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Чукотка получила новую атомную энергию
Подготовка к этому событию шла, начиная с 10 сентября, когда, преодолев за две с половиной недели путь от Мурманска длиной около 4 888 километров, ПАТЭС прибыла в самый северный город России Певек.
Как сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом», в следующем году эта ПАТЭС будет подключена к тепловым сетям города и сдана в промышленную эксплуатацию. В дальнейшем она полностью заменит выводимые из эксплуатации мощности Чаунской ТЭЦ в Певеке и Билибинской АЭС в городе Билибино.
Отмечается, что одна такая плавучая атомная теплоэлектростанция может обеспечить потребности в электроэнергии и тепле северного города с населением в 100 тысяч человек. Она специально строилась для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Два водо-водяных реактора КЛТ-40С с электрической мощностью 35 мегаватт каждый смогут вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии.
В «Росатоме» сейчас продолжается работа над вторым поколением ПАТЭС. Новый оптимизированный плавучий энергоблок будет меньше и мощнее своего предшественника и будет оснащаться двумя реакторами типа «РИТМ-200M» общей мощностью 100 МВт.
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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