и, в частности, в ее дальневосточных филиалах отмечают устойчивый рост интереса к турам по стране. «Два года назад мы запустили программу отдыха на сахалинском горнолыжном комплексе «Горный воздух» с вылетами из Владивостока и Хабаровска, и она оказалась столь успешной и востребованной, что в нынешнем году мы не только продолжили этот проект, но и решили предложить дальневосточникам испытать новые склоны - на юге Байкала, - говорит Татьяна Солодовникова. - Продажи идут хорошо, на обоих направлениях расширено количество рейсов и спецтарифов. Также есть спрос на Крым и Сочи. Кроме того, мы активно включились в программу развития туризма в Приморском крае: запустили игровой проект «Я люблю Приморье», приступаем к развитию направления медицинского туризма в Приморье, ориентированного на жителей Камчатки, Сахалина, Хабаровска. А также разрабатываем проект «Туристический Владивосток: 4 сезона».
Впрочем, не все дальневосточные туроператоры настроены столь оптимистично. «На наш взгляд, некоторый рост направления вызван тем, что путешествия по России выбирают сегодня вынужденно те категории клиентов, что отныне лишены возможности выезда за рубеж, - говорит Анна Ганжа. - При этом отели и прочие поставщики туристических услуг в том же Крыму, Сочи или других российских регионах, понимая, что туристы все равно вынуждены где-то отдыхать, не торопятся идти на уступки в плане ценообразования тура. В результате получается, что отдохнуть на Алтае дороже, чем, например, на Бали. Поэтому серьезного смещения спроса в сторону внутренних туров мы не наблюдаем. Приморские базы и санатории продаются хорошо, но, опять же, спрос на них не больше, чем в прошлом или позапрошлом году».
Похожая ситуация и в Приамурье. Летом этого года журналисты «Амурской правды» провели своеобразное расследование на тему, что мешает развивать внутренний туризм в Амурской области. Выяснилось, что путешествие к дикой амурской природе стоит столько же, сколько тур в Европу. Так, двухнедельная рыбалка с доставкой вертолетом обходилась летом в 87 тыс. рублей. А главной причиной, мешающей развивать направление, считают отсутствие интереса к родному краю.
На Камчатке, по сравнению с предыдущим годом, доля продаж на внутренние перевозки выросла с 54,6% до 58,4%. По словам местных туроператоров, нынешний сезон отличается большим количеством самостоятельных туристов.
В Хабаровском крае показатель внутреннего турпотока по итогам года составит 430 тыс. человек. «Кризис - это не только потери, но еще и новые возможности, и не исключено, что именно внутренний сегмент может стать точкой роста отрасли, - считает Валентина Неретина. - При этом стоит признать, что пока активному развитию этого направления мешают высокая стоимость внутреннего турпродукта. Уверена, что хабаровчане с удовольствием отправились бы на ту же Камчатку. Вот только цены на авиабилеты - от 22 000 рублей (в лучшем случае) до 40 000, стоимость одной вертолетной экскурсии - от 30 000 рублей на человека, - конечно, это дорого. Все территории Дальнего Востока сообща пытаются разработать такие региональные продукты, что были бы достойными по наполнению и адекватными по цене, но пока безуспешно. Регионального уровня для решения проблемы явно недостаточно. Почему в советское время направление внутреннего туризма активно развивалось? Потому что до 70% стоимости путевок оплачивались предприятиями, профсоюзными организациями. Сегодня наконец-то рассматриваются несколько законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, в т. ч. направленных на то, чтобы работодатель мог оплачивать работникам туристические поездки по России - до 50 тысяч рублей в год на одного члена семьи (все, что свыше этой суммы, оплачивается ими самостоятельно). А те туристы, что путешествуют по стране исключительно за свой счет, по итогам года могли бы рассчитывать на налоговый вычет. Это сразу даст толчок развитию внутреннего туризма в регионе и в России в целом».
«Внутренний рынок туризма в регионе сегодня не развит, - резюмируют в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. - Главная причина - экономическая. Для создания качественного внутреннего турпродукта нужны немалые средства, в то время как основные игроки туристического рынка - представители малого бизнеса. Конечно, им проще работать в роли турагентов, предлагая пакеты федеральных операторов. Без поддержки государства им не обойтись. У себя в области мы создали ГБУ «Агентство по туризму Амурской области», которое будет развивать внутренний рынок, в том числе и за счет привлечения государственных средств».
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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