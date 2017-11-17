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Проект терминала самого глубоководного терминала на Чукотке представил "Балтморпроект" из Санкт-Петербурга
Недавно компания получила готовый проект, подготовленный организацией «Балтморпроект» из Санкт-Петербурга, сообщает ИА «Чукотка».
Согласно разработанной документации, новый терминал будет способен переваливать 100 тыс тонн угля, 11 тыс тонн нефтепродуктов и более 700 контейнеров. Длина причала составит около 200 метров, глубина у причала – 12-13 метров, что, по словам руководства ЧТК, сделает Эгвекинот самым глубоководным портом округа.
«У нас есть необходимая документация, технически мы готовы к строительству. Сейчас мы будем изучать свои программы и, если будет такая необходимость, то терминал мы построим. Но это будет зависеть от потребностей», - рассказал корр. ИА «Чукотка» руководитель компании Игорь Иванов.
При необходимости новый терминал будет включать в себя целый комплекс объектов. В их числе причал, склад угля и конвейерная система для твердого топлива, площадки для груженых и порожних контейнеров, площадка для металла и пиломатериалов. Предполагается строительство склада крытого хранения, гаража для техники, топливного склада, автовесовой и объектов общепортового назначения. Также проектом предусмотрено проведение берегоукрепительных работ.
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